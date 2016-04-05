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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6362636363646365
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:11

  whois2010 написав:
  Bobua написав:.
Бо чому прикордонники повинні випускати людей із потенційно фальшивими документами. Хто всю ту пачку зобов`язаний там перевірити за 15секунд?! Ви особисто готові так працювати і нести відповідальність якщо всілякі злочинці пройдуть?

Отаке зненацька. Чи маємо ми право вважати вас потенційним зрадником і офіцером фсб? Бо презумпція невинуватості то для вас дивні і не знайомі слова.
Таможня так засралася в корупції, що тепер не знає, яким документам можна вірити, яким - ні. В них нульова відмітка збилася. Треба калібрувати. Нічого, весна прийде, саджати будуть.


Ще раз.
“пакет документів”.
Ви працювали колись з документами?
Ви ставили свій підпис, який не на смітнику ж знайшли?
Ви особисто готові перевірити багатосторінковий “пакет” за 15сек?
І це ще треба врахувати, що рядові на кордоні мають відносно низьку кваліфікацію, і, здогадно, потребують консультацій з центром. Як це все втиснути в 15сек?

От навіть у Києві є митниця.
Якщо їдете з нього -- зайдіть і уточніть як і коли краще перевірити той пакет.
Або одразу виділяйте 8год на кордоні...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:19

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Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 січ, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:25

  Bobua написав:Ще раз.
“пакет документів”.
Ви працювали колись з документами?
Ви ставили свій підпис, який не на смітнику ж знайшли?
Ви особисто готові перевірити багатосторінковий “пакет” за 15сек?
І це ще треба врахувати, що рядові на кордоні мають відносно низьку кваліфікацію, і, здогадно, потребують консультацій з центром. Як це все втиснути в 15сек?

В якому законі, в якій постанові КМ про це сказано ? Ні в якому

Тому, не виправдовуй беззаконня та позвоночный режим пропуска (пропуск по звонку) на границе
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Бетон
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