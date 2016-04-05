whois2010 написав:
Отаке зненацька. Чи маємо ми право вважати вас потенційним зрадником і офіцером фсб? Бо презумпція невинуватості то для вас дивні і не знайомі слова.
Таможня так засралася в корупції, що тепер не знає, яким документам можна вірити, яким - ні. В них нульова відмітка збилася. Треба калібрувати. Нічого, весна прийде, саджати будуть.
Ще раз.
“пакет документів”.
Ви працювали колись з документами?
Ви ставили свій підпис, який не на смітнику ж знайшли?
Ви особисто готові перевірити багатосторінковий “пакет” за 15сек?
І це ще треба врахувати, що рядові на кордоні мають відносно низьку кваліфікацію, і, здогадно, потребують консультацій з центром. Як це все втиснути в 15сек?
От навіть у Києві є митниця.
Якщо їдете з нього -- зайдіть і уточніть як і коли краще перевірити той пакет.
Або одразу виділяйте 8год на кордоні...