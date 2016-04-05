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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:25
Bobua написав:
Ще раз.
“пакет документів”.
Ви працювали колись з документами?
Ви ставили свій підпис, який не на смітнику ж знайшли?
Ви особисто готові перевірити багатосторінковий “пакет” за 15сек?
І це ще треба врахувати, що рядові на кордоні мають відносно низьку кваліфікацію, і, здогадно, потребують консультацій з центром
. Як це все втиснути в 15сек?
В якому законі, в якій постанові КМ про це сказано ? Ні в якому
Тому, не виправдовуй беззаконня та позвоночный режим пропуска (пропуск по звонку) на границе
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:30
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
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Бетон
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:39
Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
приписное свидетельство есть?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:40
Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Надо было в ночь на др вывозить, интриганы)
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stm
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:43
Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Подержат 10 дней и потом в армию 😀
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Hotab
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:48
Hotab написав:andrijk777
,
Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити?
Просто будуть військові квитки. У більшості вони і так є.
Для людей які не зрозуміли суті поста:Військовий квиток = відмазка від мобілізації.
Якщо у вас немає відмазки то можете собі той військовий квиток запхати в ...
А якщо "у більшості вони і так є"(відмазки) то дуже кепські справи в України.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:49
Hotab написав: Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Подержат 10 дней и потом в армию 😀
Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.
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stm
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:51
stm написав: Hotab написав: Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Подержат 10 дней и потом в армию 😀
Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.
Та понятно что нет)
То мне нравится Бетона пугать)
Для людей які не зрозуміли суті поста:
Військовий квиток = відмазка від мобілізації.
У вас пояснения еще туманнее, чем сам пост ))
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 17 січ, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:52
Прохожий написав: Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
приписное свидетельство есть?
Есть
Hotab написав: Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Подержат 10 дней и потом в армию 😀
Пхахаха
Щас передам.
stm написав: Hotab написав: Бетон написав:
Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Подержат 10 дней и потом в армию 😀
Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.
Ставки сделаны.
Наблюдаем 😂
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 17 січ, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:59
Hotab написав: stm написав: Hotab написав:
Подержат 10 дней и потом в армию 😀
Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.
Та понятно что нет)
То мне нравится Бетона пугать)
Надпись в зоопарке "не пугайте страусов - пол бетонный" )
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pesikot
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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