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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6363636463656366>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:25

  Bobua написав:Ще раз.
“пакет документів”.
Ви працювали колись з документами?
Ви ставили свій підпис, який не на смітнику ж знайшли?
Ви особисто готові перевірити багатосторінковий “пакет” за 15сек?
І це ще треба врахувати, що рядові на кордоні мають відносно низьку кваліфікацію, і, здогадно, потребують консультацій з центром. Як це все втиснути в 15сек?

В якому законі, в якій постанові КМ про це сказано ? Ні в якому

Тому, не виправдовуй беззаконня та позвоночный режим пропуска (пропуск по звонку) на границе
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:39

  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

приписное свидетельство есть?
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:40

  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

Надо было в ночь на др вывозить, интриганы)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:43

  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

Подержат 10 дней и потом в армию 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:48

  Hotab написав:andrijk777 ,
Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити?

Просто будуть військові квитки. У більшості вони і так є.

Для людей які не зрозуміли суті поста:
Військовий квиток = відмазка від мобілізації.
Якщо у вас немає відмазки то можете собі той військовий квиток запхати в ...

А якщо "у більшості вони і так є"(відмазки) то дуже кепські справи в України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:49

  Hotab написав:
  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

Подержат 10 дней и потом в армию 😀

Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:51

  stm написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

Подержат 10 дней и потом в армию 😀

Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.

Та понятно что нет)
То мне нравится Бетона пугать)


Для людей які не зрозуміли суті поста:
Військовий квиток = відмазка від мобілізації.


У вас пояснения еще туманнее, чем сам пост ))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 січ, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:52

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

приписное свидетельство есть?

Есть

  Hotab написав:
  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

Подержат 10 дней и потом в армию 😀

Пхахаха
Щас передам.

  stm написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

Подержат 10 дней и потом в армию 😀

Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.

Ставки сделаны.
Наблюдаем 😂
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 січ, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:59

  Hotab написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Подержат 10 дней и потом в армию 😀

Не могут, оснований нет, но кровь попью обязательно. Более того первое высшее образование точно получает - не призовут никак.

Та понятно что нет)
То мне нравится Бетона пугать)

Надпись в зоопарке "не пугайте страусов - пол бетонный" )
pesikot
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