yama написав: щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод. Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Схоже на те що так і буде. І потреби в блок-постах не буде! Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити? Фактично ніяк. 99% людей в такому режимі більше року не протягнуть, треба ж за щось жити... Правда не зовсім зрозуміло що буде з економікою в цій ситуації. Усі вакансії схоже займуть жінки. А, ну ще є пенсіонери - ці напевне займуть робочі спеціальності. Буде країна жінок, пенсіонерів і "блатних". Дітей у нас і так мізер. Зашибісь.
maxprofit написав:Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн. https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... s-dani-nbu І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??
Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків)
сумарно 270 тис вкладів в нац та іновалюті понад 600 тис. в еквіваленті. Але з цієї к-ті не виключено, що значна частина це одні і ті ж люди, та ще і мають ті чи інші броні. Наприклад, Суркіс, декларував сотні млн депо та десятки млн % доходу, так ще і вік, і депутатство. Відповідно зразу і сума депозитів на всіх інших різко зменшується. В нас, як і в світі, 1% володіє більшою частиною коштів.
Так Ось,ви коли останній раз були на чорному морі? Я в листопаді ще в Аркадії. Маршруток стало менше. Прибутковість стає меншою. По місту люди їздять на власних авто уникаючи бп. В Києві на виїзді такого немає як в Одесі. В Приморському районі рейди кожен день. Повітряна тривога лунає частіше ніж в столиці. Немає в місті впевненості як в столиці. Хто розуміє проблему в місті,той не шукає літеру "Ц" в слові "сало"
Hotab написав:prodigy , мені інколи здається, що виросло покоління інфантів (зараз до 30-35 років) Одиниці вміють тримати слово, бути пунктуальними, не підводити, робити «бо треба» , а не лише «хочеться» . Є щоправда і серед 50-річних такі.. В колективі їх всі ображать (як їм здається) , життя навколо несправедливе, образи памʼятають з дитинства, тому сидять дома , пасивні, майже аутисти. Але все ж одиниці.
Это очень дискуссионный вопрос... И эту фразу "покоління інфантів" можно переформулировать как "выросло поколение не винтиков в машине/системе". Поколение, которое на "Партия сказало НАДО!" отвечают "нафига?" а не "есть!" И, что забавно, очень часто ответ на тот вопрос дать никто не может. В лучшем случае говорят что-то вида "наши деды так делали -- и нам завещали"...
Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод. Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
Самий пипець, що в нас у громадяни, які представляють з себе державні структури, абсолютно по-різному діють по відношенню до різних громадян. Якось це не сходиться з тим, що ВСІ повинні... Тобто по-простому це -- на слабкішого (лоха)? Чи як?
З кого треба оцим всл вимагати - з пересічних чи може з начальників, влади, щоб надали їм ПРАВА, ПОВНОВАЖЕННЯ? Хто їм поставив оце завдання? Хто? Якщо начальники, влада, то чому не забезпечили повноваженнями? Чи може це власна ініціатива? Ну ні, всі ж це розуміють.