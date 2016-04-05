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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6363636463656366
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:04

  andrijk777 написав:
  yama написав: щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги

Схоже на те що так і буде.
І потреби в блок-постах не буде! Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити? Фактично ніяк. 99% людей в такому режимі більше року не протягнуть, треба ж за щось жити...
Правда не зовсім зрозуміло що буде з економікою в цій ситуації. Усі вакансії схоже займуть жінки. :D :D А, ну ще є пенсіонери - ці напевне займуть робочі спеціальності.
Буде країна жінок, пенсіонерів і "блатних". Дітей у нас і так мізер. Зашибісь.

BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:47

  Ой+ написав:
  Hennady написав:
  sens написав:...натрапив на об'яву водія маршрутки в м.Одеса

може, "натрапив на об'яву ПРО ВАКАНСІЮ водія маршрутки в м.Одеса" ?

На оголошення
"об'ява" - суржик. В українській мові треба використовувати "оголошення" https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B ... 0%B2%D0%B0

  maxprofit написав:Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... s-dani-nbu
І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??

Я скажу. Не знайдеться. Глянув стату НБУ https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist
Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків)

сумарно 270 тис вкладів в нац та іновалюті понад 600 тис. в еквіваленті. Але з цієї к-ті не виключено, що значна частина це одні і ті ж люди, та ще і мають ті чи інші броні.
Наприклад, Суркіс, декларував сотні млн депо та десятки млн % доходу, так ще і вік, і депутатство. Відповідно зразу і сума депозитів на всіх інших різко зменшується. В нас, як і в світі, 1% володіє більшою частиною коштів.

Так Ось,ви коли останній раз були на чорному морі? Я в листопаді ще в Аркадії. Маршруток стало менше. Прибутковість стає меншою. По місту люди їздять на власних авто уникаючи бп. В Києві на виїзді такого немає як в Одесі. В Приморському районі рейди кожен день. Повітряна тривога лунає частіше ніж в столиці. Немає в місті впевненості як в столиці. Хто розуміє проблему в місті,той не шукає літеру "Ц" в слові "сало"
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:57

  Hotab написав:prodigy , мені інколи здається, що виросло покоління інфантів (зараз до 30-35 років) Одиниці вміють тримати слово, бути пунктуальними, не підводити, робити «бо треба» , а не лише «хочеться» . Є щоправда і серед 50-річних такі.. В колективі їх всі ображать (як їм здається) , життя навколо несправедливе, образи памʼятають з дитинства, тому сидять дома , пасивні, майже аутисти. Але все ж одиниці.

Это очень дискуссионный вопрос... И эту фразу "покоління інфантів" можно переформулировать как "выросло поколение не винтиков в машине/системе". Поколение, которое на "Партия сказало НАДО!" отвечают "нафига?" а не "есть!" :lol:
И, что забавно, очень часто ответ на тот вопрос дать никто не может. В лучшем случае говорят что-то вида "наши деды так делали -- и нам завещали"...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:58

  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

вангую: всеми правдами и неправдами будут задерживать -- как того отца троих детей :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:03

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку

Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги


Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:05

  _hunter написав:
  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

вангую: всеми правдами и неправдами будут задерживать -- как того отца троих детей :evil:


гарантовано не випустять. він же повинен довести право на відстрочку. тому мабуть доведеться трохи затриматись на неньці
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:13

  adeges написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:Племянник завтра выезжает. 10 дней до 18 летия.
Интересно, звонок будет или нет, выпустят/не выпустят.
Принимайте ставки

вангую: всеми правдами и неправдами будут задерживать -- как того отца троих детей :evil:


гарантовано не випустять. він же повинен довести право на відстрочку. тому мабуть доведеться трохи затриматись на неньці

С 18 что-то надо доказывать. До этого момента несовершеннолетний ребенок на выезд с одним из родителей с нотариального разрешения на вывоз второго.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:17

В Бундестазі провалили голосування за передачу Україні ракет Taurus.

▪️178 голосів «за»
▪️485 голосів «проти»
▪️3 утрималися
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:19

БОБУА
Дивний ухилянт чомусь не тікає, а всл чомусь не вважають його за ДРГ:
https://m.youtube.com/watch?v=ZC-C51xbPMY

Самий пипець, що в нас громадяни, які представляють з себе державні структури, абсолютно по-різному діють по відношенню до різних громадян.
Якось це не сходиться з тим, що ВСІ повинні...
Тобто по-простому це -- на слабкішого (лоха)? Чи як?

З кого треба оцим всл вимагати - з пересічних чи може з начальників, влади, щоб надали їм ПРАВА, ПОВНОВАЖЕННЯ?
Хто їм поставив оце завдання? Хто?
Якщо начальники, влада, то чому не забезпечили повноваженнями?
Чи може це власна ініціатива? Ну ні, всі ж це розуміють.

Навіщо всл ставити в отаке становище...
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