yama написав: щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод. Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Схоже на те що так і буде. І потреби в блок-постах не буде! Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити? Фактично ніяк. 99% людей в такому режимі більше року не протягнуть, треба ж за щось жити... Правда не зовсім зрозуміло що буде з економікою в цій ситуації. Усі вакансії схоже займуть жінки. А, ну ще є пенсіонери - ці напевне займуть робочі спеціальності. Буде країна жінок, пенсіонерів і "блатних". Дітей у нас і так мізер. Зашибісь.
maxprofit написав:Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн. https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... s-dani-nbu І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??
Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків)
сумарно 270 тис вкладів в нац та іновалюті понад 600 тис. в еквіваленті. Але з цієї к-ті не виключено, що значна частина це одні і ті ж люди, та ще і мають ті чи інші броні. Наприклад, Суркіс, декларував сотні млн депо та десятки млн % доходу, так ще і вік, і депутатство. Відповідно зразу і сума депозитів на всіх інших різко зменшується. В нас, як і в світі, 1% володіє більшою частиною коштів.
Так Ось,ви коли останній раз були на чорному морі? Я в листопаді ще в Аркадії. Маршруток стало менше. Прибутковість стає меншою. По місту люди їздять на власних авто уникаючи бп. В Києві на виїзді такого немає як в Одесі. В Приморському районі рейди кожен день. Повітряна тривога лунає частіше ніж в столиці. Немає в місті впевненості як в столиці. Хто розуміє проблему в місті,той не шукає літеру "Ц" в слові "сало"
Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод. Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
Самий пипець, що в нас громадяни, які представляють з себе державні структури, абсолютно по-різному діють по відношенню до різних громадян. Якось це не сходиться з тим, що ВСІ повинні... Тобто по-простому це -- на слабкішого (лоха)? Чи як?
З кого треба оцим всл вимагати - з пересічних чи може з начальників, влади, щоб надали їм ПРАВА, ПОВНОВАЖЕННЯ? Хто їм поставив оце завдання? Хто? Якщо начальники, влада, то чому не забезпечили повноваженнями? Чи може це власна ініціатива? Ну ні, всі ж це розуміють.
Bobua написав:Ще раз. “пакет документів”. Ви працювали колись з документами? Ви ставили свій підпис, який не на смітнику ж знайшли? Ви особисто готові перевірити багатосторінковий “пакет” за 15сек? І це ще треба врахувати, що рядові на кордоні мають відносно низьку кваліфікацію, і, здогадно, потребують консультацій з центром. Як це все втиснути в 15сек?
В якому законі, в якій постанові КМ про це сказано ? Ні в якому
Це кордон. А не бордель, у якому клієнт оплатив послуги і відсутність черг, затримок, незручностей...
Якщо є питання до паперів -- перевіряють. Є закони чи правила, які забороняють їм перевіряти і по 8годин? То йдіть в суд... Якщо нема законних обмежень, то або здавайте документи наперед, або чекайте на кордоні скільки вже вийде, навіщо нудотити?
У лютому 22р люди по три доби стояли (стояли!), і у випадку окупації потім ще би й раділи, що встигли виїхати... І може знову стоятимуть, коли військо не витримає тилових ухилянтських розваг.
Чи законна мобілізація та чи позбавлять ухилянтів громадянства? Пояснює екссуддя Конституційного суду Майя Орел, фото Майя Орел 16 Січня 2024 07:00
hromadske
На порозі третього року повномасштабної війни деякі громадяни заговорили про те, що мобілізація порушує їхні конституційні права і свободи. Що в країні, де офіційно не оголошено війну, мобілізація взагалі є незаконною. Але чи мають українці підстави для таких заяв?
Аби з’ясувати це, hromadske звернулося до людини, яка, на відміну від широкого загалу, чудово розуміється у законах і точно вміє трактувати всі положення української Конституції.
Віктор Шишкін — перший генеральний прокурор незалежної України, колишній суддя Конституційного суду — про питання мобілізації розмірковує не як теоретик: у лютому 2022 року він долучився до формування батальйону територіальної оборони ОУН.
У свої тоді ще 70 років Шишкін, колишній солдат прикордонних військ, знову взяв до рук автомат
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Чи є ситуації, у яких Конституція дозволяє обмежувати певні права і свободи громадян?
От саме зараз ми маємо таку ситуацію. Стаття 64 Конституції визначає, що у разі введення надзвичайного чи воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людей — із зазначенням строку дії цих обмежень. Також вказано, які права і свободи не можуть бути обмежені навіть під час воєнного стану. Не можна, наприклад, примусово позбавляти людину житла чи забирати у неї право оскаржувати дії держави в суді.
Зверніть увагу, як формулюється 64 стаття: права людини не обмежуються, а можуть бути обмежені. Тобто держава має ухвалювати відповідальне рішення: обмежувати чи ні. Саме введення воєнного стану не означає автоматичного обмеження прав. Але якщо держава вирішує обмежувати права, це рішення не є антиконституційним.
Тобто коли держава, приміром, закриває кордон на виїзд для чоловіків призовного віку, це не є порушенням права людини на вільне пересування?
Що стало підставою для закриття кордону? Напад росії та введення воєнного стану. У цій ситуації закриття кордонів не можна трактувати як порушення прав людини.
А вручення повісток серед дороги, на вокзалах тощо — це ж порушення прав людини?
Якщо людину не можуть застати вдома, то чому їй у такий спосіб не вручити повістку — повідомити про необхідність з’явитися у військкомат? Держава наразі вимушена шукати різні механізми оповіщення. Я не можу однозначно сказати, що все це неправильно
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У США, які вважаються найбільшою демократією світу, під час в’єтнамської війни, коли у них була загальна мобілізація, надсилали повістки громадянам СРСР, які народилися у США, адже за законом про натуралізацію вони автоматично набували громадянства Америки.
То чому ми сьогодні не можемо надсилати повістки нашим громадянам, які перечікують війну за кордоном? Вони ж громадяни, мусять виконувати свій конституційний обов’язок. Вони повинні ставати на військовий облік в Україні. І нічого тут спекулювати нібито правами людини. Це елементарне спекулювання ухилянтів.
А чи не порушує Україна прав своїх громадян, виступаючи за те, щоб іноземні держави відправляли українців призовного віку назад додому?
Україна може ставити таке питання перед іншими країнами. Наші чоловіки мешкають за кордоном на підставі законодавства країни перебування. Тож якщо ця країна вважає, що немає достатньо підстав для перебування наших чоловіків на її території, вона може піти назустріч Україні. Тут немає жодного порушення прав, бо Україна лише ставить питання — вона ж не відправляє за кордон спецпідрозділи для привезення українських чоловіків додому в кайданках.
Під час підготовки цих законопроєктів ішлося також про можливість добровільної мобілізації для умовно засуджених. Але хіба такі люди не уражені в правах?
Ні, не уражені. Засуджені, які перебувають у місцях утримання, позбавлені лише права на пересування. А умовно засуджені не позбавлені жодних прав. Над ними просто висить дамоклів меч відповідальності, якщо вони вчинять якийсь інший злочин. Але ж вони і пересуваються вільно, і працюють, і в сім’ї живуть — то чому вони не можуть підлягати мобілізації? Я взагалі не бачу проблем з умовно засудженими.
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Не треба писати купу нових законопроєктів про мобілізацію і знову передбачати в них шпаринки для уникнення служби: наприклад, 3 група інвалідності чи багатодітність, «вічне студентство» або взагалі ця ідіотська пропозиція відкупитися від служби, сплачуючи певну суму в бюджет.
А втім, так само недоцільно й усіх забирати в окопи. Влада повинна визначити, як використати ресурс кожного громадянина для захисту країни — відповідно до конституційного обов’язку громадян захищати країну. Бо наразі влада дозволяє багатьом не брати участь у захисті. Вона ніяк не може узгодити потреби країни, що воює, з можливостями її громадян.
То як використати ресурс кожного? Як забезпечити це в законопроєктах?
Під мобілізацією ми чомусь розуміємо тільки одне: окопи. Але мобілізація має бути багатоаспектною: не лише для фронту, а й для тилу. Хтось має охороняти склади, працювати на військових підприємствах, розчищати завали після обстрілів, гасити пожежі, будувати фортифікаційні споруди, лікувати поранених, забезпечувати евакуацію людей тощо.
На нас напала держава, чиї людські ресурси й економічний потенціал у рази більші, ніж наші. А ми в законопроєктах переймаємося відстрочками замість того, щоб усіляко збільшувати свій мобілізаційний ресурс.
Не треба звільняти гуртом від мобілізації людей з інвалідністю третьої групи; студентів та аспірантів; колишніх полонених чи людей, у родині яких уже є загиблі; людей, що відслужили в ЗСУ три роки, — як про це йдеться в законопроєктах. Не обіцяти відстрочення тим, хто будує укріплення. Не гратися зі змінами призовного віку, дозволяючи молодим здоровим чоловікам уникати виконання свого громадянського обов’язку із захисту Батьківщини.
- А мобілізувати їх усіх для виконання небойових завдань — роботи в тилу для потреб армії та громади. Тоді варто продумати диференційну оплату для різних видів мобілізованих.
Якби все це було зроблено, то, можливо, ніхто й не починав би дискусій про конституційність чи неконституційність мобілізації, не спекулював би своїми правами. Бо є люди, які справедливо критикують законопроєкти, а є ухилянти, які використовують ситуацію, щоб компрометувати все пов’язане з мобілізацією. Можливість мобілізувати людину і в армію, і для виконання тилових завдань знищила б саму потребу у відстрочках, усі шпаринки для ухилянтів. Це було б гуманно, справедливо та конституційно.