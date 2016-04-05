перший генеральний прокурор незалежної України

колишній суддя Конституційного суду

свої тоді ще 70 років

знову взяв до рук автомат

якщо держава вирішує обмежувати права, це рішення не є антиконституційним.

У цій ситуації закриття кордонів не можна трактувати як порушення прав людини.

Якщо людину не можуть застати вдома, то чому їй у такий спосіб не вручити повістку — повідомити про необхідність з’явитися у військкомат?

нашим громадянам, які перечікують війну за кордоном? Вони ж громадяни, мусять виконувати свій конституційний обов’язок. Вони повинні ставати на військовий облік в Україні.

елементарне спекулювання ухилянтів.

немає жодного порушення прав, бо Україна лише ставить питання — вона ж не відправляє за кордон спецпідрозділи для привезення українських чоловіків додому в кайданках.

вони і пересуваються вільно, і працюють, і в сім’ї живуть — то чому вони не можуть підлягати мобілізації? Я взагалі не бачу проблем з умовно засудженими

купу нових законопроєктів про мобілізацію і знову передбачати в них шпаринки для уникнення служби:

Влада повинна визначити, як використати ресурс кожного громадянина для захисту країни

наразі влада дозволяє багатьом не брати участь у захисті

ми в законопроєктах переймаємося відстрочками замість того, щоб усіляко збільшувати свій мобілізаційний ресурс.

Не треба звільняти гуртом від мобілізації

Не обіцяти відстрочення

Не гратися зі змінами призовного віку,

А мобілізувати їх усіх

є люди, які справедливо критикують законопроєкти, а є ухилянти, які використовують ситуацію, щоб компрометувати все пов’язане з мобілізацією.

знищила б саму потребу у відстрочках, усі шпаринки для ухилянтів.

Чи законна мобілізація та чи позбавлять ухилянтів громадянства? Пояснює екссуддя Конституційного судуМайя Орел, фотоМайя Орел16 Січня 2024 07:00hromadskeНа порозі третього року повномасштабної війни деякі громадяни заговорили про те, що мобілізація порушує їхні конституційні права і свободи. Що в країні, де офіційно не оголошено війну, мобілізація взагалі є незаконною. Але чи мають українці підстави для таких заяв?Аби з’ясувати це, hromadske звернулося до людини, яка, на відміну від широкого загалу, чудово розуміється у законах і точно вміє трактувати всі положення української Конституції.Віктор Шишкін —— про питання мобілізації розмірковує не як теоретик: у лютому 2022 року він долучився до формування батальйону територіальної оборони ОУН.Шишкін, колишній солдат прикордонних військ,...Чи є ситуації, у яких Конституція дозволяє обмежувати певні права і свободи громадян?От саме зараз ми маємо таку ситуацію. Стаття 64 Конституції визначає, що у разі введення надзвичайного чи воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людей — із зазначенням строку дії цих обмежень. Також вказано, які права і свободи не можуть бути обмежені навіть під час воєнного стану. Не можна, наприклад, примусово позбавляти людину житла чи забирати у неї право оскаржувати дії держави в суді.Зверніть увагу, як формулюється 64 стаття: права людини не обмежуються, а можуть бути обмежені. Тобто держава має ухвалювати відповідальне рішення: обмежувати чи ні. Саме введення воєнного стану не означає автоматичного обмеження прав. АлеТобто коли держава, приміром, закриває кордон на виїзд для чоловіків призовного віку, це не є порушенням права людини на вільне пересування?Що стало підставою для закриття кордону? Напад росії та введення воєнного стану.А вручення повісток серед дороги, на вокзалах тощо — це ж порушення прав людини?Держава наразі вимушена шукати різні механізми оповіщення. Я не можу однозначно сказати, що все це неправильно....У США, які вважаються найбільшою демократією світу, під час в’єтнамської війни, коли у них була загальна мобілізація, надсилали повістки громадянам СРСР, які народилися у США, адже за законом про натуралізацію вони автоматично набували громадянства Америки.То чому ми сьогодні не можемо надсилати повісткиІ нічого тут спекулювати нібито правами людини. ЦеА чи не порушує Україна прав своїх громадян, виступаючи за те, щоб іноземні держави відправляли українців призовного віку назад додому?Україна може ставити таке питання перед іншими країнами. Наші чоловіки мешкають за кордоном на підставі законодавства країни перебування. Тож якщо ця країна вважає, що немає достатньо підстав для перебування наших чоловіків на її території, вона може піти назустріч Україні. ТутПід час підготовки цих законопроєктів ішлося також про можливість добровільної мобілізації для умовно засуджених. Але хіба такі люди не уражені в правах?Ні, не уражені. Засуджені, які перебувають у місцях утримання, позбавлені лише права на пересування. А умовно засуджені не позбавлені жодних прав. Над ними просто висить дамоклів меч відповідальності, якщо вони вчинять якийсь інший злочин. Але ж...Не треба писатинаприклад, 3 група інвалідності чи багатодітність, «вічне студентство» або взагалі ця ідіотська пропозиція відкупитися від служби, сплачуючи певну суму в бюджет.А втім, так само недоцільно й усіх забирати в окопи.— відповідно до конституційного обов’язку громадян захищати країну. Бо. Вона ніяк не може узгодити потреби країни, що воює, з можливостями її громадян.То як використати ресурс кожного? Як забезпечити це в законопроєктах?Під мобілізацією ми чомусь розуміємо тільки одне: окопи. Але мобілізація має бути багатоаспектною: не лише для фронту, а й для тилу. Хтось має охороняти склади, працювати на військових підприємствах, розчищати завали після обстрілів, гасити пожежі, будувати фортифікаційні споруди, лікувати поранених, забезпечувати евакуацію людей тощо.На нас напала держава, чиї людські ресурси й економічний потенціал у рази більші, ніж наші. Алюдей з інвалідністю третьої групи; студентів та аспірантів; колишніх полонених чи людей, у родині яких уже є загиблі; людей, що відслужили в ЗСУ три роки, — як про це йдеться в законопроєктах.тим, хто будує укріплення.дозволяючи молодим здоровим чоловікам уникати виконання свого громадянського обов’язку із захисту Батьківщини.для виконання небойових завдань — роботи в тилу для потреб армії та громади. Тоді варто продумати диференційну оплату для різних видів мобілізованих.Якби все це було зроблено, то, можливо, ніхто й не починав би дискусій про конституційність чи неконституційність мобілізації, не спекулював би своїми правами. БоМожливість мобілізувати людину і в армію, і для виконання тилових завданьЦе було б гуманно, справедливо та конституційно.