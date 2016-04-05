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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6365636663676368>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:28

  stm написав:
  adeges написав:
  _hunter написав:гарантовано не випустять. він же повинен довести право на відстрочку. тому мабуть доведеться трохи затриматись на неньці

С 18 что-то надо доказывать. До этого момента несовершеннолетний ребенок на выезд с одним из родителей с нотариального разрешения на вывоз второго.

Так в этом и прикол: до момента, когда _нужно_ доказывать -- всего неделя осталась :)
Там же ссылку выше постили про беспредел погранцов. И по всей телеге история отца троих детей тоже разошлась...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:57

  _hunter написав:Так в этом и прикол: до момента, когда _нужно_ доказывать -- всего неделя осталась :)
Там же ссылку выше постили про беспредел погранцов. И по всей телеге история отца троих детей тоже разошлась...

Так можно и 10 летнего, там тоже каких-то 8 лет подержать :) от этого неправомерные действия не станут правомерными. Будет что-то типа "Вы должны стать на учёт", "ок, в 18 лет стану в консульстве Украины, согласно закона это правомерно, спасибо за напоминание"
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:59

  Bobua написав:
  pesikot написав:
  Bobua написав:Ще раз.
“пакет документів”.
Ви працювали колись з документами?
Ви ставили свій підпис, який не на смітнику ж знайшли?
Ви особисто готові перевірити багатосторінковий “пакет” за 15сек?
І це ще треба врахувати, що рядові на кордоні мають відносно низьку кваліфікацію, і, здогадно, потребують консультацій з центром. Як це все втиснути в 15сек?

В якому законі, в якій постанові КМ про це сказано ? Ні в якому



Це кордон.
А не бордель, у якому клієнт оплатив послуги і відсутність черг, затримок, незручностей...

Якщо є питання до паперів -- перевіряють.
Є закони чи правила, які забороняють їм перевіряти і по 8годин? То йдіть в суд...

Ще раз, по яким законам перевірка документів потребує консультацій з центром ?
Ні про яким

Тобто, по факту незаконні дії з боку погранців, свідомо незаконні дії

Закони та постанови чітко прописують перелік документів для перетину кордону. Є перелік документів - пропускають, а не дзвонять кудись
І не більше

Почни вже, нарешті, думати про виконання законів.
Хто підтримує бєспрєдєл, сам його і отримає по відношенню до себе
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:02

  Hotab написав:katso ,

Это вот он гражданский? - https://klk.univd.edu.ua/uk


Да, обычный гражданский ВУЗ, выпускающих пилотов в коммерцию.


Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил" :lol:

Вы можете хоть сколько угодно маразмировать ссылками, но что вы хотите доказать? Что военный ХНУПС учит платно летать, или не учит вообще.
Или что камута павизло на совецком наследии, а сейчас этого уже нет»?? Вашему внуку дать адрес куда ехать поступать?


Да, будьте добры, дайте адрес.

А доказать я хочу что прямой дороги от мальчика любящего вертолеты до летающего в Африке пилота с з\п 8-10т не существует, чтоб потом этот пилот был настолько морально безупречным чтоб имел моральное право посылать других в окопы.

Может где-то на планете Розовых Пони в теории и есть люди с голубой кровью что и чесно поступили, и чесно обучились не разу не выставившись преподавателю (иначе это уже взятка не так ли?), и налет получили на шару без взяток и мелких услуг начальству, и чесно потом отдали 10 лет службы государству "вот прям куда пошлют" без договоренностей и блатных распределений, и устроились н работу на зарплату 8-10К честно не юля и без протекций со стороны корешей или родственников, и на медкомиссии шоколадки не давали и кокосы и Амарулу не привозили (или в Ваше время уже пошли конверты?), прививки все в Африку чесно делали, и докторам все честно говорили что беспокоит (то есть не нарушали медицинские законы с карьерной целью) :lol:, и проверяющим не намекали на "можливість отримання неправомірної вигоди" прошу прощения обильный фуршет "после" а в кабине на их шутливые подначки строго отвечали "вибачте у нас суто ділові відносини" :mrgreen: , и английский чесно сдали (хотя в это верю), и в башне ускорителей нет личных или компанейских, и в Африке никому не разу ничего не сунули в карман, и в Украину привозили всегда товары "тільки в дозволенному Митним Кодексом обсязі" то есть положенные государству деньги не зажимали путем незаполнения таможенной декаларции за лишшее бухло, правда? :D Может где то на планете Розовых Пони такое бывает - но это точно не у нас. Или я не прав скажете?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На чий бік перехиляться шальки перемоги
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Адам Міхнік, підбиваючи підсумки 2016‑го — року референдуму щодо брекзиту та перемоги Трампа на президентських виборах в США, писав: «Найкраще, що було в цьому році, — те, що він нарешті скінчився».

2024‑й може бути повторенням 2016‑го, але в гіршому варіанті, із двома війнами — в Україні та Палестині, і з наростанням загрози третьої — між Китаєм і Тайванем. Це буде a gap year — рік перерви. І йдеться не про те, що політики поставлять світові кризи на паузу. Але цей рік може визначити, коли і яким шляхом вони будуть розв’язані в подальшому.

Путін нав’язує війну на виснаження, коли немає вирішальної воєнної перемоги. Програє той, хто першим здригнеться. Саме на це він розраховує. І він не задовольниться Донбасом і Кримом, йому потрібен Київ. Його мета — стерти Україну з карти світу.

Хоча і це ще не все. Аналітичні звіти української розвідки підтверджують: після України Росія перенесе агресію на найближчих сусідів, колишніх васалів комуністичного блоку в Центрально-Східній Європі, теперішніх членів ЄС і НАТО. Кінцева мета: підрив Заходу, на заміну якому прийде блок авторитарних режимів на чолі з Москвою. Цей блок правитиме світом і визначатиме його майбутнє під гаслами захисту «традиційних цінностей» і «духовності», а в реальності — з розправами, тюрмами та іншими проявами масового насильства.

Вибір простий: варварство чи цивілізація, некерований світовий хаос чи новий світовий порядок. За великим рахунком йдеться вже не просто про майбутнє світу, а про те, чи має цей світ узагалі майбутнє.

По-перше, війна в Україні багато що змінила. Та не змінила того, що українська ситуація не є ані такою поганою, ані такою доброю, як може здаватися. Так, Україна зазнала нових утрат, її воєнні успіхи 2022‑го уперлися у глухий кут у 2023‑му. Але глухий кут — не кінець. Відповідно до логіки затяжної війни, нас далі чекатимуть гойдалки вгору-вниз. Головною є середня точка: українська армія утримує боєздатність, українське суспільство витримує тягар війни. Ніхто не може знати, як довго вдасться втримувати цю середню точку. Тому важливо готувати воєнний перелом уже, зменшуючи шанси Путіна на сіяння хаосу. Швидше за все, такого перелому не буде у 2024 році. Однак цей рік може стати роком його підготовки.

По-друге, як і в минулому, Росія — велика, але слаборозвинута країна. Спроби у 1990‑2000‑х модернізувати її, політично й економічно, провалилися. Як і в Другій світовій, російська воєнна стратегія зводиться до кількості, а не якості: закидати ворога трупами своїх солдатів, аж поки той не змучиться. Однак, як у холодній війні, Росія не витримує, коли війна набирає інтенсивного характеру. Тому ключовою умовою перемоги над Росією є переведення війни на новий, високотехнологічний рівень. Інакше кажучи: дати Україні доступ до зброї, яку вона давно в Заходу просить.

По-третє: Заходу не раз пророкували занепад. Та його сила в тому, що, опиняючись перед такими кризами, він перетворює їх на креативні розв’язки. Прикладами є Вестфальська система після Тридцятилітньої війни 1618‑1648 рр., емансипація жінок та народів після Першої світової, перетворення старої Європи на зону миру та ліберальної демократії після Другої. Із цих розв’язок народжувався новий світ. Недосконалий, але терпимий і придатний для життя. Аж до нової кризи.

привіт всім, хто спить й бачить якийсь домовленості з путіним
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:17

  _hunter написав:Вы так пишите -- будто бы севкраина -- правовое государство :lol:

Правовым государство делают люди способные к противостоянию в рамках Закона. Вы только что признались в полной неспособности к такому решению бороться даже в теории.:lol:
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:20

katso ,


Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил" :lol:



Ви собі отой лол до заднього проходу підсуньте, щоб полоскотав. Тоді нарешті навчитесь читати назву закладу .
Льотний коледж в Кременчуці не має стосунку до університету ваздушних сіл.


Решта марева про «шоколадки» починаючи з роддому (без яких очевидно не можна і народитись після закінчення совка) взагалі нема чого коментувати.



Якийсь концентрат фантазії і маразму в вас.
1. Придумав, що я вчився при совку. - Маячня
2. Після совка вже нікого не вчать літати безкоштовно. - Маячня
3. Якщо навчили літати безкоштовно, то борг перед державою зникає в четвертому поколінні зі смертю правнуків, а не просто відпрацювавши на державу обовʼязковий контракт. - Маячня
4. Льотний коледж у Кременчуці - філіал університету повітряних сил імені Кожедуба - Маячня
5. Якщо ти працюєш за кордоном - значить ти хабарник. Чесна людина не змогла б - якась пенсіонерського-совкова маячня

Не знаешь кто?


Не віталік ангелок, який тільки Хотабу разів зо 5 казав, що не читає його, але завжди читав? :lol:
Може тоді на Ірпінь інколи і рукописні тексти присилати, будеш у платочку вчетверо складати і через 5 років в глибокій старості читати подругам біля ірпінського підʼїзду. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 січ, 2024 22:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:24

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
В Бундестазі провалили голосування за передачу Україні ракет Taurus.

▪️178 голосів «за»
▪️485 голосів «проти»
▪️3 утрималися

Ось така історія

Мені будь ласка лопату з мотором! )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:угу, один тут обещал что "читать форум будет, а писать уже нет". В итоге пишет за троих. Не знаешь кто?

Так всі тут знають що то detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:34

  stm написав:
  _hunter написав:Вы так пишите -- будто бы севкраина -- правовое государство :lol:

Правовым государство делают люди способные к противостоянию в рамках Закона. Вы только что признались в полной неспособности к такому решению бороться даже в теории.:lol:

Вы так пишите -- будто бы про северную корею ни разу не слышали :lol:

Отца восьмерых детей не выпустили из Украины из-за одного нюанса: детали скандала

https://www.rbc.ua/ukr/styler/batka-vos ... 62460.html
у Сёмкиного за неделю таки получилось -- но там были железобетонные основания выпускать.
в случае племянника -- эту шарманку нужно всего 10 дней покрутить -- и будут такие же железобетонные основания не выпускать...
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