Путін нав’язує війну на виснаження, коли немає вирішальної воєнної перемоги. Програє той, хто першим здригнеться. Саме на це він розраховує. І він не задовольниться Донбасом і Кримом, йому потрібен Київ. Його мета — стерти Україну з карти світу.



Хоча і це ще не все. Аналітичні звіти української розвідки підтверджують: після України Росія перенесе агресію на найближчих сусідів, колишніх васалів комуністичного блоку в Центрально-Східній Європі, теперішніх членів ЄС і НАТО. Кінцева мета: підрив Заходу, на заміну якому прийде блок авторитарних режимів на чолі з Москвою. Цей блок правитиме світом і визначатиме його майбутнє під гаслами захисту «традиційних цінностей» і «духовності», а в реальності — з розправами, тюрмами та іншими проявами масового насильства.



Вибір простий: варварство чи цивілізація, некерований світовий хаос чи новий світовий порядок. За великим рахунком йдеться вже не просто про майбутнє світу, а про те, чи має цей світ узагалі майбутнє.



По-перше, війна в Україні багато що змінила. Та не змінила того, що українська ситуація не є ані такою поганою, ані такою доброю, як може здаватися. Так, Україна зазнала нових утрат, її воєнні успіхи 2022‑го уперлися у глухий кут у 2023‑му. Але глухий кут — не кінець. Відповідно до логіки затяжної війни, нас далі чекатимуть гойдалки вгору-вниз. Головною є середня точка: українська армія утримує боєздатність, українське суспільство витримує тягар війни. Ніхто не може знати, як довго вдасться втримувати цю середню точку. Тому важливо готувати воєнний перелом уже, зменшуючи шанси Путіна на сіяння хаосу. Швидше за все, такого перелому не буде у 2024 році. Однак цей рік може стати роком його підготовки.



По-друге, як і в минулому, Росія — велика, але слаборозвинута країна. Спроби у 1990‑2000‑х модернізувати її, політично й економічно, провалилися. Як і в Другій світовій, російська воєнна стратегія зводиться до кількості, а не якості: закидати ворога трупами своїх солдатів, аж поки той не змучиться. Однак, як у холодній війні, Росія не витримує, коли війна набирає інтенсивного характеру. Тому ключовою умовою перемоги над Росією є переведення війни на новий, високотехнологічний рівень. Інакше кажучи: дати Україні доступ до зброї, яку вона давно в Заходу просить.



По-третє: Заходу не раз пророкували занепад. Та його сила в тому, що, опиняючись перед такими кризами, він перетворює їх на креативні розв’язки. Прикладами є Вестфальська система після Тридцятилітньої війни 1618‑1648 рр., емансипація жінок та народів після Першої світової, перетворення старої Європи на зону миру та ліберальної демократії після Другої. Із цих розв’язок народжувався новий світ. Недосконалий, але терпимий і придатний для життя. Аж до нової кризи.