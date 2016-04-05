Додано: Сер 17 січ, 2024 22:38

Чтоб вы понимали степень маразма нынешней армии, я должен сделать примерно 18 дел, со сроком исполнения вчера и какими то психами которые мне звонят срочно, вы ни хрена не делаете, кары небесные.

Вчера был плохой день, погибли люди, утонули лодки, но если на гибель людей надо пару бумаг составить, на утопленную лодку с мотором надо сделать примерно 15 документов, причем если ответственный за потопшую лодку стоимостью в полтора ляма сам не утоп в лодке, для него это становится гигантской материальной проблемой.

Выставили мины, подбили орковский танк, списать мины без формуляра минного поля нельзя, командир роты ответит материально и уголовно, почему нарушил порядок списания взрывчатых веществ.

Срочно списать имущество, вы переводитесь в морпехи, никого не интересует, что это страниц 100 документов и 10 дней роботы.

До 15 января вы должны провести занятия по минной безопасности со всем личным составом, и ни кого не ибет, что три живых сапёра, которые одновременно до 17 января должны установить несколько минных полей

До 28 января должны доложить о создании второй линии обороны, причем что в наличии половина личного состава, и в бригаде нет ни одного экскаватора.

Почему БРДМ не закрепили на другую роту, чем вы там тунеядцы занимаетесь. Два комроты уходят, я в комиссии по передачи должности, должен сделать кучу документов. Должен закончить три служебных расследования, которые на меня повесили проводить. Два года назад служба забезпечення в генштабе ошиблась, дали указания переделать документацию так на 300 накладных и 50 служебных расследований.

И притом, что я один это должен делать. Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.