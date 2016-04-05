Чтоб вы понимали степень маразма нынешней армии, я должен сделать примерно 18 дел, со сроком исполнения вчера и какими то психами которые мне звонят срочно, вы ни хрена не делаете, кары небесные. Вчера был плохой день, погибли люди, утонули лодки, но если на гибель людей надо пару бумаг составить, на утопленную лодку с мотором надо сделать примерно 15 документов, причем если ответственный за потопшую лодку стоимостью в полтора ляма сам не утоп в лодке, для него это становится гигантской материальной проблемой. Выставили мины, подбили орковский танк, списать мины без формуляра минного поля нельзя, командир роты ответит материально и уголовно, почему нарушил порядок списания взрывчатых веществ. Срочно списать имущество, вы переводитесь в морпехи, никого не интересует, что это страниц 100 документов и 10 дней роботы. До 15 января вы должны провести занятия по минной безопасности со всем личным составом, и ни кого не ибет, что три живых сапёра, которые одновременно до 17 января должны установить несколько минных полей До 28 января должны доложить о создании второй линии обороны, причем что в наличии половина личного состава, и в бригаде нет ни одного экскаватора. Почему БРДМ не закрепили на другую роту, чем вы там тунеядцы занимаетесь. Два комроты уходят, я в комиссии по передачи должности, должен сделать кучу документов. Должен закончить три служебных расследования, которые на меня повесили проводить. Два года назад служба забезпечення в генштабе ошиблась, дали указания переделать документацию так на 300 накладных и 50 служебных расследований. И притом, что я один это должен делать. Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.
freeze написав:Чтоб вы понимали степень маразма нынешней армии, я должен сделать примерно 18 дел, со сроком исполнения вчера и какими то психами которые мне звонят срочно, вы ни хрена не делаете, кары небесные. Вчера был плохой день, погибли люди, утонули лодки, но если на гибель людей надо пару бумаг составить, на утопленную лодку с мотором надо сделать примерно 15 документов, причем если ответственный за потопшую лодку стоимостью в полтора ляма сам не утоп в лодке, для него это становится гигантской материальной проблемой. Выставили мины, подбили орковский танк, списать мины без формуляра минного поля нельзя, командир роты ответит материально и уголовно, почему нарушил порядок списания взрывчатых веществ. Срочно списать имущество, вы переводитесь в морпехи, никого не интересует, что это страниц 100 документов и 10 дней роботы. До 15 января вы должны провести занятия по минной безопасности со всем личным составом, и ни кого не ибет, что три живых сапёра, которые одновременно до 17 января должны установить несколько минных полей До 28 января должны доложить о создании второй линии обороны, причем что в наличии половина личного состава, и в бригаде нет ни одного экскаватора. Почему БРДМ не закрепили на другую роту, чем вы там тунеядцы занимаетесь. Два комроты уходят, я в комиссии по передачи должности, должен сделать кучу документов. Должен закончить три служебных расследования, которые на меня повесили проводить. Два года назад служба забезпечення в генштабе ошиблась, дали указания переделать документацию так на 300 накладных и 50 служебных расследований. И притом, что я один это должен делать. Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.
Технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры рот, батальонов или бригад. По упрощённой процедуре. Официально вроде. 2 додатка всего. Я кажется поняла где радость. Человек с гербовой печатью вне роты...
Востаннє редагувалось stm в Сер 17 січ, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Доброго вечора, дуже радий Вас чути пане Фріз! Міцності духа, витривалості, міцних нервів Вам, мудрості тим перевіряючим і керівникам над Вами, щоб Ви достукались до їх разума і серця, щоб все у Вас якнайшвидше розсосалось і розрулилось. Шукайте, щоб Вам хтось допоміг з справами. Може спитайте в якогось колеги, як можна десь зрізати кути і не потонути в бюрократії. Успіхів і удачі! Надобраніч Вам і Вашим побратимам!
vitaliiangel написав:угу, один тут обещал что "читать форум будет, а писать уже нет". В итоге пишет за троих. Не знаешь кто?
Так всі тут знають що то detroytred
І що? Головне, що це уж точно ніяким чином не є завадою тобі за два роки нарешті потрапити на фронт.
І також не заважає відповісти самому на питання у відповідь: так чому ти досі не на фронті?
Зрозумій ти нарешті цей сюр: як можна докоряти недобровольцям або ухилянтам, якщо ти, доброволець, вже два роки ніяк не можеш дійти. І в кабінеті посидів, і в Оберіг перевірив. Мета в тебе яка? Посидіти та в реєстр попасти? Чи на Детройта рефлексувати?
stm написав:Технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры рот, батальонов или бригад. По упрощённой процедуре. Официально вроде. 2 додатка всего. Я кажется поняла где радость. Человек с гербовой печатью вне роты...
Починаючи з окремої роти (тобто з посади майор і вище).
Окрім того: *Списання засобів ураження витрачених у ході воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки здійснюється за актом списання (додаток 3), який складається на підставі даних донесення про наявність та рух військового майна (за формою, наведеною в додатку 17 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17 серпня 2017 року № 440, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1192/31060* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1799-23#Text
Терзают смутниє сомнєнія стосовно -- отих донесень... Що це за звір і скільки треба часу-сил, щоб їх правильно оформити.
А от ракети, бпла - водні та повітряні --- да, тільки акти пуску і техстану.