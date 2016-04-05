Чисто поржать:
Начебто добре -- пальне списується по факту, але на підставі донесень.
Ось що треба:
Донесення складається на підставі роздавальної відомості, наказу командира військової частини про видачу пального, рапорту командира підрозділу про виконання завдання. До донесення додаються документи, на підставі яких воно складається. У розділі «Пояснення» донесення зазначаються дата та номер наказу командира військової частини, відповідно до якого здійснено заправлення техніки.
У наказі командира військової частини зазначається перелік завдань, які будуть виконуватися, їх обсяг, відомості про техніку, яка залучається до виконання цих завдань (кому належить техніка, її марка, модель, ідентифікаційний номер, рік випуску, свідоцтво про реєстрацію), кількість пального, що видається, посадова особа військової частини, яка здійснює контроль за виконанням завдання».
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Лише навсього-то)))