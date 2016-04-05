|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 17 січ, 2024 23:46
Чисто поржать:
Начебто добре -- пальне списується по факту, але на підставі донесень.
Ось що треба:
Донесення складається на підставі роздавальної відомості, наказу командира військової частини про видачу пального, рапорту командира підрозділу про виконання завдання. До донесення додаються документи, на підставі яких воно складається. У розділі «Пояснення» донесення зазначаються дата та номер наказу командира військової частини, відповідно до якого здійснено заправлення техніки.
У наказі командира військової частини зазначається перелік завдань, які будуть виконуватися, їх обсяг, відомості про техніку, яка залучається до виконання цих завдань (кому належить техніка, її марка, модель, ідентифікаційний номер, рік випуску, свідоцтво про реєстрацію), кількість пального, що видається, посадова особа військової частини, яка здійснює контроль за виконанням завдання».
_________
Лише навсього-то)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27646
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 23:59
Скоро бігти буде нікуди
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4304
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 січ, 2024 00:53
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10729
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2143 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 18 січ, 2024 01:00
adeges написав: yama написав:
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс
скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
Вважаєш людей ідіотами?
Такого не буде. Даю тобі гарантію 100%.
Особливо смішно про 6 місяців. Навіщо чекати 6 місяців не зрозумів? Пройшов комісію, 2 дні на збори - і на фронт.
Ось запиши собі цей пост і прочитаєш його через рік. Не повіриш наскільки ти будеш не правий, а я і yama
праві.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5130
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 січ, 2024 01:22
andrijk777 написав: adeges написав: yama написав:
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс
скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
Вважаєш людей ідіотами?
Такого не буде. Даю тобі гарантію 100%.
Особливо смішно про 6 місяців. Навіщо чекати 6 місяців не зрозумів? Пройшов комісію, 2 дні на збори - і на фронт.
Ось запиши собі цей пост і прочитаєш його через рік. Не повіриш наскільки ти будеш не правий, а я і yama
праві.
5 рядків тексту "нє асіліл"? Слово "наступні" в школі не вивчав? Чи прочитав всі букви, але текст не зрозумів?
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4511
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|160871
|
|
|6076
|549512
|
|
|1
|20334
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|