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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 січ, 2024 23:59
Скоро бігти буде нікуди
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 00:53
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Додано: Чет 18 січ, 2024 01:00
adeges написав: yama написав:
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс
скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
Вважаєш людей ідіотами?
Такого не буде. Даю тобі гарантію 100%.
Особливо смішно про 6 місяців. Навіщо чекати 6 місяців не зрозумів? Пройшов комісію, 2 дні на збори - і на фронт.
Ось запиши собі цей пост і прочитаєш його через рік. Не повіриш наскільки ти будеш не правий, а я і yama
праві.
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andrijk777
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Додано: Чет 18 січ, 2024 01:22
andrijk777 написав: adeges написав: yama написав:
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс
скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
Вважаєш людей ідіотами?
Такого не буде. Даю тобі гарантію 100%.
Особливо смішно про 6 місяців. Навіщо чекати 6 місяців не зрозумів? Пройшов комісію, 2 дні на збори - і на фронт.
Ось запиши собі цей пост і прочитаєш його через рік. Не повіриш наскільки ти будеш не правий, а я і yama
праві.
5 рядків тексту "нє асіліл"? Слово "наступні" в школі не вивчав? Чи прочитав всі букви, але текст не зрозумів?
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adeges
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Додано: Чет 18 січ, 2024 07:52
vitaliiangel написав: fler написав:
Хто там казав, що на Печерську не вручають повістки? Зайдіть у метро "Печерська", щоб переконатися
"Кловська" поки що безпечна))
до 15.01 каждый день там ездил, при мне никому не вручали.
Всередині біля турнікетів. Можливо. Там взагалі Печерська РДА ,з іншої сторони госпіталь військовий, так що там постійно можуть бути військові.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 07:54
Є ще деза що американці до виборів Президента всю допомогу перекинули на колективний Захід. Так що Кулеба і його лопатка чекають на свою чергу
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Додано: Чет 18 січ, 2024 08:52
Xenon написав:
Скоро бігти буде нікуди
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
Африка наразі виглядає дуже перспективним місцем у разі третьої світової. Але не вся. Окремі країни.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:09
Бетон написав:
У человека крик души, а ему - держитесь, міцності духа.
Какой нафиг рассосалось. Он пишет, что бюрократию нужно под корень срезать
Это пздц, я этот цирк с ответами Фризу наблюдаю уже пол года. Держитесь, говорят, у вас просто депрессия, вы видите смерть, но вы сгущаете тучи, наверное не так всё плохо.
По факту вот то, что написал Фриз нужно под корень срезать и реформировать армию не на уровне трёх генералов НАТО, а по настоящему. От этой армии несёт советским союзом.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 18 січ, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:24
Так, что там Зеленский в Давосе опять сказал в сторону Трампа. Тот случай когда ты думаешь весь мир вращается вокруг тебя.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:32
hume написав:
Так, что там Зеленский в Давосе опять сказал в сторону Трампа. Тот случай когда ты думаешь весь мир вращается вокруг тебя.
На Байдена справи відкривав, тепер на майбутнього президента США - Трампа пищить. Це катастрофа нашої дипломатії і за це українці платять життями.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 18 січ, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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