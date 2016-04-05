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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6367636863696370
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:33

Простими словами.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:34

  hume написав:По факту вот то, что написал Фриз нужно под корень срезать и реформировать армию не на уровне трёх генералов НАТО, а по настоящему.

Звісно, для тих, хто кацапською пише, подібні дописи Фріза мають особливий інтерес і роздмухуються з акцентом на "ось погляньте, як все погано, треба ̶з̶д̶а̶в̶а̶т̶и̶с̶ь̶ реформувати негайно!"

ПС. Спочатку Іран наніс удари по Пакістану, тепер Пакістан ракетами і беспілотниками - по території Ірану. Хто наступний?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:39

  andrijk777 написав:
  adeges написав:
  yama написав:Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги


Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі

Вважаєш людей ідіотами?
Такого не буде. Даю тобі гарантію 100%.
Особливо смішно про 6 місяців. Навіщо чекати 6 місяців не зрозумів? Пройшов комісію, 2 дні на збори - і на фронт.
Ось запиши собі цей пост і прочитаєш його через рік. Не повіриш наскільки ти будеш не правий, а я і yama праві.


На фронт 500тис хіба ж влізе?

Хіба що з одночасною демобілізацією 24місячних.

Є сенс набирати ті 500т навіть і цілий рік.

Наступні 500тис -- наступний рік.
1млн -- це заміна всього 1млн війська.

1млн кожні два роки.
Кожному по 24міс.
Це має сенс.

За 20років всі дорослі чоловіки матимуть військ.досвід.
Бо на певному етапі не мати його -- це стане якось проблемним.
20 років -- це ж може бути війна хіба що низької інтенсивності?
Bobua
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  #<1 ... 6367636863696370
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