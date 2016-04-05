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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:33
Простими словами.
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Schmit
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:34
hume написав:
По факту вот то, что написал Фриз нужно под корень срезать и реформировать армию не на уровне трёх генералов НАТО, а по настоящему.
Звісно, для тих, хто кацапською пише, подібні дописи Фріза мають особливий інтерес і роздмухуються з акцентом на "ось погляньте, як все погано, треба ̶з̶д̶а̶в̶а̶т̶и̶с̶ь̶ реформувати негайно!"
ПС. Спочатку Іран наніс удари по Пакістану, тепер Пакістан ракетами і беспілотниками - по території Ірану. Хто наступний?
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fler
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:39
andrijk777 написав: adeges написав: yama написав:
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток
, який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс
скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документамиКупівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток
. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка
при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Гарний текст. Поправка. Людям, які пройшли ВЛК, на 99% не потрібні будуть будь-які цивільні операції. В армії своя дисципліна. Тому принцип буде простий. Перші 500,000 з 505,000 тих, хто пройде ВЛК (без врахування в обох числах тих, хто має гарантоване право на відсрочку), поповнять ВСУ. Наступні 500,000 з числа тих, хто пройшов ВЛК, будуть трохи часу на купівлі кави та банківські операції у цивільному житті. Десь 6 місяців. А потім теж поповнять лави ВСУ. І так далі
Вважаєш людей ідіотами?
Такого не буде. Даю тобі гарантію 100%.
Особливо смішно про 6 місяців. Навіщо чекати 6 місяців не зрозумів? Пройшов комісію, 2 дні на збори - і на фронт.
Ось запиши собі цей пост і прочитаєш його через рік. Не повіриш наскільки ти будеш не правий, а я і yama
праві.
На фронт 500тис хіба ж влізе?
Хіба що з одночасною демобілізацією 24місячних.
Є сенс набирати ті 500т навіть і цілий рік.
Наступні 500тис -- наступний рік.
1млн -- це заміна всього 1млн війська.
1млн кожні два роки.
Кожному по 24міс.
Це має сенс.
За 20років всі дорослі чоловіки матимуть військ.досвід.
Бо на певному етапі не мати його -- це стане якось проблемним.
20 років -- це ж може бути війна хіба що низької інтенсивності?
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Bobua
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Додано: Чет 18 січ, 2024 10:05
Есть небольшая надежда, что 2 миллиона ухылянтов с бронью закидают в бусы активисты: депутатов, чиновников разных, ментов. А то как-то нехорошо, профи с оружием прячутся в тылу
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Бетон
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Додано: Чет 18 січ, 2024 10:11
hume написав: Бетон написав:
У человека крик души, а ему - держитесь, міцності духа.
Какой нафиг рассосалось. Он пишет, что бюрократию нужно под корень срезать
Это пздц, я этот цирк с ответами Фризу наблюдаю уже пол года. Держитесь, говорят, у вас просто депрессия, вы видите смерть, но вы сгущаете тучи, наверное не так всё плохо.
По факту вот то, что написал Фриз нужно под корень срезать и реформировать армию не на уровне трёх генералов НАТО, а по настоящему. От этой армии несёт советским союзом.
Фрііз (КРАЩЕ ВАМ ЙОГО НЕ ЧАПАТИ ), виконує свій обов,язок !
Через труднощі , негаразди у сістемі , в яку попала недочасно частина командирів , які ще вчора працювали десь мерчендайзерами він виконує обов,язок .
Він описує цей непотріб , але ви до цього не маєте відношення .
Ваші "великодержавні "думки написані в вбиральні , на краюшку унітаза ніяк не спроможні чи підтвердити чи спростувати його вислови .
Ті хто бажають підтримати Фрііза пішуть коротенькі повідомлення .
А деякі УРУСИ пишуть і роблять висновки ні перебуваючи на війні , ні маючи уявлення про неї .
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Додано: Чет 18 січ, 2024 10:13
Bobua написав:
Є сенс набирати ті 500т навіть і цілий рік.
Наступні 500тис -- наступний рік.
1млн -- це заміна всього 1млн війська.
1млн кожні два роки. Кожному по 24міс.
Зазвичай не читаю Bobua, бо дратують його "простирадла". Але тут він коротко написав.
Хочу нагадати, що набрати зараз 500 тис. - це не те саме, що навіть рік тому, коли люди ще йшли добровільно. Сільське населення вже практично все забрали, а забирати міське населення - це "покласти" економіку міста. Адже забирають тих, кого "видно" на роботі, а не диванних експертів, які не сплачують податки, бо не працюють. Якщо вдастся саме цю категорію "вишкребти", то буде дуже добре.
Bobua написав:
За 20років всі дорослі чоловіки матимуть військ.досвід.
20 років -- це ж може бути війна хіба що низької інтенсивності?
Ні, синку, це - фантастика!(с) Не триватиме війна в Україні 20 років. Ресурсів немає на це. Якщо буде Трамп, то майже одразу втратимо шматок країни по лінії фронту((. Якщо хтось інший, то є шанс триматися може ще 2 роки, але не більше через економічні чинники, насамперед, вибуття значної кількості працездатного населення через каліцтво на фронті та виїзд за кордон.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 10:17
fler написав: hume написав:
По факту вот то, что написал Фриз нужно под корень срезать и реформировать армию не на уровне трёх генералов НАТО, а по настоящему.
Звісно, для тих, хто кацапською пише, подібні дописи Фріза мають особливий інтерес і роздмухуються з акцентом на "ось погляньте, як все погано, треба ̶з̶д̶а̶в̶а̶т̶и̶с̶ь̶ реформувати негайно!"
Я надів вишиванку і пишу українською: товариш пише те саме, що і фріз. суцільний совковий мрак
Так может вместе с инновациям электронного контроля за цивильными, федоров не хочет напрячься и реыормировать бюрократию? Аа?
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 18 січ, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 10:31
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Додано: Чет 18 січ, 2024 11:25
fler написав: Bobua написав:
Є сенс набирати ті 500т навіть і цілий рік.
Наступні 500тис -- наступний рік.
1млн -- це заміна всього 1млн війська.
1млн кожні два роки. Кожному по 24міс.
Зазвичай не читаю Bobua, бо дратують його "простирадла". Але тут він коротко написав.
Хочу нагадати, що набрати зараз 500 тис. - це не те саме, що навіть рік тому, коли люди ще йшли добровільно. Сільське населення вже практично все забрали, а забирати міське населення - це "покласти" економіку міста. Адже забирають тих, кого "видно" на роботі, а не диванних експертів, які не сплачують податки, бо не працюють. Якщо вдастся саме цю категорію "вишкребти", то буде дуже добре.
Bobua написав:
За 20років всі дорослі чоловіки матимуть військ.досвід.
20 років -- це ж може бути війна хіба що низької інтенсивності?
Ні, синку, це - фантастика!(с) Не триватиме війна в Україні 20 років. Ресурсів немає на це. Якщо буде Трамп, то майже одразу втратимо шматок країни по лінії фронту((. Якщо хтось інший, то є шанс триматися може ще 2 роки, але не більше через економічні чинники, насамперед, вибуття значної кількості працездатного населення через каліцтво на фронті та виїзд за кордон.
Ні, доню...
Не така вже й фантастика.
Якщо є ресурси штампувати новобуди -- то і збудували лінії оборони мають бути. Бо треба. Бо у москвинів що бідніший народ -- то краще мобілізується...
А 500тис у нас -- легко і невимушено виколупуються.
Особливо якщо буде хороша лінія оборони і їм буде вже не так страшно туди піти.
Бо в “оберегу” будуть і дані про нерухомість кожного ухилянта. Та вони і нині доступні просто через ІПН на OpenDataBot та через інші реєстри.
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