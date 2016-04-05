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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6368636963706371
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:21

  Slon_Nosov написав:
кажуть за про..б штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка.... :cry:


Каска (черного коліру з кріпленнями для відеокамер , навушників , підводом води ,направляющими) коштуе 27 тис .
Штраф за втрату 270 тис .
У мене були дві .Щоб списати треба рапорт і саму каску з пошкодженнями .
Каску ніколи під підборіддям не застібав , попаде в каску зламає шию . .
Другу ,з сертифікатом відстрілу, покупав собі сам , та й залишив собі , розмалевана вкрай .....)))
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:41

  Slon_Nosov написав:
кажуть за про..б штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка.... :cry:
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно.
Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити...
Або списати :wink: .
Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує).
Тепер іще момент, мобілізація.
Питання знатокам,
яка найкраща бронь?
Правильно, служба в армії.
Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі.
Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною... :roll:
Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:44

  Бетон написав: товариш пише те саме, що і фріз. суцільний совковий мрак

Так может вместе с инновациям электронного контроля за цивильными, федоров не хочет напрячься и реыормировать бюрократию? Аа?

Мабуть в сотий раз -- совок до чого тут з цим списанням та бюрократією? Це суто вже наше ноу-хау, яке пустило ростки у середині 90-х і досягло розквіту на початку 2000-х.

І ніяка цифровізація в цьому не допоможе, якщо від комчастини і вище не мають бажання допомагати ротному, комбату, зампотеху виконувати свої основні функції (забезпечення, підготовку та виконання службових та бойових завдань), а не витрачати увагу-сили на другорядні -- списання, облік, доповіді і т.д.
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  #<1 ... 6368636963706371
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