Slon_Nosov написав:
кажуть за про..б штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка....
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно.
Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити...
Або списати
.
Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує).
Тепер іще момент, мобілізація.
Питання знатокам,
яка найкраща бронь?
Правильно, служба в армії.
Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі.
Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною...
Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.