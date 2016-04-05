RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6369637063716372>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:21

  Slon_Nosov написав:
кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка.... :cry:


Каска (черного коліру з кріпленнями для відеокамер , навушників , підводом води ,направляющими) коштуе 27 тис .
Штраф за втрату 270 тис .
У мене були дві .Щоб списати треба рапорт і саму каску з пошкодженнями .
Каску ніколи під підборіддям не застібав , попаде в каску зламає шию . .
Другу ,з сертифікатом відстрілу, покупав собі сам , та й залишив собі , розмалевана вкрай .....)))
холява
2
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:41

  Slon_Nosov написав:
кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка.... :cry:
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно.
Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити...
Або списати :wink: .
Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує).
Тепер іще момент, мобілізація.
Питання знатокам,
яка найкраща бронь?
Правильно, служба в армії.
Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі.
Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною... :roll:
Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:44

  Бетон написав: товариш пише те саме, що і фріз. суцільний совковий мрак

Так может вместе с инновациям электронного контроля за цивильными, федоров не хочет напрячься и реыормировать бюрократию? Аа?

Мабуть в сотий раз -- совок до чого тут з цим списанням та бюрократією? Це суто вже наше ноу-хау, яке пустило ростки у середині 90-х і досягло розквіту на початку 2000-х.

І ніяка цифровізація в цьому не допоможе, якщо від комчастини і вище не мають бажання допомагати ротному, комбату, зампотеху виконувати свої основні функції (забезпечення, підготовку та виконання службових та бойових завдань), а не витрачати увагу-сили на другорядні -- списання, облік, доповіді і т.д.
detroytred
 
Повідомлень: 27648
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взять подписать новые контракты на продукты выше, чем гринкевич.
браво умеров
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:12

  Banderlog написав:
  Slon_Nosov написав:
кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка.... :cry:
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно.
Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити...
Або списати :wink: .
Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує).
Тепер іще момент, мобілізація.
Питання знатокам,
яка найкраща бронь?
Правильно, служба в армії.
Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі.
Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною... :roll:
Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.


:D а ще всі понакупляли модні ремені до калашів і рідні знайти не можуть... Дефіцит...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:18

  Banderlog написав:
  Slon_Nosov написав:
кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка.... :cry:
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно.
Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити...
Або списати :wink: .
Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує).
Тепер іще момент, мобілізація.
Питання знатокам,
яка найкраща бронь?
Правильно, служба в армії.
Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі.
Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною... :roll:
Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.

А з командиром якого рівня можна дофонтазувати до Буковеля ? 8)
maxprofit
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1322 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:27

Реальні сни

документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.
https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html

І! Всі! В частині! Про це знали!
Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.

А ось тут навіть комроти охорони отаке зробив:
https://lb.ua/society/2023/10/16/579738 ... vniku.html
І хто ж повірить, що сам ротний такий всепотужний.
Цирк...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 січ, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27648
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щоб надійно то починаючи з окремого бату. Комроти тож в принципі може прикрити і списати шо надо, но він залежна людина. Сама гірша посада комроти.
:)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:38

  Banderlog написав:Комроти тож в принципі може прикрити і списати шо надо, но він залежна людина. Сама гірша посада комроти.
:)

Поясніть.
Невже начальник (и) комроти не взнають та пропустять поміж себе отакий струмочок?

Доходило, що комбриг (входячи у відпустку) власноруч графік відпусток собі в блокнотик переписував, щоб не дай Боже, хоч хтось змістив відпустку без його відома.
В рапорті на відпустку передавав повноваження заму з вказівкою - без прийняття кадрових рішень.

А тут усе ротному?
detroytred
 
Повідомлень: 27648
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:08

  Xenon написав:Скоро бігти буде нікуди

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.

Китай воювати не буде. Усюди де Китай воював - усюди програвав. Почитайте історію Китаю.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 11.11.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6369637063716372>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 161128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 549782
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 20436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.