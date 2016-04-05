Slon_Nosov написав: кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка....
Каска (черного коліру з кріпленнями для відеокамер , навушників , підводом води ,направляющими) коштуе 27 тис . Штраф за втрату 270 тис . У мене були дві .Щоб списати треба рапорт і саму каску з пошкодженнями . Каску ніколи під підборіддям не застібав , попаде в каску зламає шию . . Другу ,з сертифікатом відстрілу, покупав собі сам , та й залишив собі , розмалевана вкрай .....)))
Slon_Nosov написав: кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка....
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно. Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити... Або списати . Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує). Тепер іще момент, мобілізація. Питання знатокам, яка найкраща бронь? Правильно, служба в армії. Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі. Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною... Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.
Бетон написав: товариш пише те саме, що і фріз. суцільний совковий мрак
Так может вместе с инновациям электронного контроля за цивильными, федоров не хочет напрячься и реыормировать бюрократию? Аа?
Мабуть в сотий раз -- совок до чого тут з цим списанням та бюрократією? Це суто вже наше ноу-хау, яке пустило ростки у середині 90-х і досягло розквіту на початку 2000-х.
І ніяка цифровізація в цьому не допоможе, якщо від комчастини і вище не мають бажання допомагати ротному, комбату, зампотеху виконувати свої основні функції (забезпечення, підготовку та виконання службових та бойових завдань), а не витрачати увагу-сили на другорядні -- списання, облік, доповіді і т.д.
Slon_Nosov написав: кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка....
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно. Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити... Або списати . Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує). Тепер іще момент, мобілізація. Питання знатокам, яка найкраща бронь? Правильно, служба в армії. Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі. Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною... Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.
а ще всі понакупляли модні ремені до калашів і рідні знайти не можуть... Дефіцит...
Slon_Nosov написав: кажуть за втрату штикножа штраф 24000, за калаш(весло) 21000, логіка....
не треба пугати голим задом їжака) не все так однозначно. Штик ніж можно заказати в китайців. Я приймав зброю в одного розформованого бата то там хлопці під сотню потратили власних коштів на різні кобури, ремінці та завтикані шомполи. Все мож купити... Або списати . Погодьтесь ,шановне паньство, списати приміром джип не така вже велика робота, якщо собі, даж тиждень писанини джип коштує). Тепер іще момент, мобілізація. Питання знатокам, яка найкраща бронь? Правильно, служба в армії. Тіки домовитись треба з командіром і можно даж бути в зоні бд на сотні і одноврємьонно в буковелі. Но це чисто мої лічні мислі й вигадки шоб я робив якби мені дали порулить частиною... Всі співпадіння з реальними подіями і людьми випадкові.
А з командиром якого рівня можна дофонтазувати до Буковеля ?
документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн. https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html
І! Всі! В частині! Про це знали! Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.
Banderlog написав:Комроти тож в принципі може прикрити і списати шо надо, но він залежна людина. Сама гірша посада комроти.
Поясніть. Невже начальник (и) комроти не взнають та пропустять поміж себе отакий струмочок?
Доходило, що комбриг (входячи у відпустку) власноруч графік відпусток собі в блокнотик переписував, щоб не дай Боже, хоч хтось змістив відпустку без його відома. В рапорті на відпустку передавав повноваження заму з вказівкою - без прийняття кадрових рішень.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
Китай воювати не буде. Усюди де Китай воював - усюди програвав. Почитайте історію Китаю.