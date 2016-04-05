ні звичайно. Я про то шо не піде ж солдат до комбрига. Ну й з комвзвода таке діло не рішить.detroytred написав:
Поясніть.
Невже начальник (и) комроти не взнають та пропустять поміж себе отакий струмочок?
Доходило, що комбриг (входячи у відпустку) власноруч графік відпусток собі в блокнотик переписував, щоб не дай Боже, хоч хтось змістив відпустку без його відома.
В рапорті на відпустку передавав повноваження заму з вказівкою - без прийняття кадрових рішень.
А тут усе ротному?
В нас зара порядок дійшов до того, шо позиції списком подаються на корпус і за кожну позицію список бійців пофамільний .