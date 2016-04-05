Додано: Чет 18 січ, 2024 14:41

Бандерлог

На корпус?! Пофамільно на позиціях.

Система самовдосконалюється все вище))



Воно-то по суті оте списання майна-техняки страждає саме з-за того, що замикати на себе схотіли ще й ланки вищі комчастини.



Корінець у розриві відповідальності за виконання завдань-задач підрозділами з посадовцями вищестоящих штабів, управлінь.

Винуватий і відповідає підрозділ, а не той, хто зобов'язаний його забезпечити всім для виконання.



Отже всі, хто над комроти, над комбатом потрібні саме для того, щоб оцей ротний-комбат виконав завдання. (Окрім планування, управління).

І тільки потім функції контроля..



По факту же маємо: отримуй ще більше другорядних функцій, щоб ще складніше було виконати основне завдання.

А ми потім до твого невиконання ні до чого. Ми тільки контролюємо, як ти виконуєш.



З.и. в підлеглого є лише один діючий інструмент для боротьби з дурними та зайвими наказами --- визначене Статутом право уточнення наказу.

От і уточнювати до тупіка.

- наказ переробити 300 документів!

- без проблем. Але зараз роблю оте і оте. Коли їх переробляти, замість чого? Уточніть розпорядження.

- тупік. Бо конкретної відповіді ніхто не дасть. Бо тоді це взяти на себе відповідальність за порушення.