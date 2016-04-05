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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:41
Бандерлог
На корпус?! Пофамільно на позиціях.
Система самовдосконалюється все вище))
Воно-то по суті оте списання майна-техняки страждає саме з-за того, що замикати на себе схотіли ще й ланки вищі комчастини.
Корінець у розриві відповідальності за виконання завдань-задач підрозділами з посадовцями вищестоящих штабів, управлінь.
Винуватий і відповідає підрозділ, а не той, хто зобов'язаний його забезпечити всім для виконання.
Отже всі, хто над комроти, над комбатом потрібні саме для того, щоб оцей ротний-комбат виконав завдання. (Окрім планування, управління).
І тільки потім функції контроля..
По факту же маємо: отримуй ще більше другорядних функцій, щоб ще складніше було виконати основне завдання.
А ми потім до твого невиконання ні до чого. Ми тільки контролюємо, як ти виконуєш.
З.и. в підлеглого є лише один діючий інструмент для боротьби з дурними та зайвими наказами --- визначене Статутом право уточнення наказу.
От і уточнювати до тупіка.
- наказ переробити 300 документів!
- без проблем. Але зараз роблю оте і оте. Коли їх переробляти, замість чого? Уточніть розпорядження.
- тупік. Бо конкретної відповіді ніхто не дасть. Бо тоді це взяти на себе відповідальність за порушення.
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detroytred
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:55
Banderlog написав:
В нас зара порядок дійшов до того, шо позиції списком подаються на корпус і за кожну позицію список бійців пофамільний .
Так спочатку поцікавтесь які завдання перед владою ставили пересічні...
Все дозволити...
Чи всіх наказати щоб справедливо..
Так от
Для того щоб мати можливість посадити - треба спочатку задокументувати..і чим більше задокументуєш - тим кращу картинку покажеш пересічним...
А те що вартість документування подекуди в рази вища того що знайшли - так це вже тільки тим хто працює на кінцевий результат пояснити можна
всі інші цього розуміти не хочуть...
Тому й прийшли
Перевіряють/документують/знаходять/судять...а на вихлопітато кидайте торгувати бо вже здачу нічим давати.
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budivelnik
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:57
detroytred
Та да, это на гражданке можно так поумничать.
В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.
Нет времени?
Озадачь подчинённых или нехрен спать.
Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?
Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.
А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.
И так по цепочке до самого верха.
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antey1969
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:05
andrijk777 написав: Xenon написав:
Скоро бігти буде нікуди
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
Китай воювати не буде. Усюди де Китай воював - усюди програвав. Почитайте історію Китаю.
Коли таке пишишь, то пам"ятай, щоб потім не було ось так
andrijk777 написав:
Добавлено: Чт 24 фев, 2022 11:25
Ну що ж.... війна.
Путін ідіот.
Я чомусь думав що після визнання ЛНР/ДНР Путін вже не полізе на всю Україну, але помилився.
Напав БЕЗ ПРИЧИНИ! Просто напав на мирну державу. Якщо світ це проглотить то все. Не буде вже такого світу як був.
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pesikot
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:06
antey1969 написав:detroytred
Та да, это на гражданке можно так поумничать.
В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.
Нет времени?
Озадачь подчинённых или нехрен спать.
Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?
Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.
А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.
И так по цепочке до самого верха.
Антей, Вы как работник медицинского учреждения пошли бы по команде зав.отделения мыть утки за пациентами или нет? И почему нет? )))
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stm
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:19
Бетон написав:
Взять подписать новые контракты на продукты выше, чем гринкевич.
браво умеров
Навіщо цей художній свист ще й кацапською мовою? Докази, б-ласка, в студію. Справжні докази, а не оте лайно/іпсо зі ЗМІ.
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fler
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:36
fler написав: Бетон написав:
Взять подписать новые контракты на продукты выше, чем гринкевич.
браво умеров
Навіщо цей художній свист ще й кацапською мовою? Докази, б-ласка, в студію. Справжні докази, а не оте лайно/іпсо зі ЗМІ.
Флер- а що Вас дивує?
99% контрактів підписаних рік назад підписані по меншим цінам ніж сьогодні...інфляція.
Я взагалі не здивуюсь , якщо хтось з великих постачальників СВІДОМО не виконає підписані контракти ...щоб отримати замовлення на ці самі обсяги під іншою личиною.
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budivelnik
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:43
budivelnik написав: fler написав: Бетон написав:
Взять подписать новые контракты на продукты выше, чем гринкевич.
браво умеров
Навіщо цей художній свист ще й кацапською мовою? Докази, б-ласка, в студію. Справжні докази, а не оте лайно/іпсо зі ЗМІ.
Флер- а що Вас дивує?
99% контрактів підписаних рік назад підписані по меншим цінам ніж сьогодні...інфляція.
Мене дивують безапеляційні твердження. На фінансовому форумі. На адресу перших осіб держави. Під час війни на її території.
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