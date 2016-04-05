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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6370637163726373>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:55

що хотіли - те й отримали

  Banderlog написав:В нас зара порядок дійшов до того, шо позиції списком подаються на корпус і за кожну позицію список бійців пофамільний .
Так спочатку поцікавтесь які завдання перед владою ставили пересічні...
Все дозволити...
Чи всіх наказати щоб справедливо..

Так от
Для того щоб мати можливість посадити - треба спочатку задокументувати..і чим більше задокументуєш - тим кращу картинку покажеш пересічним...

А те що вартість документування подекуди в рази вища того що знайшли - так це вже тільки тим хто працює на кінцевий результат пояснити можна
всі інші цього розуміти не хочуть...

Тому й прийшли
Перевіряють/документують/знаходять/судять...а на вихлопі
тато кидайте торгувати бо вже здачу нічим давати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:57

detroytred
Та да, это на гражданке можно так поумничать.
В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.
Нет времени?
Озадачь подчинённых или нехрен спать.
Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?
Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.
А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.
И так по цепочке до самого верха.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:05

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:Скоро бігти буде нікуди

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.

Китай воювати не буде. Усюди де Китай воював - усюди програвав. Почитайте історію Китаю.

Коли таке пишишь, то пам"ятай, щоб потім не було ось так
  andrijk777 написав: Добавлено: Чт 24 фев, 2022 11:25
Ну що ж.... війна.
Путін ідіот.
Я чомусь думав що після визнання ЛНР/ДНР Путін вже не полізе на всю Україну, але помилився.
Напав БЕЗ ПРИЧИНИ! Просто напав на мирну державу. Якщо світ це проглотить то все. Не буде вже такого світу як був.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:06

  antey1969 написав:detroytred
Та да, это на гражданке можно так поумничать.
В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.
Нет времени?
Озадачь подчинённых или нехрен спать.
Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?
Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.
А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.
И так по цепочке до самого верха.

Антей, Вы как работник медицинского учреждения пошли бы по команде зав.отделения мыть утки за пациентами или нет? И почему нет? )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:19

Бетон
Навіщо цей художній свист ще й кацапською мовою? Докази, б-ласка, в студію. Справжні докази, а не оте лайно/іпсо зі ЗМІ.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:36

  fler написав:
  Бетон написав:Взять подписать новые контракты на продукты выше, чем гринкевич.
браво умеров
Навіщо цей художній свист ще й кацапською мовою? Докази, б-ласка, в студію. Справжні докази, а не оте лайно/іпсо зі ЗМІ.
Флер- а що Вас дивує?
99% контрактів підписаних рік назад підписані по меншим цінам ніж сьогодні...інфляція.

Я взагалі не здивуюсь , якщо хтось з великих постачальників СВІДОМО не виконає підписані контракти ...щоб отримати замовлення на ці самі обсяги під іншою личиною.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:43

  budivelnik написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Взять подписать новые контракты на продукты выше, чем гринкевич.
браво умеров
Навіщо цей художній свист ще й кацапською мовою? Докази, б-ласка, в студію. Справжні докази, а не оте лайно/іпсо зі ЗМІ.
Флер- а що Вас дивує?
99% контрактів підписаних рік назад підписані по меншим цінам ніж сьогодні...інфляція.

Мене дивують безапеляційні твердження. На фінансовому форумі. На адресу перших осіб держави. Під час війни на її території. :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:07

  fler написав:Мене дивують безапеляційні твердження. На фінансовому форумі. На адресу перших осіб держави. Під час війни на її території.
Особисто мене більше дивують/непокоять- саме ДІЇ ПЕРШИХ осіб Держави під час війни на нашій території.

А не чиїсь коментарі цих дій.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:26

  stm написав:
  antey1969 написав:detroytred
Та да, это на гражданке можно так поумничать.
В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.
Нет времени?
Озадачь подчинённых или нехрен спать.
Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?
Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.
А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.
И так по цепочке до самого верха.

Антей, Вы как работник медицинского учреждения пошли бы по команде зав.отделения мыть утки за пациентами или нет? И почему нет? )))

Потому, что из медицинского учреждения можно уволиться (в отличии от).
При этом -- почитайте на досуге как работает институт интернатуры: там люди не только утки моют...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:45

  budivelnik написав:
  fler написав:Мене дивують безапеляційні твердження. На фінансовому форумі. На адресу перших осіб держави. Під час війни на її території.
Особисто мене більше дивують/непокоять- саме ДІЇ ПЕРШИХ осіб Держави під час війни на нашій території.

Як наприклад

Данилов: Украина не может насильно вернуть военнообязанных из-за границы
"Мы понимаем, что человек, который находится на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца", - добавил Данилов.

Це ж спочатку було зрозуміло, але ж розвернули інформаційну кампанію "от як повернемо всіх, хто за кордоном"
А тепер бач, "сделать не получится"

Такі дії перших осіб нічого, окрім, огиди та зневаги не викликають
Таке відчуття, що ляпають язиком аби ляпати
pesikot
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