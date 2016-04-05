detroytred Та да, это на гражданке можно так поумничать. В армии командование отдает приказ и требует его выполнения. Нет времени? Озадачь подчинённых или нехрен спать. Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать? Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство. А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху. И так по цепочке до самого верха.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
Китай воювати не буде. Усюди де Китай воював - усюди програвав. Почитайте історію Китаю.
Коли таке пишишь, то пам"ятай, щоб потім не було ось так
andrijk777 написав: Добавлено: Чт 24 фев, 2022 11:25 Ну що ж.... війна. Путін ідіот. Я чомусь думав що після визнання ЛНР/ДНР Путін вже не полізе на всю Україну, але помилився. Напав БЕЗ ПРИЧИНИ! Просто напав на мирну державу. Якщо світ це проглотить то все. Не буде вже такого світу як був.
antey1969 написав:detroytred Та да, это на гражданке можно так поумничать. В армии командование отдает приказ и требует его выполнения. Нет времени? Озадачь подчинённых или нехрен спать. Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать? Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство. А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху. И так по цепочке до самого верха.
Антей, Вы как работник медицинского учреждения пошли бы по команде зав.отделения мыть утки за пациентами или нет? И почему нет? )))
antey1969 написав:detroytred Та да, это на гражданке можно так поумничать. В армии командование отдает приказ и требует его выполнения. Нет времени? Озадачь подчинённых или нехрен спать. Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать? Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство. А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху. И так по цепочке до самого верха.
Антей, Вы как работник медицинского учреждения пошли бы по команде зав.отделения мыть утки за пациентами или нет? И почему нет? )))
Потому, что из медицинского учреждения можно уволиться (в отличии от). При этом -- почитайте на досуге как работает институт интернатуры: там люди не только утки моют...
"Мы понимаем, что человек, который находится на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца", - добавил Данилов.
Це ж спочатку було зрозуміло, але ж розвернули інформаційну кампанію "от як повернемо всіх, хто за кордоном" А тепер бач, "сделать не получится"
Такі дії перших осіб нічого, окрім, огиди та зневаги не викликають Таке відчуття, що ляпають язиком аби ляпати