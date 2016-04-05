Додано: Чет 18 січ, 2024 14:57

detroytred

Та да, это на гражданке можно так поумничать.

В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.

Нет времени?

Озадачь подчинённых или нехрен спать.

Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?

Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.

А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.

И так по цепочке до самого верха.