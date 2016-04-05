КЛІМАТИЧНА ЗБРОЯ ВДАРИЛА ПО РФ: росіяни мерзнуть, гріються в окропі і стонуть у темряві
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Додано: Чет 18 січ, 2024 16:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:02
Які всі?
Що знали??
Якщо в частині нехай 2тис людей.
Якщо переліки в ел. і друкованому вигляді є не у солдатів, а у сотника і ще там у когось з керівництва.
Як, припустімо, комбат чи комбриг перевірить наявність людей, якщо всіх разом у шахм.шикуванні мало коли збирали? (лише у тилах на полігонах...)
То хіба як 2/3 відпустити, то щось запідозрить...
Як солдати знатимуть, що хтось з їхнього переліку в буковелях, якщо вони тих переліків і не бачили?
Якщо навіть чергують не по відділеннях чи взводах, а як вже вийде так сотня і перемішається.
Як довести, що я був у війську і на передовій, якщо мене туди відправляли усно, відвозили без авто зі зчитувачем біометричних даних і днк, і ні разу не підписали КЕПом і по блокчейну...
Правда, осколок після поранення у лікарні забрали і десь заховали... Але де? Втім, маленький ніби залишили.
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:04
pesikot
Як сказав Грабський( військовий оглядач) - Мороз-це українське прізвище, а тому він воюює за нас.
3-09-1991 — 4-10-1993___Морозов Костянтин Петрович__Перший Міністр Оборони України
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:14
От тут в армії парадокс.
Вимагають саме від тих, хто робить, тягне. Хто везе, на тому їдуть.
І все б то було нічого, але мова в нас йде про що? Про забаганки-вимоги робити дурниці або те, що шкодить справі.
Я категорично не згоден, що циркуляри зверху йдуть від незнання ситуації (далекості від реалій начальників в кабінетах). Да чудово вони все знають і розуміють...
Кожен з них був у шкурі від курсанта і до своєї посади.
Ще раз поясню своє бачення: причина -- слабка відповідальність генерала за результат. От майже нема її в все.
А була б, то він зі шкури вистрибнув... і як низові купляють за свій кошт в підрозділ, так і він би купляв --- їм купляв. Не собі, а їм. Щоб вони виконували завдання.
Він би вимагав зі своїх замів, щоб вони працювали на те, як допомогти ротному-комбату.
Він би нахиляв снабженців і Ко.
А так: він зробив свою частину своєї роботи і пофіг.
Не влаштовує результат, дав команду посилити, покращити тощо.
Підлеглі управлінці в якості оцього "посилити-покращити" наваяли гору розпоряджень а-ля проінструктувати, доповісти, перевірити і т.д.
Генерала не влаштовує і далі результат, він і далі вимагає, а підлегглі і далі генерять дурні розпорядження...
І! Всі! Знають, що це дурня!
Але!
Потрепає від цього лише хто?
Правильно --- оті взводні, ротні, комбати та їх підлеглі.
Ну ще частково низова прослойка управлінців.
До речі, он нещодавно розповідали: найгірший варіант генерала -- лазить сам по бліндажах, сам перевіряє кожного бійця (як старшина), але замість того, щоб допомогти взводному, ротному - начштаба; розібратися в причинах чому так, генерал тупо вимагає з оцих посадових осіб.
Не з своїх підлеглих, які повинні забезпечити; не з себе -- прибрати марновитратні розпорядження; а з отих взводних, ротних, комбатів.
Ось і приклад. Знає, але по факту ну нічим не допомагає виконанню. Навпаки..
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:23
В сенсі????
Наказ на призначення -- знає увесь стройовий відділ. Розболтали всім...
Виписки по службах. Розболтали всім.
В підрозділі книги обліку. Перевірки книг обліку внутрішніми комісіями.
А в данному випадку, ще очевидніше: у статті так і говориться, що по місту по салонах.
*При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі*.
Там, де хоч якась "копійка", нічого не втаїш.
З.и.
Он Успіх у курсі усіх тілодвіжєній з ГСМ))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 січ, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:29
Доброго дня .
Зі всіей повагою відношусь до вашого повідомлення , але як же бути з призивом до лав арміі ?
Чому хтось залишив бізнес ,втратив всі гроші , не аби які зв,язки побіжав захищати Батькивщину ?
Ті що с,Їб НУЛи майже герої , знедолені війскові біжанці .... давайте помолимось за тіх бідолаг .
Вони ж такі пострадавші .
Ну а зараз питаннечко , так а хто повинен захищати ?
Знедолені з трьома тонами довідок ?
Ті що не можуть вилезти з Киівських пагорбів ?
І навіть як що забрати 500 депутатів і 2000 помічників все рівно буде мало .
Хто повинен захищати УКРАЇНУ ?
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