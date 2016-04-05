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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6370637163726373
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

КЛІМАТИЧНА ЗБРОЯ ВДАРИЛА ПО РФ: росіяни мерзнуть, гріються в окропі і стонуть у темряві

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:02

  detroytred написав:документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.
https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html

І! Всі! В частині! Про це знали!
Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.

А ось тут навіть комроти охорони отаке зробив:
https://lb.ua/society/2023/10/16/579738 ... vniku.html
І хто ж повірить, що сам ротний такий всепотужний.
Цирк...


Які всі? :)
Що знали?? :)
Якщо в частині нехай 2тис людей.
Якщо переліки в ел. і друкованому вигляді є не у солдатів, а у сотника і ще там у когось з керівництва.

Як, припустімо, комбат чи комбриг перевірить наявність людей, якщо всіх разом у шахм.шикуванні мало коли збирали? (лише у тилах на полігонах...)
То хіба як 2/3 відпустити, то щось запідозрить... :)

Як солдати знатимуть, що хтось з їхнього переліку в буковелях, якщо вони тих переліків і не бачили?
Якщо навіть чергують не по відділеннях чи взводах, а як вже вийде так сотня і перемішається.

Як довести, що я був у війську і на передовій, якщо мене туди відправляли усно, відвозили без авто зі зчитувачем біометричних даних і днк, і ні разу не підписали КЕПом і по блокчейну...
Правда, осколок після поранення у лікарні забрали і десь заховали... Але де? Втім, маленький ніби залишили.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:04

pesikot
Як сказав Грабський( військовий оглядач) - Мороз-це українське прізвище, а тому він воюює за нас.
3-09-1991 — 4-10-1993___Морозов Костянтин Петрович__Перший Міністр Оборони України
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:14

  antey1969 написав:detroytred
Та да, это на гражданке можно так поумничать.
В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.
Нет времени?
Озадачь подчинённых или нехрен спать.
Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?
Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.
А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.
И так по цепочке до самого верха.

От тут в армії парадокс.
Вимагають саме від тих, хто робить, тягне. Хто везе, на тому їдуть.

І все б то було нічого, але мова в нас йде про що? Про забаганки-вимоги робити дурниці або те, що шкодить справі.

Я категорично не згоден, що циркуляри зверху йдуть від незнання ситуації (далекості від реалій начальників в кабінетах). Да чудово вони все знають і розуміють...
Кожен з них був у шкурі від курсанта і до своєї посади.

Ще раз поясню своє бачення: причина -- слабка відповідальність генерала за результат. От майже нема її в все.
А була б, то він зі шкури вистрибнув... і як низові купляють за свій кошт в підрозділ, так і він би купляв --- їм купляв. Не собі, а їм. Щоб вони виконували завдання.
Він би вимагав зі своїх замів, щоб вони працювали на те, як допомогти ротному-комбату.
Він би нахиляв снабженців і Ко.

А так: він зробив свою частину своєї роботи і пофіг.
Не влаштовує результат, дав команду посилити, покращити тощо.
Підлеглі управлінці в якості оцього "посилити-покращити" наваяли гору розпоряджень а-ля проінструктувати, доповісти, перевірити і т.д.
Генерала не влаштовує і далі результат, він і далі вимагає, а підлегглі і далі генерять дурні розпорядження...

І! Всі! Знають, що це дурня!
Але!
Потрепає від цього лише хто?
Правильно --- оті взводні, ротні, комбати та їх підлеглі.
Ну ще частково низова прослойка управлінців.

До речі, он нещодавно розповідали: найгірший варіант генерала -- лазить сам по бліндажах, сам перевіряє кожного бійця (як старшина), але замість того, щоб допомогти взводному, ротному - начштаба; розібратися в причинах чому так, генерал тупо вимагає з оцих посадових осіб.
Не з своїх підлеглих, які повинні забезпечити; не з себе -- прибрати марновитратні розпорядження; а з отих взводних, ротних, комбатів.

Ось і приклад. Знає, але по факту ну нічим не допомагає виконанню. Навпаки..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:23

  Bobua написав:Які всі? :)
Що знали?? :)
Якщо в частині нехай 2тис людей.
Якщо переліки в ел. і друкованому вигляді є не у солдатів, а у сотника і ще там у когось з керівництва.

Як, припустімо, комбат чи комбриг перевірить наявність людей, якщо всіх разом у шахм.шикуванні мало коли збирали? (лише у тилах на полігонах...)
То хіба як 2/3 відпустити, то щось запідозрить... :)

Як солдати знатимуть, що хтось з їхнього переліку в буковелях, якщо вони тих переліків і не бачили?
Якщо навіть чергують не по відділеннях чи взводах, а як вже вийде так сотня і перемішається.

Як довести, що я був у війську і на передовій, якщо мене туди відправляли усно, відвозили без авто зі зчитувачем біометричних даних і днк, і ні разу не підписали КЕПом і по блокчейну...
Правда, осколок після поранення у лікарні забрали і десь заховали... Але де? Втім, маленький ніби залишили.

В сенсі????

Наказ на призначення -- знає увесь стройовий відділ. Розболтали всім...
Виписки по службах. Розболтали всім.

В підрозділі книги обліку. Перевірки книг обліку внутрішніми комісіями.

А в данному випадку, ще очевидніше: у статті так і говориться, що по місту по салонах.
*При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі*.

Там, де хоч якась "копійка", нічого не втаїш.
З.и.
Он Успіх у курсі усіх тілодвіжєній з ГСМ))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 січ, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:29

  pesikot написав:Це ж спочатку було зрозуміло, але ж розвернули інформаційну кампанію "от як повернемо всіх, хто за кордоном"
А тепер бач, "сделать не получится"

Такі дії перших осіб нічого, окрім, огиди та зневаги не викликають
Таке відчуття, що ляпають язиком аби ляпати


Доброго дня .
Зі всіей повагою відношусь до вашого повідомлення , але як же бути з призивом до лав арміі ?
Чому хтось залишив бізнес ,втратив всі гроші , не аби які зв,язки побіжав захищати Батькивщину ?

Ті що с,Їб НУЛи майже герої , знедолені війскові біжанці .... давайте помолимось за тіх бідолаг .
Вони ж такі пострадавші .

Ну а зараз питаннечко , так а хто повинен захищати ?
Знедолені з трьома тонами довідок ?
Ті що не можуть вилезти з Киівських пагорбів ?
І навіть як що забрати 500 депутатів і 2000 помічників все рівно буде мало .
Хто повинен захищати УКРАЇНУ ?
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