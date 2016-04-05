Додано: Чет 18 січ, 2024 17:14

antey1969 написав: detroytred

Та да, это на гражданке можно так поумничать.

В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.

Нет времени?

Озадачь подчинённых или нехрен спать.

Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?

Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.

А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.

И так по цепочке до самого верха. Та да, это на гражданке можно так поумничать.В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.Нет времени?Озадачь подчинённых или нехрен спать.Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.И так по цепочке до самого верха.

От тут в армії парадокс.Вимагають саме від тих, хто робить, тягне. Хто везе, на тому їдуть.І все б то було нічого, але мова в нас йде про що? Про забаганки-вимоги робити дурниці або те, що шкодить справі.Я категорично не згоден, що циркуляри зверху йдуть від незнання ситуації (далекості від реалій начальників в кабінетах). Да чудово вони все знають і розуміють...Кожен з них був у шкурі від курсанта і до своєї посади.Ще раз поясню своє бачення: причина -- слабка відповідальність генерала за результат. От майже нема її в все.А була б, то він зі шкури вистрибнув... і як низові купляють за свій кошт в підрозділ, так і він би купляв --- їм купляв. Не собі, а їм. Щоб вони виконували завдання.Він би вимагав зі своїх замів, щоб вони працювали на те, як допомогти ротному-комбату.Він би нахиляв снабженців і Ко.А так: він зробив свою частину своєї роботи і пофіг.Не влаштовує результат, дав команду посилити, покращити тощо.Підлеглі управлінці в якості оцього "посилити-покращити" наваяли гору розпоряджень а-ля проінструктувати, доповісти, перевірити і т.д.Генерала не влаштовує і далі результат, він і далі вимагає, а підлегглі і далі генерять дурні розпорядження...І! Всі! Знають, що це дурня!Але!Потрепає від цього лише хто?Правильно --- оті взводні, ротні, комбати та їх підлеглі.Ну ще частково низова прослойка управлінців.До речі, он нещодавно розповідали: найгірший варіант генерала -- лазить сам по бліндажах, сам перевіряє кожного бійця (як старшина), але замість того, щоб допомогти взводному, ротному - начштаба; розібратися в причинах чому так, генерал тупо вимагає з оцих посадових осіб.Не з своїх підлеглих, які повинні забезпечити; не з себе -- прибрати марновитратні розпорядження; а з отих взводних, ротних, комбатів.Ось і приклад. Знає, але по факту ну нічим не допомагає виконанню. Навпаки..