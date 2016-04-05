КЛІМАТИЧНА ЗБРОЯ ВДАРИЛА ПО РФ: росіяни мерзнуть, гріються в окропі і стонуть у темряві
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Додано: Чет 18 січ, 2024 16:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:02
Які всі?
Що знали??
Якщо в частині нехай 2тис людей.
Якщо переліки в ел. і друкованому вигляді є не у солдатів, а у сотника і ще там у когось з керівництва.
Як, припустімо, комбат чи комбриг перевірить наявність людей, якщо всіх разом у шахм.шикуванні мало коли збирали? (лише у тилах на полігонах...)
То хіба як 2/3 відпустити, то щось запідозрить...
Як солдати знатимуть, що хтось з їхнього переліку в буковелях, якщо вони тих переліків і не бачили?
Якщо навіть чергують не по відділеннях чи взводах, а як вже вийде так сотня і перемішається.
Як довести, що я був у війську і на передовій, якщо мене туди відправляли усно, відвозили без авто зі зчитувачем біометричних даних і днк, і ні разу не підписали КЕПом і по блокчейну...
Правда, осколок після поранення у лікарні забрали і десь заховали... Але де? Втім, маленький ніби залишили.
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:04
pesikot
Як сказав Грабський( військовий оглядач) - Мороз-це українське прізвище, а тому він воюює за нас.
3-09-1991 — 4-10-1993___Морозов Костянтин Петрович__Перший Міністр Оборони України
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:14
От тут в армії парадокс.
Вимагають саме від тих, хто робить, тягне. Хто везе, на тому їдуть.
І все б то було нічого, але мова в нас йде про що? Про забаганки-вимоги робити дурниці або те, що шкодить справі.
Я категорично не згоден, що циркуляри зверху йдуть від незнання ситуації (далекості від реалій начальників в кабінетах). Да чудово вони все знають і розуміють...
Кожен з них був у шкурі від курсанта і до своєї посади.
Ще раз поясню своє бачення: причина -- слабка відповідальність генерала за результат. От майже нема її в все.
А була б, то він зі шкури вистрибнув... і як низові купляють за свій кошт в підрозділ, так і він би купляв --- їм купляв. Не собі, а їм. Щоб вони виконували завдання.
Він би вимагав зі своїх замів, щоб вони працювали на те, як допомогти ротному-комбату.
Він би нахиляв снабженців і Ко.
А так: він зробив свою частину своєї роботи і пофіг.
Не влаштовує результат, дав команду посилити, покращити тощо.
Підлеглі управлінці в якості оцього "посилити-покращити" наваяли гору розпоряджень а-ля проінструктувати, доповісти, перевірити і т.д.
Генерала не влаштовує і далі результат, він і далі вимагає, а підлегглі і далі генерять дурні розпорядження...
І! Всі! Знають, що це дурня!
Але!
Потрепає від цього лише хто?
Правильно --- оті взводні, ротні, комбати та їх підлеглі.
Ну ще частково низова прослойка управлінців.
До речі, он нещодавно розповідали: найгірший варіант генерала -- лазить сам по бліндажах, сам перевіряє кожного бійця (як старшина), але замість того, щоб допомогти взводному, ротному - начштаба; розібратися в причинах чому так, генерал тупо вимагає з оцих посадових осіб.
Не з своїх підлеглих, які повинні забезпечити; не з себе -- прибрати марновитратні розпорядження; а з отих взводних, ротних, комбатів.
Ось і приклад. Знає, але по факту ну нічим не допомагає виконанню. Навпаки..
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:23
В сенсі????
Наказ на призначення -- знає увесь стройовий відділ. Розболтали всім...
Виписки по службах. Розболтали всім.
В підрозділі книги обліку. Перевірки книг обліку внутрішніми комісіями.
А в данному випадку, ще очевидніше: у статті так і говориться, що по місту по салонах.
*При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі*.
Там, де хоч якась "копійка", нічого не втаїш.
З.и.
Он Успіх у курсі усіх тілодвіжєній з ГСМ))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 січ, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:29
Доброго дня .
Зі всіей повагою відношусь до вашого повідомлення , але як же бути з призивом до лав арміі ?
Чому хтось залишив бізнес ,втратив всі гроші , не аби які зв,язки побіжав захищати Батькивщину ?
Ті що с,Їб НУЛи майже герої , знедолені війскові біжанці .... давайте помолимось за тіх бідолаг .
Вони ж такі пострадавші .
Ну а зараз питаннечко , так а хто повинен захищати ?
Знедолені з трьома тонами довідок ?
Ті що не можуть вилезти з Киівських пагорбів ?
І навіть як що забрати 500 депутатів і 2000 помічників все рівно буде мало .
Хто повинен захищати УКРАЇНУ ?
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:38
А що тут "не так"?
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:41
Є проблема...
Є дії по усуненню проблеми...
Варіант нагнітання істерії+зашугуванн типу всіх запакуєм/у всіх заберем - не вирішують проблему...
Ба більше
Ту кількість яку примусово висмикнуть прийдеться поділити на 2 , адже з посиленням супротиву буде зростати опір , отже потрібно буде в рази більше висмикувачів...
От і виходить
Декларується одне
По факту виходить друге
але крайні чомусь треті...
А може нехай спробують плюшками?
Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості
Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...
Наприклад
Було 200 000 імпортованих авто з яких 1% виявився комерційним імпортом...
Тобто
99% - правильних
1% - сволоти...
Заборонили всім, погіршили стан з транспортом в ЗСУ=збільшили втрати часу на евакуацію=збільшили інвалідність і безповоротні втрати=мусять збільшувати кількість і повноваження контролюючих органів( а ці б контролюючі могли б воювати)...
Це те саме що з мотивацією про присутність в суспільстві 1% жуліків-усіх посадили в колонію.
А в колонії людина більше думає про те як вижити і менше про те як допомогти Державі..яка її посадила в колонію+ звідкись потрібно взяти 5% від загнаних в колонію- щоб охороняти.
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:46
Хех, якби ж то було все так просто
Отож! Тут думали, що та вся писанина - це все дуже просто і мало часу займає!
І з мене тут сміялись/підмахували, що я на деякий час став ще й "писарем"(виконував всю писанину замість зампотєха, поки/декілька місяців нового не дали, бо попередній звільнився по віку) і то, не замість моєї основної роботи дали цю писанину, а ПЛЮС до неї! То я вже деколи теж "зривався" від тої купи паперів/купи писанини і правильності їх заповнення!
Я не раз так і казав комбату і іншому начальству: - "Це в тому треба розумітись! Це до того треба людину з ВО, а не простого солдата з 9ма класами сільської школи, який в більшості тих паперів і військової справи "зеленого поняття" НЕ має!!!
Хоч в мене добре виходило
Правда трохи пального забагато списав бо мені ніхто не сказав, що є ліміт на місяць (наприклад, там 2000л дизпалива і 500л бензини), то вже потім якраз за це віддувався новий зампотєх
Як наше "дрібніше" начальство каже про вище командування: "Вони собі там сидять по бункерах "два поверхи вниз під землею" і собі в куй не дують!)))
Правда "середнє" начальство полюбляє частенько (1-2рази/тиждень) робити "перевірки" на вогневих позиціях🤦🏻
Які?
- чи добре САУшка замаскована?))
- чи нормально антиланцетка натягнута))
- чи є вогнегасники?))
- чи є погрібки на снаряди?(а тепер ще й 2 погрібки вимагають: на снаряди і окремий погрібок на запали)
Далі ще цікавіше))
- дрова не повинні бути поскладані по краю проходів у бліндаж))
- крупи/хліб і т.п. - це все має зберігатись у закритих ящиках/не має бути розкидано де небудь(а ми просто підвішуємо в кульках до стелі, щоб миші не доставали)
- чи тверезі
Ну і т.д., і т.п.
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:50
Послухайте , що ви кажите тут хлопцям , яким невідомо як привозять поранених ?
Може щось забули ?
На всяк випадок .... форма 100 ,яка іде с кожним паціентом ,заповнюется по війсковому квітку , чи з ваших слов , слов командира , тіх хто доставив .
У первинному огляді вказується де отримав поранення , яке поранення ( З МАЛЮНКОМ ) на чому доставляли , ліки що вводили , шторбирували , рентген , звідки ви призивались , домашню адресу .
А також медичний висновок , заключення того хто оперував .
Як ВИ були при свідомості ,то вам треба було БУДЬ КОМУ з лікарів наголосити на необхідності мати у себе осколки чи частини , кулі і .......будь що .
По протоколу ніхто не повинен сберігати те що з вас вийняли .
Бувало що і залишали ......... на прохання .
Бували випадки коли ми в тампон завертали на пам,ять кулі , но то були поодинокі випадки .
Я з повагою до вас ставлюсь , АЛЕ .......
Вам би відпочити .....
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