Додано: Чет 18 січ, 2024 17:46

detroytred написав: От і уточнювати до тупіка.

- наказ переробити 300 документів!

- без проблем. Але зараз роблю оте і оте. Коли їх переробляти, замість чого? Уточніть розпорядження. От і уточнювати до тупіка.- без проблем. Але зараз роблю оте і оте. Коли їх переробляти, замість чого? Уточніть розпорядження.

antey1969 написав: Та да, это на гражданке можно так поумничать.

В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.

Нет времени?

Озадачь подчинённых или нехрен спать.

Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?

Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство. Та да, это на гражданке можно так поумничать.В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.Нет времени?или нехрен спать.Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускаютИх спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.

antey1969 написав: А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.

И так по цепочке до самого верха. А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.И так по цепочке до самого верха.

Отож! Тут думали, що та вся писанина - це все дуже просто і мало часу займає!І з мене тут сміялись/підмахували, що я на деякий час став ще й "писарем"(виконував всю писанину замість зампотєха, поки/декілька місяців нового не дали, бо попередній звільнився по віку) і то, не замість моєї основної роботи дали цю писанину, а ПЛЮС до неї! То я вже деколи теж "зривався" від тої купи паперів/купи писанини і правильності їх заповнення!Я не раз так і казав комбату і іншому начальству: - "Це в тому треба розумітись! Це до того треба людину з ВО, а не простого солдата з 9ма класами сільської школи, який в більшості тих паперів і військової справи "зеленого поняття" НЕ має!!!Хоч в мене добре виходилоПравда трохи пального забагато списавбо мені ніхто не сказав, що є ліміт на місяць (наприклад, там 2000л дизпалива і 500л бензини), то вже потім якраз за це віддувався новий зампотєхЯк наше "дрібніше" начальство каже про вище командування: "Вони собі там сидять по бункерах "два поверхи вниз під землею" і собі в куй не дують!)))Правда "середнє" начальство полюбляє частенько (1-2рази/тиждень) робити "перевірки" на вогневих позиціях🤦🏻Які?- чи добре САУшка замаскована?))- чи нормально антиланцетка натягнута))- чи є вогнегасники?))- чи є погрібки на снаряди?(а тепер ще й 2 погрібки вимагають: на снаряди і окремий погрібок на запали)Далі ще цікавіше))- дрова не повинні бути поскладані по краю проходів у бліндаж))- крупи/хліб і т.п. - це все має зберігатись у закритих ящиках/не має бути розкидано де небудь(а ми просто підвішуємо в кульках до стелі, щоб миші не доставали)- чи тверезіНу і т.д., і т.п.