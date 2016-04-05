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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:52
budivelnik написав:
А може нехай спробують плюшками?
Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості
Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...
Де взяти кошти на плюшки?
Українці не москалі, які працювали за 200$ і 2k$ для них велика зарплата. Україніці звилики до європеських 1k-1.5kЄ, а платити по 10-15kЄ нам ніякого бюджету не хватить.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:52
fler написав: fler написав: Бетон написав:
Взять подписать новые контракты на продукты выше, чем гринкевич.
браво умеров. Навіщо цей художній свист ще й кацапською мовою? Докази, б-ласка, в студію. Справжні докази, а не оте лайно/іпсо зі ЗМІ.
Флер- а що Вас дивує?
99% контрактів підписаних рік назад підписані по меншим цінам ніж сьогодні...інфляція.
Мене дивують безапеляційні твердження. На фінансовому форумі. На адресу перших осіб держави. Під час війни на її території.
Мені тут регулярно закидують іпсо.
Потім виходить розслідування.
Іпсо, що не випускають людей. Іпсо про контрнаступ. Поки залужний сам не сказав. Замовкли. Іпсо було про воєнкомів, поки носом не ткнули в маєтки в Іспанії. Іпсо про резникова, поки його не турнули. Іпсо про Тимошенка, баканова.
Все іпсо і не на часі.
Для мене держава - це люди. А Культ перших осіб - у рашці. Хоча...
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:57
холява написав: pesikot написав:
Це ж спочатку було зрозуміло, але ж розвернули інформаційну кампанію "от як повернемо всіх, хто за кордоном"
А тепер бач, "сделать не получится"
Такі дії перших осіб нічого, окрім, огиди та зневаги не викликають
Таке відчуття, що ляпають язиком аби ляпати
Доброго дня .
Зі всіей повагою відношусь до вашого повідомлення , але як же бути з призивом до лав арміі ?
Чому хтось залишив бізнес ,втратив всі гроші , не аби які зв,язки побіжав захищати Батькивщину ?
Тому що, такі люди - відповідальні за себе та за країну
холява написав:
Ті що с,Їб НУЛи майже герої , знедолені війскові біжанці .... давайте помолимось за тіх бідолаг .
Вони ж такі пострадавші .
Я не казав, що вони герої або знедолені, чи ще якось
Я казав, що тих хто втік за кордон, неможливо повернути в Україну в законий засіб. Ну неможливо
Тому, чого було тоді патякати, що зможуть це зробити
Ось я про що
холява написав:
Ну а зараз питаннечко , так а хто повинен захищати ?
Знедолені з трьома тонами довідок ?
Ті що не можуть вилезти з Киівських пагорбів ?
І навіть як що забрати 500 депутатів і 2000 помічників все рівно буде мало .
Давайте будемо реалістами. Діючі депутати не підуть воювати
Як і Квартал"95
Але, маємо приклади, коли колишні депутати або воювали, або ще воюють
Луценко воював
Тетяна Чорновол воює. Пашинський допомагав
Олег Барна воював та загинув
Але це, все ж, виключення
холява написав:
Хто повинен захищати УКРАЇНУ ?
Ті, хто тут залишився
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:58
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А може нехай спробують плюшками?
Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості
Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...
Де взяти кошти на плюшки?
Українці не москалі, які працювали за 200$ і 2k$ для них велика зарплата. Україніці звилики до європеських 1k-1.5kЄ, а платити по 10-15kЄ нам ніякого бюджету не хватить.
Да много где можно брать: "бронь за кошти", заморозить выплаты иждивенецам -- уже где-то 5-7 лярдов бумаги на ровном месте... Но это же рейтинг
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:58
Бетон
чё там с племянником то?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:00
detroytred написав: Bobua написав:
Які всі?
Що знали??
Якщо в частині нехай 2тис людей.
Якщо переліки в ел. і друкованому вигляді є не у солдатів, а у сотника і ще там у когось з керівництва.
Як, припустімо, комбат чи комбриг перевірить наявність людей, якщо всіх разом у шахм.шикуванні мало коли збирали? (лише у тилах на полігонах...)
То хіба як 2/3 відпустити, то щось запідозрить...
Як солдати знатимуть, що хтось з їхнього переліку в буковелях, якщо вони тих переліків і не бачили?
Якщо навіть чергують не по відділеннях чи взводах, а як вже вийде так сотня і перемішається.
Як довести, що я був у війську і на передовій, якщо мене туди відправляли усно, відвозили без авто зі зчитувачем біометричних даних і днк, і ні разу не підписали КЕПом і по блокчейну...
Правда, осколок після поранення у лікарні забрали і десь заховали... Але де? Втім, маленький ніби залишили.
В сенсі????
Наказ на призначення -- знає увесь стройовий відділ. Розболтали всім...
Виписки по службах. Розболтали всім.
В підрозділі книги обліку. Перевірки книг обліку внутрішніми комісіями.
А в данному випадку, ще очевидніше: у статті так і говориться, що по місту по салонах.
*При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі*.
Там, де хоч якась "копійка", нічого не втаїш.
З.и.
Он Успіх у курсі усіх тілодвіжєній з ГСМ))
Ні разу не було, що до нас приходили якісь чужі й перевіряли наявність людей.
Не було, що сядуть з переліком і підходьте до них з документами, аби вони звіряли фоти і обличчя.
А реально на передовій було 40+20 з майже сотні.
Де було ще кілька десятків, які і не керівники, і не кухарі, і не дроноводи... Х.з.
Я інколи фотав переліки на видачу мила чи ще чогось такого. Але це бува сприймають болісно...
Отже, єдині хто справді міг бачити, що особа відсутня -- сотник і ще пару наближених.
Решта чи в телефонах сидять, чи в пляшках...
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:05
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
Китай воювати не буде. Усюди де Китай воював - усюди програвав. Почитайте історію Китаю.
Коли таке пишишь, то пам"ятай, щоб потім не було ось так
andrijk777 написав:
Добавлено: Чт 24 фев, 2022 11:25
Ну що ж.... війна.
Путін ідіот.
Я чомусь думав що після визнання ЛНР/ДНР Путін вже не полізе на всю Україну, але помилився.
Напав БЕЗ ПРИЧИНИ! Просто напав на мирну державу. Якщо світ це проглотить то все. Не буде вже такого світу як був.
А що тут "не так"?
"Не так" - щось стверджувати, а потім, коли відбулось все навпаки ... дивуватись, але вже пізно. Воно відбулось
А якщо Китай буде воювати, то що, знову визнаешь помилку ? І будешь дивуватись ?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:06
Прохожий написав:Бетон
чё там с племянником то?
Та пропустили, інакше б вже тут стояв плач на весь форум )
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:14
Bobua написав:
Ні разу не було, що до нас приходили якісь чужі й перевіряли наявність людей.
Не перевіряють там, де й так знають, що все, як *треба*.
І для виявлення не потрібно прийти та дивитись обличчя. Достатньо запросити в ротного документацію, звірити її з штабною, зі службами і буде все видно.
В будь-якій частині є або штатний або позаштатний начальник служби військ. Спеціаліст у всьому. Який знає і виявить все, що завгодно. І доповість командиру.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:16
detroytred написав:
От тут в армії парадокс.
Вимагають саме від тих, хто робить, тягне. Хто везе, на тому їдуть.
+100500👍 Саме так і є!
detroytred написав:
Он Успіх у курсі усіх тілодвіжєній з ГСМ))
Так бо був тимчасово виконувачем письмових обов'язків зампотєха
холява написав:
але як же бути з призивом до лав арміі ?Чому хтось залишив бізнес
,втратив всі гроші , не аби які зв,язки побіжав захищати Батькивщину ?
... як Успіх
Добре, що бізнес був невеличкий...
І товар, на той момент, на 99% був на "свої гроші", а не на 50-90% в борг/в кредит.
З іншого боку - був би більший бізнес, то може мене б не призвали, як будівельника?
Був би я тоді - "надзвичайно важливим в тилу!"
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