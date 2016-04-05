Bobua написав:

Які всі?Що знали??Якщо в частині нехай 2тис людей.Якщо переліки в ел. і друкованому вигляді є не у солдатів, а у сотника і ще там у когось з керівництва.Як, припустімо, комбат чи комбриг перевірить наявність людей, якщо всіх разом у шахм.шикуванні мало коли збирали? (лише у тилах на полігонах...)То хіба як 2/3 відпустити, то щось запідозрить...Як солдати знатимуть, що хтось з їхнього переліку в буковелях, якщо вони тих переліків і не бачили?Якщо навіть чергують не по відділеннях чи взводах, а як вже вийде так сотня і перемішається.Як довести, що я був у війську і на передовій, якщо мене туди відправляли усно, відвозили без авто зі зчитувачем біометричних даних і днк, і ні разу не підписали КЕПом і по блокчейну...Правда, осколок після поранення у лікарні забрали і десь заховали... Але де? Втім, маленький ніби залишили.