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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:18
pesikot
Про Пашинского і Луценка ..................проблювався
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холява
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:18
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А може нехай спробують плюшками?
Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості
Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...
Де взяти кошти на плюшки?
Українці не москалі, які працювали за 200$ і 2k$ для них велика зарплата. Україніці звилики до європеських 1k-1.5kЄ, а платити по 10-15kЄ нам ніякого бюджету не хватить.
1 Хто тут звик до 1-1,5К Євро?
Нормальна зарплата для України - 500Євро..і ту ще треба пошукати
2 Є така штука, називається ефективність...
Що зараз?
піпл вимагає справедливості...
влада створює/підсилює контролюючі органи
Ці органи знаходять(мусять шукати бо розженуть) на 0,1 млрд грн порушень...піпл в захваті..на функціонування органів йде в 5 разів більше..піпл не розуміє де гроші...
Починаємо по колу далі затискати ...
Простий приклад з тої самої саги про безмитне ввезення авто...
1 Пишемо закон
а - безмитне авто не повинно коштувати дорожче 10000 доларів ( ціни озвучує той хто ввозить) +повинно бути деформоване кувалдою( косметичні вмятини які важко відремонтувати , але які не заважають роботі авто) і перефарбоване з балончика
б - якщо власник хоче авто завезти в нормальному стані він сам називає вартість авто і платить з названої вартості 30% податків
в - якщо митники вирішать що названа сума є сильно заниженою вони мають право це авто викупити з подальшим переданням на комерційний продаж.
Все
Залишиться тільки контролювати щоб митники ЗАБАГАТО не викупили.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 18 січ, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:18
pesikot
Хичеш так! Давай так:
Пон 21 лют, 2022 13:04
andrijk777 написав: warlamp написав:asti
Я тезисы в темниках не получаю, поэтому пишу так, как оно видится простому обывателю. Пукин-что угодно, но не дурак. Хотел бы напасть, напал бы по-настоящему ещё в 2014 , когда можно было до Днепра малой кровью.
А сейчас у Украины мотивированная армия, на каждый его танк по три Джавелина, и на каждый его МиГ по два Стингера, да ещё и с Буком. Тут уже умоется кровью по полной программе.
Простому "обывателю"-прихильнику Путіна.
Путін не дурак, але хіба він не може помилятись? Путін не дурак, але хіба він не може боятись? В 2014 боявся, був не готовий, зараз - готовий.
Де той warlamp
? Нехай відповість за базар.
Додано: Пон 21 лют, 2022 13:26
andrijk777 написав: Хомякоид написав: Согласен что пуйло не потянет войнушку в Украине. Если полномаштабно втргаться то нужно как минимум милион солдат, как выставила Германия против Польши в 1939.
Если пуйло вторгнеться с 200 тыс. то будет сразу остановлен.
Украина при мобилизации спокойно выставит 1 млн. и больше с европейским оружием которое превосходит росиянское.
Я тут схожусь, что нападение росии даже выгодно Украине так как сразу запустит полный пакет санкций что убьет экономику московии.
Мы увидели легкий чих на московской бирже, просадка 15% в акциях. При войне в москве завалиться все.
Це типовий коментар. Тому відповім на нього.
А з чого ви взяли що "Если пуйло вторгнеться с 200 тыс. то будет сразу остановлен."? Які у вас аргументи? Але мені потрібні воєнні аргументи, тобто ФАКТИ, а не вода типу "українська армія вже не та що в 2014" і інше бла-бла-бла. "Если полномаштабно втргаться то нужно как минимум милион солдат, как выставила Германия против Польши в 1939." - це неправда.
Наприклад авіація сьогодні в десятки разів функціональна ніж в 1939. А що таке літак? - це 1-2 людини. Танки, алтилерія сьогодні це небо і земля у порівнянні з 1939. "Украина при мобилизации спокойно выставит 1 млн. и больше с европейским оружием которое превосходит росиянское." - не встигне
Слабке місце української оборони(при повномасштабному вторгненні) - це Київ. Якщо Київ оточать і будуть захоплювати/бомбити є велика ймовірність що українська армія попливе на інших ділянках фронту.
Де цей Хомякоид
? Нехай відповість за базар.
Додано: Пон 21 лют, 2022 18:05
andrijk777 написав: xio13 написав:
Прям 100%? Самовыпилитесь с форума если войны не будет? В ваших 100%
vitaliian написав:
Теперь уже ясно на 100% что разведка байдену не врала и войне быть.
Байден не казав що 100% буде війна. Він(США) казав що РФ на 100% готова до вторгнення, потрібен тільки наказ Путіна.
Де цей xio13
? Нехай відповість за базар.
Між іншим vitaliian
(якого тут добряче обсирають)- був 100% правий.
Додано: Пон 21 лют, 2022 17:07
andrijk777 написав:
Сценарій коли РФ нападає а Україна успішно відбивається, по-моєму, є ідеальним для США. Тоді і РФ стає ізгоєм і Україна нічого не втрачає - все прекрасно.
Для чого тоді Байден "істерить"? Хай би РФ нападала, які проблеми?
А це по-моєму і сьогодні актуально на 200%.
Додано: Пон 21 лют, 2022 14:37
Libo написав:andrijk777Блин, чему тебя учили в школе?!
Даже наблюдать за событиями и их анализировать не научили, мозги не включили в режим самому думать.
Какую победу обеспечили американская авиация и ракеты в Ираке, Югославии и Афганистане? А ведь там было выпущено ракет в несколько раз больше, чем сейчас на вооружении в РФ, самолетов работало больше, чем сейчас их в вкс рашки на всю страну. И ПВО там такого как у нас там близко не было.По наземным средствам на нашем твд практически паритет, но вооружены ВСУ лучше, более современным оружием. Так что России для наступления требуется в три раза большая группировка. Только чтобы взломать нашу оборону и пройти. По всем законам военного искусства. А дальше? Что они будут делать дальше, кто останется на захваченных территориях и бороться с партизанами и диверсантами?
Я уже не говорю про боевой дух и мотивацию. Эта голодная и грязная русская рвань и пьянь, промороженная всю зиму в полях и на полигонах, практически мало боеспособна, и будет только имитировать войну.
Ну и главное, сегодня ночью стало очевидным, что Путин совсем уже пересрал и окончально сдулся. Отбой. Будут переговоры. Уже предварительно можно сказать, что мы победили! Без войны. Как я вам и обещал в самом начале этой бадяги.
Слава Україні!
Смерть москалям!
Де цей Libo
? Нехай відповість за базар. Ті самі закидони що і зараз, що я учень 5-го класу.
Там десятки коментарів, з образами і без. Я думаю цього достатньо.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 18 січ, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:22
Успіх написав: detroytred написав:
От тут в армії парадокс.
Вимагають саме від тих, хто робить, тягне. Хто везе, на тому їдуть.
+100500👍 Саме так і є!
detroytred написав:
Он Успіх у курсі усіх тілодвіжєній з ГСМ))
Так бо був тимчасово виконувачем письмових обов'язків зампотєха
холява написав:
але як же бути з призивом до лав арміі ?Чому хтось залишив бізнес
,втратив всі гроші , не аби які зв,язки побіжав захищати Батькивщину ?
... як Успіх
Добре, що бізнес був невеличкий...
І товар, на той момент, на 99% був на "свої гроші", а не на 50-90% в борг/в кредит.
З іншого боку - був би більший бізнес, то може мене б не призвали, як будівельника?
Був би я тоді - "надзвичайно важливим в тилу!"
Не ну на форуме ВСІ ЗНАЮТЬ що увесь захист України тримається на ваших кІнцівках і диханні !!!
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:23
Bobua написав:
Решта чи в телефонах сидять, чи в пляшках...
В граніт!©👍
От і відповідь всім ухилянтам на їхнє питання: "А як ви так маєте час тут на форумі стільки часу сидіти?©
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:24
холява написав: Bobua написав:
Як довести, що я був у війську і на передовій, якщо мене туди відправляли усно, відвозили без авто зі зчитувачем біометричних даних і днк, і ні разу не підписали КЕПом і по блокчейну...
Правда, осколок після поранення у лікарні забрали і десь заховали... Але де? Втім, маленький ніби залишили.
Послухайте , що ви кажите тут хлопцям , яким невідомо як привозять поранених ?
Може щось забули ?
На всяк випадок .... форма 100 ,яка іде с кожним паціентом ,заповнюется по війсковому квітку , чи з ваших слов , слов командира , тіх хто доставив .
У первинному огляді вказується де отримав поранення , яке поранення ( З МАЛЮНКОМ ) на чому доставляли , ліки що вводили , шторбирували , рентген , звідки ви призивались , домашню адресу .
А також медичний висновок , заключення того хто оперував .
Як ВИ були при свідомості ,то вам треба було БУДЬ КОМУ з лікарів наголосити на необхідності мати у себе осколки чи частини , кулі і .......будь що .По протоколу ніхто не повинен сберігати те що з вас вийняли .
Бувало що і залишали ......... на прохання .
Бували випадки коли ми в тампон завертали на пам,ять кулі , но то були поодинокі випадки .
Я з повагою до вас ставлюсь , АЛЕ .......
Вам би відпочити .....
Ти ба...
А у госпіталі, коли питав чи дадуть осколок -- сказали що ні, бо “прокуратура забирає...”
Форма 100, епікризи і виписки -- це ніби і доказ. От у цнапі їх поксерили і може щось виплатять. Бо ЗСУ за поранення не платило...
Але ж це просто парірці -- хіба їх складно підробити?
Навіть і штампики та круглі печатки.
Якби все йшло паралельно і в ел.вигляді -- було би надійніше.
А наразі я бачу, що і на передовій УБД, і за пару десят км -- теж УБД. І в биковелях теж може бути УБД...
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:25
холява написав:pesikot
Про Пашинского і Луценка ..................проблювався
Ви ж самі запитали, хто з Київських пагорбів ...
Інших немає ... але вони, хоча б, щось робили
На відміну від ....
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:26
stm написав: antey1969 написав:detroytred
Та да, это на гражданке можно так поумничать.
В армии командование отдает приказ и требует его выполнения.
Нет времени?
Озадачь подчинённых или нехрен спать.
Думаете комроты или комбату такие циркуляры спускают чисто чтобы их задолбать?
Их спускают вниз по команде, потому что отправителя долбит сверху его начальство.
А оно в тиши своих кабинетов сидит далеко от реалий, зато имеет большие погоны и озабочено тем чтобы максимально прикрыть свой зад от любых проверок опять же сверху.
И так по цепочке до самого верха.
Антей, Вы как работник медицинского учреждения пошли бы по команде зав.отделения мыть утки за пациентами или нет? И почему нет? )))
И утки, и задницы, и от блевоты санировать, и забившиеся катетеры промывать, и перестилать, и выделения спидозных больных. На интенсиве всякое бывает. Причем не по команде, а потому что бывают ситуации, когда больше некому.
Вон, уважаемый Холява не даст соврать.
Востаннє редагувалось antey1969
в Чет 18 січ, 2024 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:27
andrijk777 написав:pesikot
Хичеш так! Давай так:
Ти запитуешь мене про інших ? Дивно ...
Давай про тебе говорити
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:30
Успіх написав: Bobua написав:
Решта чи в телефонах сидять, чи в пляшках...
В граніт!©👍
От і відповідь всім ухилянтам на їхнє питання: "А як ви так маєте час тут на форумі стільки часу сидіти?©
Тобто, толку з вас обох - ніякого.
Але хрін ви з ЗСУ звільнетесь, бо тридцяточка, або соточка на "волі" сам по собі не впаде на карточку )
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