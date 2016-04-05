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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63746375637663776378>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:в - якщо митники вирішать що названа сума є сильно заниженою вони мають право це авто викупити з подальшим переданням на комерційний продаж.

Геніально. Митники будуть щасливими, що зможуть будь-кому казати "дай в кишеню, або викуплю твоє авто"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 18 січ, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:33

  pesikot написав:
  холява написав:pesikot

Про Пашинского і Луценка ..................проблювався

Ви ж самі запитали, хто з Київських пагорбів ...

Інших немає ... але вони, хоча б, щось робили
На відміну від ....

благодаря Пашинскому его детище Богдана жжет в зоне БД, это нужно признать
Луценко...солдатскую кашу в окопах ел, не поспорить...
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:35

Ці трати на силовиків-оправдані зовнішньою агресією
Система Міністерства оборони_________ - 757 млрд грн
СБУ _________________________________________- 21,96 млрд грн
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони - 11,55 млрд грн
Служба зовнішньої розвідки ____________________- 4,64 млрд грн
Держспецзв’язку_______________________________ - 4,74 млрд грн
Всього 757+22+11+9=799 млрд грн

А от наскільки економічно оправдані ці

Система органів МВС _________- 195,6 млрд грн
Мін'юст_________________________ - 13,6 млрд грн
Офіс Генпрокурора_______________ - 13,36 млрд грн
Державне бюро розслідувань (ДБР) - 2,48 млрд
Управління державної охорони (УДО) - 2,18 млрд грн
НАБУ ____________________________- 1,21 млрд грн
НАЗК______________________________ - 728 млн грн
Бюро економічної безпеки (БЕБ)____ - 503 млн
РНБО _____________________________- 282 млн
Всього_______________________________________________230млрд грн...

Так на хвилинку
Найбільше непрямих податків ми збираємо з продажу 9 млн тон палива(бензин/дизель/газ)=приблизно 270 млрд грн

Мені цікаво
Існування цих інституцій зробило пересічного багатшим? чи він ще й доплатив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил"


Прошу прощения что вмешиваюсь в ваш спор с Hotab'ом, но по вашей ссылке это колледж совсем не "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил":

Зображення

Немного его истории:
Как учебное заведение он был создан в 1960 году под названием летного училища гражданского воздушного флота.
...
В 2003 году колледж вошел в Единую учебно-методическую систему Национального авиационного университета и теперь являлся его учебно-научным подразделением.

С 1 июня 2019р колледж стал структурной составляющей Харьковского национального университета внутренних дел.

https://klk.univd.edu.ua/ru/dir/9/o-kolledzhe

* "Національний авіаційний університет" находится не в Харькове, а в Киеве - https://nau.edu.ua/ua/info/kontakti.html
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Хто тут звик до 1-1,5К Євро?
Нормальна зарплата для України - 500Євро..і ту ще треба пошукати

Всі заробітчани, які хоч трохи працювали в Європі.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:37

  antey1969 написав:И утки, и задницы, и от блевоты санировать, и забившиеся катетеры промывать, и перестилать, и выделения спидозных больных. На интенсиве всякое бывает. Причем не по команде, а потому что бывают ситуации, когда больше некому.
Вон, уважаемый Холява не даст соврать.

И все медсестры и врачи уехавшие из Украины в Германии уже не менее 5тыш.€ чистыми. Верю. А в Украине прям каждый день и прям на постоянной основе все выполняют всё. Хирург и операцию и утку поможет, стажёр и утку и операцию обязательно выполнит. Таковы реалии, телеграмм канал не даст соврать )
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 січ, 2024 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:38

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:pesikot
Хичеш так! Давай так:

Ти запитуешь мене про інших ? Дивно ...

Давай про тебе говорити

Так я свої цитати дав. Читати не вмієш?
Між іншим в тебе жодного коментаря про війну з 20 по 23 лютого. Одна вода.
Знаєш, якщо нічого конкретного не говорити, тільки обсирати інших - це найкраще, не помилишся. Але тоді який толк з тебе? Читати твої пусті коментарі? Навіщо?
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  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:в - якщо митники вирішать що названа сума є сильно заниженою вони мають право це авто викупити з подальшим переданням на комерційний продаж.

Геніально. Митники будуть щасливими, що зможуть будь-кому казати "дай в кишеню, або викуплю твоє авто"

конгениально!
при каждой таможне откроется авторынок
будивэльнык сегодня в ударе)))
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:40

  Bobua написав:
Якби все йшло паралельно і в ел.вигляді -- було би надійніше.


А наразі я бачу, що і на передовій УБД, і за пару десят км -- теж УБД. І в биковелях теж може бути УБД... :(


Повністью згоден з вами що як би йшло в електонці було би краще , але для того треба чи окрема людина( і не одна ) , яка буде вбивати дані , або час для прймального відділення , якого зовсім НЕМА
Бо постійно треба виконувати прийом поранених.
А ще потім після реанімаціі , операційної , кт , мрт , рентгену та багато чого іншого .....дописувати тім хто це робив .

А на рахунок УБД , це жахливо насправді .
Був у нас санітар , пив безпробудно .Нічого не змусиш зробити .
Тільки поранені у нього розлад серця , шлунку , кішківника , січевого міхура ну і т.д.
Звільнився як багатодітний , З,ЇБАВ до Франціі і напослідок як уїхати получив УБД .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:43

  Прохожий написав:Бетон
чё там с племянником то?

Тепрение))
Поезд в 8 вечера говорит
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 18 січ, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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