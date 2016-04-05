Геніально. Митники будуть щасливими, що зможуть будь-кому казати "дай в кишеню, або викуплю твоє авто"
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Геніально. Митники будуть щасливими, що зможуть будь-кому казати "дай в кишеню, або викуплю твоє авто"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 18 січ, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:33
благодаря Пашинскому его детище Богдана жжет в зоне БД, это нужно признать
Луценко...солдатскую кашу в окопах ел, не поспорить...
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:35
Ці трати на силовиків-оправдані зовнішньою агресією
Система Міністерства оборони_________ - 757 млрд грн
СБУ _________________________________________- 21,96 млрд грн
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони - 11,55 млрд грн
Служба зовнішньої розвідки ____________________- 4,64 млрд грн
Держспецзв’язку_______________________________ - 4,74 млрд грн
Всього 757+22+11+9=799 млрд грн
А от наскільки економічно оправдані ці
Система органів МВС _________- 195,6 млрд грн
Мін'юст_________________________ - 13,6 млрд грн
Офіс Генпрокурора_______________ - 13,36 млрд грн
Державне бюро розслідувань (ДБР) - 2,48 млрд
Управління державної охорони (УДО) - 2,18 млрд грн
НАБУ ____________________________- 1,21 млрд грн
НАЗК______________________________ - 728 млн грн
Бюро економічної безпеки (БЕБ)____ - 503 млн
РНБО _____________________________- 282 млн
Всього_______________________________________________230млрд грн...
Так на хвилинку
Найбільше непрямих податків ми збираємо з продажу 9 млн тон палива(бензин/дизель/газ)=приблизно 270 млрд грн
Мені цікаво
Існування цих інституцій зробило пересічного багатшим? чи він ще й доплатив?
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прошу прощения что вмешиваюсь в ваш спор с Hotab'ом, но по вашей ссылке это колледж совсем не "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил":
Немного его истории:
* "Національний авіаційний університет" находится не в Харькове, а в Киеве -
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:37
И все медсестры и врачи уехавшие из Украины в Германии уже не менее 5тыш.€ чистыми. Верю. А в Украине прям каждый день и прям на постоянной основе все выполняют всё. Хирург и операцию и утку поможет, стажёр и утку и операцию обязательно выполнит. Таковы реалии, телеграмм канал не даст соврать )
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 січ, 2024 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:38
Так я свої цитати дав. Читати не вмієш?
Між іншим в тебе жодного коментаря про війну з 20 по 23 лютого. Одна вода.
Знаєш, якщо нічого конкретного не говорити, тільки обсирати інших - це найкраще, не помилишся. Але тоді який толк з тебе? Читати твої пусті коментарі? Навіщо?
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:39
конгениально!
при каждой таможне откроется авторынок
будивэльнык сегодня в ударе)))
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:40
Повністью згоден з вами що як би йшло в електонці було би краще , але для того треба чи окрема людина( і не одна ) , яка буде вбивати дані , або час для прймального відділення , якого зовсім НЕМА
Бо постійно треба виконувати прийом поранених.
А ще потім після реанімаціі , операційної , кт , мрт , рентгену та багато чого іншого .....дописувати тім хто це робив .
А на рахунок УБД , це жахливо насправді .
Був у нас санітар , пив безпробудно .Нічого не змусиш зробити .
Тільки поранені у нього розлад серця , шлунку , кішківника , січевого міхура ну і т.д.
Звільнився як багатодітний , З,ЇБАВ до Франціі і напослідок як уїхати получив УБД .
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:43
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 18 січ, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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