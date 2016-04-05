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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:44
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Хто тут звик до 1-1,5К Євро?
Нормальна зарплата для України - 500Євро..і ту ще треба пошукати
2 Є така штука, називається ефективність...
Що зараз?
піпл вимагає справедливості...
влада створює/підсилює контролюючі органи
Ці органи знаходять(мусять шукати бо розженуть) на 0,1 млрд грн порушень...піпл в захваті..на функціонування органів йде в 5 разів більше..піпл не розуміє де гроші...
Починаємо по колу далі затискати ...
Простий приклад з тої самої саги про безмитне ввезення авто...
1 Пишемо закон
а - безмитне авто не повинно коштувати дорожче 10000 доларів ( ціни озвучує той хто ввозить) +повинно бути деформоване кувалдою( косметичні вмятини які важко відремонтувати , але які не заважають роботі авто) і перефарбоване з балончика
б - якщо власник хоче авто завезти в нормальному стані він сам називає вартість авто і платить з названої вартості 30% податківв - якщо митники вирішать що названа сума є сильно заниженою вони мають право це авто викупити з подальшим переданням на комерційний продаж.
Все
Залишиться тільки контролювати щоб митники ЗАБАГАТО не викупили.
Геніально. Митники будуть щасливими, що зможуть будь-кому казати "дай в кишеню, або викуплю твоє авто"
Це логіка стандартного виборця , того яких 73%....
А є логіка виробничника..
1 А якщо я обмежу(законодавчо) 1000 митників( є 16 пунктів пропуску де тільки певна кількість осіб має право визначати пропускаємо чи продаємо) правом купувати авто в привязці до того яка має бути мінімальна сума щоб я мав право її викупити?
2 А якщо законодавчо я цю суму поставлю на 10% нижчою від реальної вартості(привязка до моделі/року/стану)
3 А якщо зарплата цих митників буде корелюватись з ПРИБУТКОМ який вони принесли Державі.
І ще десяток пунктів для 1000 осіб...які при цьому дадуть свободу 40 млн громадян України самостійно приймати рішення оцінюючи своє авто.
Тому ще раз
Хочете справедливості - отримаєте концтабір
Хочете ефективності - дайте свободу тим хто приймає рішення.
Нехай в 40 млн голова болить що їм робити на митниці і як митник зреагує на їх пропозицію(адже може запідозрити щось неладне і відправить того хто дає хабар на пару років на нари)
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budivelnik
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:44
преЗЕдент і компанія саме так і приймає рішення, як Будівельник чи я пропоную на форумі: прийшла в голову ідея, яка здається геніальною - приймається рішення без детального дослідження його наслідків... Але одне діло коли це пише анонім на форму, і зовсім інше - коли влада.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:44
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Хто тут звик до 1-1,5К Євро?
Нормальна зарплата для України - 500Євро..і ту ще треба пошукати
Всі заробітчани, які хоч трохи працювали в Європі.
Так они в первые дни/недели по давно полученным польским/венгерским/... паспортам на вторую родину выехали -- их и бусиками не особо смобилизируеш
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_hunter
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:44
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А може нехай спробують плюшками?
Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості
Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...
Де взяти кошти на плюшки?
Українці не москалі, які працювали за 200$ і 2k$ для них велика зарплата. Україніці звилики до європеських 1k-1.5kЄ, а платити по 10-15kЄ нам ніякого бюджету не хватить.
Та плюшки мають бути в комплекісі.
І тут гроші, як на мене, посідають ДРУГЕ місце!
Тобто:
1. Чіткі терміни!(люди мають знати чітко, на який термін йдуть служити. І краще, щоб люди вибирали/підписували контракт на 6міс-1рік-1,5-2р - з відповідними плюшками до кожного терміну служби)
2. А зарплати/премії - можна просто "повернути взад", як було на почаках... - тобто +30К премії до зарплати в тилу і 100К премії в зоні БД, а не тільки "за виїзд на вогневу".
За виїзд можна ще додатково +1К/день накидати!
Ну і піхоті/штурмовикам - однозначно 200К премії треба давати!
Ну, але так як додаткових/зайвих грошей нема, то можна:
- арті 75К/міс в зоні БД
- піхоті/штурмовиккм 150К/міс.
Проста математика©
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:45
Бетон написав: Прохожий написав:Бетон
чё там с племянником то?
Тепрение))
Поезд выехал
бусик уже ждет на полустанке перед границей)))
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:47
_hunter написав:
Так они в первые дни/недели по давно полученным польским/венгерским/... паспортам на вторую родину выехали -- их и бусиками не особо смобилизируеш
Дуже багато не виїхало, бо вже ввечері 24 випускали тільки тих, хто вїхав по мадярському паспорту, а зараз навіть таких по біометрії ловлять і не випускають.
budivelnik написав:
1 А якщо я обмежу(законодавчо) 1000 митників(
досвід заводів показує, що це може спрацювати тільки в 1 випадку: ми будемо наймати начальників пункту пропуску десь в Німеччині чи Англії і змінювати їх кожні 3-6 місяців.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 18 січ, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:50
Прохожий написав: Бетон написав: Прохожий написав:Бетон
чё там с племянником то?
Тепрение))
Поезд выехал
бусик уже ждет на полустанке перед границей)))
Пожелаем парню счастливого пути. Хай щастить, как говорится
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:51
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Так они в первые дни/недели по давно полученным польским/венгерским/... паспортам на вторую родину выехали -- их и бусиками не особо смобилизируеш
Дуже багато не виїхало, бо вже ввечері 24 випускали тільки тих, хто вїхав по мадярському паспорту, а зараз навіть таких по біометрії ловлять і не випускають.
Все же нет
-- и пустые западэнские села тому подтверждение. Сейчас -- то понятно, что не выпускают. Но, повторюсь -- это краснокнижный вид.
И, опять же: после двух лет на "голодном пайке" -- ибо где заробитчанин в пустом селе работу найдет -- и текущие "плюшки" становятся впосле конкурентноспособными.
Востаннє редагувалось _hunter
в Чет 18 січ, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:51
Прохожий написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
в - якщо митники вирішать що названа сума є сильно заниженою вони мають право це авто викупити з подальшим переданням на комерційний продаж.
Геніально. Митники будуть щасливими, що зможуть будь-кому казати "дай в кишеню, або викуплю твоє авто"
конгениально!
при каждой таможне откроется авторынок
будивэльнык сегодня в ударе)))
Може спочатку голову підключите - а вже потім рефлекси...
1 Ви що хотіли отримати при забороні безмитного введення?
Щоб 1000 тих хто ввіз авто вартістю від 40000 доларів - сплатили податки?
Чи щоб насолити тим хто ввіз 199 000 авто корчів з яких
а - 150 000 пішло в ЗСУ
б - 49000 пішло працювати (бо це корч ціною в 5000-7000) доларів.
Насолити Вам вдалось...але й ефекту ви не отримали
А що пропоную я?
Ті хто везе авто явно дорожчого сегменту - самі називають ціну і з названої ціни платять 30%...
Таких буде 1 000 осіб і вони або сплатять 5 + млрд грн податку при ввезенні
Або якщо захочуть зекономити 30% від зменшеної ціни - то ризикують втратити 100% суми зменшення.
Це хоч зрозуміло?
І митник буде пастись тільки на цій полянці з 1000 дорогущих авто..тобто буде бодатись з чиновниками топ-рангу
А зараз що?
Повний бардак бо треба 200 000 авто переглянути...
Тому краще деколи жувати....
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:55
stm написав: antey1969 написав:
И утки, и задницы, и от блевоты санировать, и забившиеся катетеры промывать, и перестилать, и выделения спидозных больных. На интенсиве всякое бывает. Причем не по команде, а потому что бывают ситуации, когда больше некому.
Вон, уважаемый Холява не даст соврать.
И все медсестры и врачи уехавшие из Украины в Германии уже не менее 5тыш.€ чистыми. Верю. А в Украине прям каждый день и прям на постоянной основе все выполняют всё. Хирург и операцию и утку поможет, стажёр и утку и операцию обязательно выполнит. Таковы реалии, телеграмм канал не даст соврать )
А які у вас сумління ?
Ви що думаєте що хтось у стороні стоїть ?
Як чотири столи і чотири бригади працюють то напруга скаженна .
Всі як комарики літають . А ще як тільки з одним закінчили працювати, треба підготувати операційну для другого пораненого .Ультрафіолет , санація , обробка інструмента , стол , переодяг на інше стерільне, "підсрачники" можно і самому получити і дати комусь щоб скоріше рухався .
Це у вас на очах ............... ЗАВЕЗЛИ і ВИВЕЗЛИ .
А що і як , особливо коли на черзі 15-20 поранених вам того і знати не треба , бо наврядчі повірите .
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