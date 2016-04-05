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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:55
detroytred написав: Bobua написав:
Ні разу не було, що до нас приходили якісь чужі й перевіряли наявність людей.
Не перевіряють там, де й так знають, що все, як *треба*.
І для виявлення не потрібно прийти та дивитись обличчя. Достатньо запросити в ротного документацію, звірити її з штабною, зі службами і буде все видно.
В будь-якій частині є або штатний або позаштатний начальник служби військ. Спеціаліст у всьому. Який знає і виявить все, що завгодно. І доповість командиру.
То в документах все буде однаково.
Бо у ротного буде те саме, що і в штабній.
А тіло в бикавелях може перебувати...
Краще би існував у кожній сотні Журнал. Один. Замість всіх тих безглуздих, які ведуть на “каліграфічному фронті” (для “небесної канцелярії” чи для чого?)
І навіть не журнал потрібен, а щоденний аркуш зі штатним переліком. І щодня кожен туди себе записує рукою і ставить підпис.
Окремі аркуші -- на передовій, по одному на кожну посадку. Коли відносять рацію на заряджання -- відносять і його.
І ці аркуші здавати, сканувати, цифрувати, підшивати і ховати в архів.
От тоді потім можна було би мати докази, що всі ці люди були саме десь там.
Або ж, докази підробки підписів.
А так... Бикавелі...
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:56
_hunter написав:
Все же нет -- и пустые западэнские села тому подтверждение. Сейчас -- то понятно, что не выпускают. Но, повторюсь -- это краснокнижный вид.
И, опять же: после двух лет на "голодном пайке" -- ибо где заробитчанин в пустом селе работу найдет -- и текущие "плюшки" становятся впосле конкурентноспособными.
Та я час від часу спілкуюсь із народом, і серед моїх знайомих за 3k$ тільки деякі готові б йти служити, і то за умов обмеженого терміну контракту. А от за 10k$ бажаючих значно більше.
Та і за мадярським паспортом виїхали одиниці, на відміну від супроводу родича-інваліда.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:59
pesikot написав:
Тобто, толку з вас обох - ніякого
Успіх написав: Bobua написав:
Решта чи в телефонах сидять, чи в пляшках...
В граніт!©👍
От і відповідь всім ухилянтам на їхнє питання: "А як ви так маєте час тут на форумі стільки часу сидіти?©
.
Але хрін ви з ЗСУ звільнетесь, бо тридцяточка, або соточка на "волі" сам по собі не впаде на карточку )
по виділеному - то так тільки ухилянти можуть думати про фронтовиків!
А по НЕ виділеному - а що, нам хтось давав/дає вибір?
От як приймуть закон про демобілізацію і там буде вибір: залишитись, чи звільнитись за власним бажанням - от тоді і поговоримо/побачимо!
А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р)
Щоб ЧІТКО бачити, хто хоче справді звільнитись, чи тільки бла-бла-бла
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 18 січ, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:00
Дюрі-бачі написав:
серед моїх знайомих за 3k$ тільки деякі готові б йти служити, і то за умов обмеженого терміну контракту
Так якщо і так сидять - хай йдуть служити за 20000 грн в Мукачево..там також ЗСУ набирає і 500 000 яких треба призвати це не всі на передову.
Син знайомого пішов по контракту в Нацгвардію...але там є підрозділ а-ля пожежники, офіційно служить , 20000 грн отримує , чергує добу через дві(обіцяють добу через три бо зараз некомплект)..
Так що місця в ЗСУ але при цьому не на фронті - море.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:03
budivelnik Якщо була б опція звільнення по бажанню - вже давно б пішли.
А то буде як з ТРО: в березні 2022 платили хабарі, щоб взяли, в травні - платили хабарі щоб відпустили...
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:03
Успіх написав:
А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р)
А потім тебе раз і звільнюють і ти приходиш додому і отримуєш ДОДАТКОВЕ податкове навантаження щоб ці +200К виплатити...
ПС
Зараз Львів прийняв рішення про виплату 50000 тим хто йде на контракт в піхоту або десантуру
Одеса дебатує про 20000 грн , суть виплачувати всім хто пішов чи тільки тим хто пішов з 01-01-2024...
Так що рух в цьому напрямку йде.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:05
Дюрі-бачі написав:budivelnik
Якщо була б опція звільнення по бажанню - вже давно б пішли.
А то буде як з ТРО: в березні 2022 платили хабарі, щоб взяли, в травні - платили хабарі щоб відпустили...
1 Опцій звільнитись до кінця війни не буде.
2 Памятаєте анекдот про пожежника...Всім робота добра
І спиш 24 години
І зарплата вчасно
І графік наперед розписаний
І відпустка є
І офіційне працевлаштування....
Але як тільки пожежа - то хоч бери й звільняйся.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:08
Bobua
ВОВУА я трохи подумав і скажу так ,підробити папірці складно , бо як поставити записи в журнал находжень , операційний журнал , журнал прийому у відділенні , журнал виписки ?
Ви розуміете те все повинно співпадати по часу .... і з історіей хвороби .
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:10
andrijk777
,
Між іншим vitaliian (якого тут добряче обсирають)- був 100% правий.
Я теж перечитував нещодавно ту гілку
Там за тиждень до цього повідомлення він писав , що точно не буде війни. Пора звикнути, він дає 10-км протилежних прогнозів, і один точно справджується. А по інші він каже «це просто я подаю різні точки зору, не обовʼязково поділяю».
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:11
Тобто, толку з вас обох - ніякого
Успіх написав: Успіх написав:
Решта чи в телефонах сидять, чи в пляшках...
В граніт!©👍
От і відповідь всім ухилянтам на їхнє питання: "А як ви так маєте час тут на форумі стільки часу сидіти?©
.
Але хрін ви з ЗСУ звільнетесь, бо тридцяточка, або соточка на "волі" сам по собі не впаде на карточку )[/quote]по виділеному - то так тільки ухилянти можуть думати про фронтовиків!
А по НЕ виділеному - а що, нам хтось давав/дає вибір?
От як приймуть закон про демобілізацію і там буде вибір: залишитись, чи звільнитись за власним бажанням - от тоді і поговоримо/побачимо!
А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р)
Щоб ЧІТКО бачити, хто хоче справді звільнитись, чи тільки бла-бла-бла
[/quote]
Та що там казати !
Треба відразу острова в Полінезіі дарувати !
І на рахунок 5-6 мілл . долларів .
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