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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 637663776378637963806381>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:55

  detroytred написав:
  Bobua написав:Ні разу не було, що до нас приходили якісь чужі й перевіряли наявність людей.

Не перевіряють там, де й так знають, що все, як *треба*.

І для виявлення не потрібно прийти та дивитись обличчя. Достатньо запросити в ротного документацію, звірити її з штабною, зі службами і буде все видно.

В будь-якій частині є або штатний або позаштатний начальник служби військ. Спеціаліст у всьому. Який знає і виявить все, що завгодно. І доповість командиру.


То в документах все буде однаково.
Бо у ротного буде те саме, що і в штабній.
А тіло в бикавелях може перебувати...

Краще би існував у кожній сотні Журнал. Один. Замість всіх тих безглуздих, які ведуть на “каліграфічному фронті” (для “небесної канцелярії” чи для чого?)
І навіть не журнал потрібен, а щоденний аркуш зі штатним переліком. І щодня кожен туди себе записує рукою і ставить підпис.
Окремі аркуші -- на передовій, по одному на кожну посадку. Коли відносять рацію на заряджання -- відносять і його.
І ці аркуші здавати, сканувати, цифрувати, підшивати і ховати в архів.
От тоді потім можна було би мати докази, що всі ці люди були саме десь там.
Або ж, докази підробки підписів.
А так... Бикавелі... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Все же нет -- и пустые западэнские села тому подтверждение. Сейчас -- то понятно, что не выпускают. Но, повторюсь -- это краснокнижный вид.
И, опять же: после двух лет на "голодном пайке" -- ибо где заробитчанин в пустом селе работу найдет -- и текущие "плюшки" становятся впосле конкурентноспособными.

Та я час від часу спілкуюсь із народом, і серед моїх знайомих за 3k$ тільки деякі готові б йти служити, і то за умов обмеженого терміну контракту. А от за 10k$ бажаючих значно більше.
Та і за мадярським паспортом виїхали одиниці, на відміну від супроводу родича-інваліда.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:59

Чекаємо закону ;)

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:Решта чи в телефонах сидять, чи в пляшках...
В граніт!©👍 :D

От і відповідь всім ухилянтам на їхнє питання: "А як ви так маєте час тут на форумі стільки часу сидіти?© :lol:

Тобто, толку з вас обох - ніякого.
Але хрін ви з ЗСУ звільнетесь, бо тридцяточка, або соточка на "волі" сам по собі не впаде на карточку )
по виділеному - то так тільки ухилянти можуть думати про фронтовиків!

А по НЕ виділеному - а що, нам хтось давав/дає вибір?
От як приймуть закон про демобілізацію і там буде вибір: залишитись, чи звільнитись за власним бажанням - от тоді і поговоримо/побачимо!

А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р) :lol:
Щоб ЧІТКО бачити, хто хоче справді звільнитись, чи тільки бла-бла-бла :wink: :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 січ, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:00

  Дюрі-бачі написав:серед моїх знайомих за 3k$ тільки деякі готові б йти служити, і то за умов обмеженого терміну контракту
Так якщо і так сидять - хай йдуть служити за 20000 грн в Мукачево..там також ЗСУ набирає і 500 000 яких треба призвати це не всі на передову.
Син знайомого пішов по контракту в Нацгвардію...але там є підрозділ а-ля пожежники, офіційно служить , 20000 грн отримує , чергує добу через дві(обіцяють добу через три бо зараз некомплект)..

Так що місця в ЗСУ але при цьому не на фронті - море.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:03

budivelnik Якщо була б опція звільнення по бажанню - вже давно б пішли.
А то буде як з ТРО: в березні 2022 платили хабарі, щоб взяли, в травні - платили хабарі щоб відпустили...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:03

  Успіх написав:А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р)
А потім тебе раз і звільнюють і ти приходиш додому і отримуєш ДОДАТКОВЕ податкове навантаження щоб ці +200К виплатити...
ПС
Зараз Львів прийняв рішення про виплату 50000 тим хто йде на контракт в піхоту або десантуру
Одеса дебатує про 20000 грн , суть виплачувати всім хто пішов чи тільки тим хто пішов з 01-01-2024...

Так що рух в цьому напрямку йде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:05

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Якщо була б опція звільнення по бажанню - вже давно б пішли.
А то буде як з ТРО: в березні 2022 платили хабарі, щоб взяли, в травні - платили хабарі щоб відпустили...
1 Опцій звільнитись до кінця війни не буде.
2 Памятаєте анекдот про пожежника...
Всім робота добра
І спиш 24 години
І зарплата вчасно
І графік наперед розписаний
І відпустка є
І офіційне працевлаштування....
Але як тільки пожежа - то хоч бери й звільняйся.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:08

Bobua

ВОВУА я трохи подумав і скажу так ,підробити папірці складно , бо як поставити записи в журнал находжень , операційний журнал , журнал прийому у відділенні , журнал виписки ?
Ви розуміете те все повинно співпадати по часу .... і з історіей хвороби .
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:10

andrijk777 ,
Між іншим vitaliian (якого тут добряче обсирають)- був 100% правий.

Я теж перечитував нещодавно ту гілку
Там за тиждень до цього повідомлення він писав , що точно не буде війни. Пора звикнути, він дає 10-ки протилежних прогнозів, і один точно справджується. А про інші він каже «це просто я подаю різні точки зору, не обовʼязково їх поділяю».


  yanyura написав:Прошу прощения что вмешиваюсь в ваш спор с Hotab'ом, но по вашей ссылке это колледж совсем не "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил":

l


Там клініка. Застрягання в совку. Інакше не назвати .
І все що не пише - все мимо.
Але головною ознакою совка все ж є заява: «якщо ти чогось досяг більшого ніж інші в своїй професії, це ти точно закидав хабарами, йшов по спинам, брехав , підкуплював. По-чесному неможливо заробляти більше ніж «сто ре» . :D

А насправді , і мабуть як всюди, в будь якій діяльності , процес досягання і відсіювання виглядає так. Майже моя історія.
На русском, чтоб даже Кацо понял. Тот самый кацо , который на украинском и украиноязычном сайте «ХНУВС» расшифровывает «Харківський університет ваздушних сіл», а не «внутрішніх справ». Звідки ти, герой, пишеш?

Идут 16–17 летние парни, мечтающие о небе, ничего не знающие об армии (потому что среди знакомых старшаков все отскосили, и расспросить не у кого) поступать в военное летное. И начались челенжи. Как в фильме «Игра в Кальмара» , где от абитуриента военного летного ВУЗа до гражданского пилота с зп 9-15 килодоларов доходит несколько процентов.
1. На вступлении отсеяла медкомиссия, профотбор , физподготовка, мандатная комиссия (нашли крамолу в родословной, типа стоял на учете , вор поганый)
2. Прошел , тебя взяли , июль, жара , вместо речки, дискотек , пива и девочек (ведь до сентября и начала учебы еще больше месяца) , ты едешь сразу на КМБ жить в лес в палатках . Марш-броски, окопы, обкатка танками , подъемы в 6 утра (и дальше так много лет) , стертые ноги , зарядки , комары. . К присяге (после которой уже пути назад нет) выпадает еще несколько человек.
3. Учеба первые курсы - это не об авиации. Это предметы общего высшего образования,как студента технаря. Но параллельно ты ходишь в караулы, наряды, копать ямы, подметать листья, по ночам чистить от снега плац, и выйти в город по увольнительной раз в месяц на несколько часов. Но там тоже делать нечего. У тебя стипендия на 5 чебуреков всего. А по факту купить мылорыльное, и все. Спишь в казарме, где летом +30 , а зимой +13 , 80 человек в одном помещении, храпят, пердят . Все разные, иерархия близка з зоновской. Кто-то не потянул учебу- отсеялся.
Кто-то попался на самоволке, кто-то на алкоголе - отсеялся .
Кто-то не может терпеть этот режим, и после двух обязательных лет уходит сам - отсеялись.
4. Начали летать. Не потянул программу, не смог летать. Профотбор 2 года назад не гарантирует , что ты 100% сможешь. Не смог. До свидания. Отсеялся.
5. Долгожданный выпуск. Первая стационарная медкомиссия в Виннице. Узнаешь о себе много нового. Ты не летчик, ты болен. Навсегда. Отсеялся.
Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.
6. Ты все же служишь. Иногда летаешь. Пришла война . Летать стал намного больше. Платить тоже стали побольше. Но убили. Отсеялся.
7. Ты все же не убит. Уже с опытом. И денег побольше стали платить. Из-за войны. Та и выслуга, и должность. Не то чтобы шибко, но на тысячу долларов в месяц уже не голодаешь. Тебе уже не 20, учиться новому не хочется. В том числе английский. И снова ты не кандидат в гражданскую авиацию
8. Ты все же решился. Учил английский. Даже нашел несколько тысяч долларов , оторвал от семьи, сделать лицензию гражданского пилота (в армии пилоты без лицензии) .
Ты с лицензией.
2 пути:
- летать в Украине на 2 тысячи долл . Зато спиш дома с женой (или женщиной), друзья, пиво, праздники, шашлыки
- ты едешь в Африку, на кратно большие деньги.
Жара, малярия, алкоголь и секс (с локалами ) табу, дети растут без тебя, возможно кто-то трахает твою жену, по африканской земле ходят люди, которые если ты снизишься, влупят очередь из Калаша. А если сядешь на вынужденную - возьмут в плен ради выкупа. Или убьют.

А теперь вопрос. Чтобы дойти до крайнего пункта, это о взятках/шоколадках, или все же о настойчивости , самоорганизованности , знаниях и устремленности??

Каждому этот путь открыт, вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи, богатства? Да! Каждый пройдет? Нет.
Но когда говорят «Ага, тебе плять хорошо говорить, ты в привилегированном положении», то хочется спросить «это кто мне это положение подарил? Папа с мамой родили под счастливой звездой? Или все же я много лет отпахал для этого?»
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 січ, 2024 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:11

  Успіх написав:
  Успіх написав:Решта чи в телефонах сидять, чи в пляшках...
В граніт!©👍 :D

От і відповідь всім ухилянтам на їхнє питання: "А як ви так маєте час тут на форумі стільки часу сидіти?© :lol:

Тобто, толку з вас обох - ніякого.
Але хрін ви з ЗСУ звільнетесь, бо тридцяточка, або соточка на "волі" сам по собі не впаде на карточку )[/quote]по виділеному - то так тільки ухилянти можуть думати про фронтовиків!

А по НЕ виділеному - а що, нам хтось давав/дає вибір?
От як приймуть закон про демобілізацію і там буде вибір: залишитись, чи звільнитись за власним бажанням - от тоді і поговоримо/побачимо!

А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р) :lol:
Щоб ЧІТКО бачити, хто хоче справді звільнитись, чи тільки бла-бла-бла :wink: :lol:[/quote]

Та що там казати !
Треба відразу острова в Полінезіі дарувати !
І на рахунок 5-6 мілл . долларів .
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