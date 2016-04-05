Додано: Чет 18 січ, 2024 19:10

Між іншим vitaliian (якого тут добряче обсирають)- був 100% правий.



yanyura написав: Прошу прощения что вмешиваюсь в ваш спор с Hotab'ом, но по вашей ссылке это колледж совсем не "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил":



l Прошу прощения что вмешиваюсь в ваш спор с'ом, но по вашей ссылке это колледж совсем не "Кременчугский летный колледж":

Я теж перечитував нещодавно ту гілкуТам за тиждень до цього повідомлення він писав , що точно не буде війни. Пора звикнути, він дає 10-ки протилежних прогнозів, і один точно справджується. А про інші він каже «це просто я подаю різні точки зору, не обовʼязково їх поділяю».Там клініка. Застрягання в совку. Інакше не назвати .І все що не пише - все мимо.Але головною ознакою совка все ж є заява: «якщо ти чогось досяг більшого ніж інші в своїй професії, це ти точно закидав хабарами, йшов по спинам, брехав , підкуплював. По-чесному неможливо заробляти більше ніж «сто ре» .А насправді , і мабуть як всюди, в будь якій діяльності , процес досягання і відсіювання виглядає так. Майже моя історія.На русском, чтоб даже Кацо понял. Тот самый кацо , который на украинском и украиноязычном сайте «ХНУВС» расшифровывает «Харківський університет ваздушних сіл», а не «внутрішніх справ». Звідки ти, герой, пишеш?Идут 16–17 летние парни, мечтающие о небе, ничего не знающие об армии (потому что среди знакомых старшаков все отскосили, и расспросить не у кого) поступать в военное летное. И начались челенжи. Как в фильме «Игра в Кальмара» , где от абитуриента военного летного ВУЗа до гражданского пилота с зп 9-15 килодоларов доходит несколько процентов.1. На вступлении отсеяла медкомиссия, профотбор , физподготовка, мандатная комиссия (нашли крамолу в родословной, типа стоял на учете , вор поганый)2. Прошел , тебя взяли , июль, жара , вместо речки, дискотек , пива и девочек (ведь до сентября и начала учебы еще больше месяца) , ты едешь сразу на КМБ жить в лес в палатках . Марш-броски, окопы, обкатка танками , подъемы в 6 утра (и дальше так много лет) , стертые ноги , зарядки , комары. . К присяге (после которой уже пути назад нет) выпадает еще несколько человек.3. Учеба первые курсы - это не об авиации. Это предметы общего высшего образования,как студента технаря. Но параллельно ты ходишь в караулы, наряды, копать ямы, подметать листья, по ночам чистить от снега плац, и выйти в город по увольнительной раз в месяц на несколько часов. Но там тоже делать нечего. У тебя стипендия на 5 чебуреков всего. А по факту купить мылорыльное, и все. Спишь в казарме, где летом +30 , а зимой +13 , 80 человек в одном помещении, храпят, пердят . Все разные, иерархия близка з зоновской. Кто-то не потянул учебу- отсеялся.Кто-то попался на самоволке, кто-то на алкоголе - отсеялся .Кто-то не может терпеть этот режим, и после двух обязательных лет уходит сам - отсеялись.4. Начали летать. Не потянул программу, не смог летать. Профотбор 2 года назад не гарантирует , что ты 100% сможешь. Не смог. До свидания. Отсеялся.5. Долгожданный выпуск. Первая стационарная медкомиссия в Виннице. Узнаешь о себе много нового. Ты не летчик, ты болен. Навсегда. Отсеялся.Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.6. Ты все же служишь. Иногда летаешь. Пришла война . Летать стал намного больше. Платить тоже стали побольше. Но убили. Отсеялся.7. Ты все же не убит. Уже с опытом. И денег побольше стали платить. Из-за войны. Та и выслуга, и должность. Не то чтобы шибко, но на тысячу долларов в месяц уже не голодаешь. Тебе уже не 20, учиться новому не хочется. В том числе английский. И снова ты не кандидат в гражданскую авиацию8. Ты все же решился. Учил английский. Даже нашел несколько тысяч долларов , оторвал от семьи, сделать лицензию гражданского пилота (в армии пилоты без лицензии) .Ты с лицензией.2 пути:- летать в Украине на 2 тысячи долл . Зато спиш дома с женой (или женщиной), друзья, пиво, праздники, шашлыки- ты едешь в Африку, на кратно большие деньги.Жара, малярия, алкоголь и секс (с локалами ) табу, дети растут без тебя, возможно кто-то трахает твою жену, по африканской земле ходят люди, которые если ты снизишься, влупят очередь из Калаша. А если сядешь на вынужденную - возьмут в плен ради выкупа. Или убьют.А теперь вопрос. Чтобы дойти до крайнего пункта, это о взятках/шоколадках, или все же о настойчивости , самоорганизованности , знаниях и устремленности??Каждому этот путь открыт, вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи, богатства? Да! Каждый пройдет? Нет.Но когда говорят «Ага, тебе плять хорошо говорить, ты в привилегированном положении», то хочется спросить «это кто мне это положение подарил? Папа с мамой родили под счастливой звездой? Или все же я много лет отпахал для этого?»