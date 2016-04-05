Додано: Чет 18 січ, 2024 19:19

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: 1 А якщо я обмежу(законодавчо) 1000 митників( 1 А якщо я обмежу(законодавчо) 1000 митників( досвід заводів показує, що це може спрацювати тільки в 1 випадку: ми будемо наймати начальників пункту пропуску десь в Німеччині чи Англії і змінювати їх кожні 3-6 місяців. досвід заводів показує, що це може спрацювати тільки в 1 випадку: ми будемо наймати начальників пункту пропуску десь в Німеччині чи Англії і змінювати їх кожні 3-6 місяців.

Бачу Ви ніколи не приймали рішення направленого на кінцевий результат (щоб можна було його цифрою визначити)Те що я пропоную - треба ХОТІТИ зрозумітиА щоб зрозуміти- треба МАТИ необхідний досвід...Суть в наступномуЧим точніше хочеш отримати результат- тим складніші алгоритми і більші витрати.Чим ширші межі ти допускаєш для отримання результату - тим легше його отримати , але він буде в абсолютній сумі дещо меншим від ідеального.Тому математикаа - є люди(обмежена кількість не тому що треба спеціально готувати , або треба мати якісь навики - а тому щоб легше ЇХ було проконтролювати)б - з іншого боку їх кількість повинна бути трошки надлишковою щоб їх діяльність не створювала корків.ОтжеЯ , як Держава приймаю рішення про створення каталогу ціна/модель/рік/стан , по якому дозволяю ВИКУПЛЯТИ авто , при чому ціна в цьому каталозі на 10-15% нижча від реальних цін на ринку.Тобто це перший запобіжник - митник може викупити тільки по нижній ціні( заробивши при цьому теоретично 10-15% від ціни для Держави) - при цьому втрати(теоретичні )Держави будуть становити 30% від цих 10-15%..тобто максимум Держава втратить 5%( це при умові що митник не викупить а розмитнить)...Фактично виходить що митник навіть раз викупивши і три рази розмитнивши -не зробить жодного збитку для ДержавиТепер друге - зарплата митника( і його подальше просування по їєрархії) залежить не від обєму отриманих платежів а від його ефективності..тобто наскільки вище від мінімальної ціни в каталозі він розмитнив автоТепер третє - будуть створені схеми по яким будуть завозитись авто спеціально для того щоб митники могли їх викупити ( тобто ціни на авто будуть ставитись нижчими від ціни каталогу) тобто митник зобовязаний авто викупитиПісля того як буде викуплено певна кількість авто певних моделей -ціна в каталозі буде знижуватись...Тобто варіантів коли Держава плює на 5% з метою отримати 95% - море...і яка тоді різниця хто ці 5% отримає?митник-той хто завозить-чи обоє на пару поділили?