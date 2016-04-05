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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63776378637963806381>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Так що місця в ЗСУ але при цьому не на фронті - море.

Ага, як одни з мої сусідів радувався, що в Миколаївській області "охороняє берег від висадки москалів", тобто цілими днями купається в морі... Але потім один наказ і море змінилось лісами десь під Кремінною і стало зовсім не весело...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:19

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 А якщо я обмежу(законодавчо) 1000 митників(
досвід заводів показує, що це може спрацювати тільки в 1 випадку: ми будемо наймати начальників пункту пропуску десь в Німеччині чи Англії і змінювати їх кожні 3-6 місяців.
Бачу Ви ніколи не приймали рішення направленого на кінцевий результат (щоб можна було його цифрою визначити)
Те що я пропоную - треба ХОТІТИ зрозуміти
А щоб зрозуміти- треба МАТИ необхідний досвід...
Суть в наступному
Чим точніше хочеш отримати результат- тим складніші алгоритми і більші витрати.
Чим ширші межі ти допускаєш для отримання результату - тим легше його отримати , але він буде в абсолютній сумі дещо меншим від ідеального.

Тому математика
а - є люди(обмежена кількість не тому що треба спеціально готувати , або треба мати якісь навики - а тому щоб легше ЇХ було проконтролювати)
б - з іншого боку їх кількість повинна бути трошки надлишковою щоб їх діяльність не створювала корків.

Отже
Я , як Держава приймаю рішення про створення каталогу ціна/модель/рік/стан , по якому дозволяю ВИКУПЛЯТИ авто , при чому ціна в цьому каталозі на 10-15% нижча від реальних цін на ринку.
Тобто це перший запобіжник - митник може викупити тільки по нижній ціні( заробивши при цьому теоретично 10-15% від ціни для Держави) - при цьому втрати(теоретичні )Держави будуть становити 30% від цих 10-15%..тобто максимум Держава втратить 5%( це при умові що митник не викупить а розмитнить)...
Фактично виходить що митник навіть раз викупивши і три рази розмитнивши -не зробить жодного збитку для Держави
Тепер друге - зарплата митника( і його подальше просування по їєрархії) залежить не від обєму отриманих платежів а від його ефективності..тобто наскільки вище від мінімальної ціни в каталозі він розмитнив авто
Тепер третє - будуть створені схеми по яким будуть завозитись авто спеціально для того щоб митники могли їх викупити ( тобто ціни на авто будуть ставитись нижчими від ціни каталогу) тобто митник зобовязаний авто викупити
Після того як буде викуплено певна кількість авто певних моделей -ціна в каталозі буде знижуватись...

Тобто варіантів коли Держава плює на 5% з метою отримати 95% - море...і яка тоді різниця хто ці 5% отримає?
митник-той хто завозить-чи обоє на пару поділили?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 18 січ, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:22

  hume написав:
  Бетон написав:У человека крик души, а ему - держитесь, міцності духа.
Какой нафиг рассосалось. Он пишет, что бюрократию нужно под корень срезать

Это..., я этот цирк с ответами Фризу наблюдаю уже пол года. Держитесь, говорят, у вас просто депрессия, вы видите смерть, но вы сгущаете тучи, наверное не так всё плохо.

По факту вот то, что написал Фриз нужно под корень срезать и реформировать армию не на уровне трёх генералов НАТО, а по настоящему. От этой армии несёт советским союзом.

Простите но такой бюрократии даже в советской армии не было. Не надо всё списывать на Союз. Это уже благоприобретённое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:24

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так що місця в ЗСУ але при цьому не на фронті - море.
Ага, як одни з мої сусідів радувався, що в Миколаївській області "охороняє берег від висадки москалів", тобто цілими днями купається в морі... Але потім один наказ і море змінилось лісами десь під Кремінною і стало зовсім не весело...
Це Ваше повідомлення зайвий раз показує як Ви далекі від математики і статистики...
В ЗСУ - 1 млн осіб
На фронті - 100 000осіб
Ще 200 000 - відразу за лінією фронту...

Тому Ваш знайомий хотів і рибку зїсти і на кіл не сісти...
Пішов би не стрільцем - а водієм вантажівки , або пожежником, або начальником складу, або механіком в ремроту...- то його шанси потрапити на передок були б приблизно рівні нулю.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:28

  ЛАД написав:Простите но такой бюрократии даже в советской армии не было. Не надо всё списывать на Союз. Это уже благоприобретённое.
Ну-ну....
Списував я якось матраси в ГСВГ...топив патрони в Заале(річка)....перемальовував на ящиках маркування боєприпасів до КПВТ
приймав танкові мішені в Шалях....

І тут якийсь офіційно маскуючийся під харківського інженера буде мені розповідати про відсутність бюрократії в армії совка.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:31

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:pesikot
Хичеш так! Давай так:

Ти запитуешь мене про інших ? Дивно ...

Давай про тебе говорити

Так я свої цитати дав. Читати не вмієш?
Між іншим в тебе жодного коментаря про війну з 20 по 23 лютого. Одна вода.

Так в мене жодного коментаря чи "одна вода" ? )

Бо якщо "одна вода" - це теж коментар, а ти пишешь, що жодного коментаря не було )

Це ти попав )

Вот некоторые мои посты
https://forum.finance.ua/topic221395.html?start=78120#p5402590
  pesikot написав:Россия признала "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей Украины - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала террористов "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины
...
Кроме того, российский президент рассчитывает, что боевики смогут решить все "спорные вопросы" в ходе переговоров с властями Украины

Ну что, а вот тут выход Зеленского, только как Президента Зеленского, а не клоуна Зеленского.

detroyted упрекает меня, что я лью помои на Зеленского
Вот и посмотрим, как Зеленский кого и куда не пустит на территориях Луганской и Донецкой областей
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", – заявил глава государства.

Ведь оно Президент сейчас

Как всё трагически получилось ...

https://forum.finance.ua/topic221395.html?start=78130#p5402614
  pesikot написав:Путин: Минских соглашений больше не существует, мы признали "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин фактически объявил о выходе России из Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он отметил, что договоренностей больше не существует

До Путина дошло, какую бомбу подложили ему этими Минскими соглашениями

И те, кто писал, что Минские соглашения - это предательство Украины, либо тупые, либо агенты Кремля. 1% даю на тех, кто не разобрался.
По прошествии времени я уже могу это утверждать

И даже внедрение формулы Штанмайера не помогло Путину.
Потому что, первые 2 пункта Минских соглашений сильно блокировали действия РФ
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск — от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» — от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.


Кстати, andrijk777, я ещё тогда писал, насколько хорошие были Минские соглашения.
И только сейчас ты это понял. Типа, ну хто же знал ...

https://forum.finance.ua/topic221395.html?start=78290#p5403469
  pesikot написав:Кратко(2). 2022-02-23

1) Россия вторгнется в Украину в ближайшие 48 часов, под угрозой Киев - Newsweek
Администрация американского президента Джо Байдена сообщила Владимиру Зеленскому о подготовке Россией полномасштабного вторжения в ближайшие 48 часов.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

Также сообщается, что авианаблюдатели якобы зафиксировали нарушение Россией воздушного пространства Украины. Согласно имеющимся данным, утром в среду российский самолет, вероятно разведывательный, совершил непродолжительный полет над Украиной

2) Военные РФ уже выдвинулись на передовые позиции: CNN со ссылкой на сотрудника Пентагона
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона, РФ развернула "почти 100% от тех потенциальных сил, которые Пентагон ожидал при возможном вторжении".

3) Передовым подразделениям армейского корпуса ВС РФ приказали выключить телефоны - InformNapalm
Вероятно, таким образом они будут сканировать сеть для обнаружения остальных телефонов на линии соприкосновения, чтобы делать целеуказания по координатам.


andrijk777, ты хотел укусить, но сильно промахнулся
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:39

Чекаємо закону ;)

  budivelnik написав:Зараз Львів прийняв рішення про виплату 50000 тим хто йде на контракт в піхоту або десантуру
Одеса дебатує про 20000 грн , суть виплачувати всім хто пішов чи тільки тим хто пішов з 01-01-2024...

Так що рух в цьому напрямку йде.

Ну вже хоч щось...

Хоча, як я вже писав - це не ті суми для заохочування в піхоту))
Хоча б 100, чи 200К "разово" має бути!
  budivelnik написав:1 Опцій звільнитись до кінця війни не буде.
Треба запам'ятати це до прийняття закону
  budivelnik написав:2 Памятаєте анекдот про пожежника...
Всім робота добра
І спиш 24 години
І зарплата вчасно
І графік наперед розписаний
І відпустка є
І офіційне працевлаштування....
Але як тільки пожежа - то хоч бери й звільняйся.
Так в арті - те саме! :)
Працюємо... кожен виконує свою роботу/обов'язки... - насипаємо оркам... іноді влучаємо в ціль...
А як нашу позицію ворожий дрон вичислить і орки починають її прицільно обстрілювати/нам насипати... - "то хоч бери і звільняйся!"© :lol:
  холява написав:Та що там казати !
Треба відразу острова в Полінезіі дарувати !
І на рахунок 5-6 мілл . долларів
А як заохотити "обстріляних" залишитись ще на рік-два? :D
А як ухилянтів заохотити/заманити на фронт? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:41

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:В граніт!©👍 :D

От і відповідь всім ухилянтам на їхнє питання: "А як ви так маєте час тут на форумі стільки часу сидіти?© :lol:

Тобто, толку з вас обох - ніякого.
Але хрін ви з ЗСУ звільнетесь, бо тридцяточка, або соточка на "волі" сам по собі не впаде на карточку )
по виділеному - то так тільки ухилянти можуть думати про фронтовиків!

Так що про вас думати, ви самі так пишите ) і самі так робите

  Успіх написав:А по НЕ виділеному - а що, нам хтось давав/дає вибір?
От як приймуть закон про демобілізацію і там буде вибір: залишитись, чи звільнитись за власним бажанням - от тоді і поговоримо/побачимо!

А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р) :lol:
Щоб ЧІТКО бачити, хто хоче справді звільнитись, чи тільки бла-бла-бла :wink: :lol:

Ти це вже повторював.
Тебе цікавлять тільки гроші. На "волю" ти не хочешь )
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:45

  Hotab написав:andrijk777 ,
Між іншим vitaliian (якого тут добряче обсирають)- був 100% правий.

Я теж перечитував нещодавно ту гілку
Там за тиждень до цього повідомлення він писав , що точно не буде війни. Пора звикнути, він дає 10-ки протилежних прогнозів, і один точно справджується. А про інші він каже «це просто я подаю різні точки зору, не обовʼязково їх поділяю».

Пруфи в студію. Я вам не вірю. Треба бачити конкретну фразу і контекст.
Його цитата попала в "мій цитатник" чисто випадково, спеціально я його не шукав.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:50

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А може нехай спробують плюшками?
Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості
Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...

Де взяти кошти на плюшки?
Українці не москалі, які працювали за 200$ і 2k$ для них велика зарплата. Україніці звилики до європеських 1k-1.5kЄ, а платити по 10-15kЄ нам ніякого бюджету не хватить.

Вы не увлеклись?
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