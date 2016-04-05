budivelnik написав:Так що місця в ЗСУ але при цьому не на фронті - море.
Ага, як одни з мої сусідів радувався, що в Миколаївській області "охороняє берег від висадки москалів", тобто цілими днями купається в морі... Але потім один наказ і море змінилось лісами десь під Кремінною і стало зовсім не весело...
budivelnik написав:1 А якщо я обмежу(законодавчо) 1000 митників(
досвід заводів показує, що це може спрацювати тільки в 1 випадку: ми будемо наймати начальників пункту пропуску десь в Німеччині чи Англії і змінювати їх кожні 3-6 місяців.
Бачу Ви ніколи не приймали рішення направленого на кінцевий результат (щоб можна було його цифрою визначити) Те що я пропоную - треба ХОТІТИ зрозуміти А щоб зрозуміти- треба МАТИ необхідний досвід... Суть в наступному Чим точніше хочеш отримати результат- тим складніші алгоритми і більші витрати. Чим ширші межі ти допускаєш для отримання результату - тим легше його отримати , але він буде в абсолютній сумі дещо меншим від ідеального.
Тому математика а - є люди(обмежена кількість не тому що треба спеціально готувати , або треба мати якісь навики - а тому щоб легше ЇХ було проконтролювати) б - з іншого боку їх кількість повинна бути трошки надлишковою щоб їх діяльність не створювала корків.
Отже Я , як Держава приймаю рішення про створення каталогу ціна/модель/рік/стан , по якому дозволяю ВИКУПЛЯТИ авто , при чому ціна в цьому каталозі на 10-15% нижча від реальних цін на ринку. Тобто це перший запобіжник - митник може викупити тільки по нижній ціні( заробивши при цьому теоретично 10-15% від ціни для Держави) - при цьому втрати(теоретичні )Держави будуть становити 30% від цих 10-15%..тобто максимум Держава втратить 5%( це при умові що митник не викупить а розмитнить)... Фактично виходить що митник навіть раз викупивши і три рази розмитнивши -не зробить жодного збитку для Держави Тепер друге - зарплата митника( і його подальше просування по їєрархії) залежить не від обєму отриманих платежів а від його ефективності..тобто наскільки вище від мінімальної ціни в каталозі він розмитнив авто Тепер третє - будуть створені схеми по яким будуть завозитись авто спеціально для того щоб митники могли їх викупити ( тобто ціни на авто будуть ставитись нижчими від ціни каталогу) тобто митник зобовязаний авто викупити Після того як буде викуплено певна кількість авто певних моделей -ціна в каталозі буде знижуватись...
Тобто варіантів коли Держава плює на 5% з метою отримати 95% - море...і яка тоді різниця хто ці 5% отримає? митник-той хто завозить-чи обоє на пару поділили?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 18 січ, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Так що місця в ЗСУ але при цьому не на фронті - море.
Ага, як одни з мої сусідів радувався, що в Миколаївській області "охороняє берег від висадки москалів", тобто цілими днями купається в морі... Але потім один наказ і море змінилось лісами десь під Кремінною і стало зовсім не весело...
Це Ваше повідомлення зайвий раз показує як Ви далекі від математики і статистики... В ЗСУ - 1 млн осіб На фронті - 100 000осіб Ще 200 000 - відразу за лінією фронту...
Тому Ваш знайомий хотів і рибку зїсти і на кіл не сісти... Пішов би не стрільцем - а водієм вантажівки , або пожежником, або начальником складу, або механіком в ремроту...- то його шанси потрапити на передок були б приблизно рівні нулю.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала террористов "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины ... Кроме того, российский президент рассчитывает, что боевики смогут решить все "спорные вопросы" в ходе переговоров с властями Украины
Ну что, а вот тут выход Зеленского, только как Президента Зеленского, а не клоуна Зеленского.
detroyted упрекает меня, что я лью помои на Зеленского Вот и посмотрим, как Зеленский кого и куда не пустит на территориях Луганской и Донецкой областей
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", – заявил глава государства.
Президент России Владимир Путин фактически объявил о выходе России из Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он отметил, что договоренностей больше не существует
До Путина дошло, какую бомбу подложили ему этими Минскими соглашениями
И те, кто писал, что Минские соглашения - это предательство Украины, либо тупые, либо агенты Кремля. 1% даю на тех, кто не разобрался. По прошествии времени я уже могу это утверждать
И даже внедрение формулы Штанмайера не помогло Путину. Потому что, первые 2 пункта Минских соглашений сильно блокировали действия РФ
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
для украинских войск — от фактической линии соприкосновения; для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» — от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Кстати, andrijk777, я ещё тогда писал, насколько хорошие были Минские соглашения. И только сейчас ты это понял. Типа, ну хто же знал ...
Администрация американского президента Джо Байдена сообщила Владимиру Зеленскому о подготовке Россией полномасштабного вторжения в ближайшие 48 часов.
Об этом пишет Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.
Также сообщается, что авианаблюдатели якобы зафиксировали нарушение Россией воздушного пространства Украины. Согласно имеющимся данным, утром в среду российский самолет, вероятно разведывательный, совершил непродолжительный полет над Украиной
budivelnik написав:Зараз Львів прийняв рішення про виплату 50000 тим хто йде на контракт в піхоту або десантуру Одеса дебатує про 20000 грн , суть виплачувати всім хто пішов чи тільки тим хто пішов з 01-01-2024...
Так що рух в цьому напрямку йде.
Ну вже хоч щось...
Хоча, як я вже писав - це не ті суми для заохочування в піхоту)) Хоча б 100, чи 200К "разово" має бути!
budivelnik написав:1 Опцій звільнитись до кінця війни не буде.
Треба запам'ятати це до прийняття закону
budivelnik написав:2 Памятаєте анекдот про пожежника... Всім робота добра І спиш 24 години І зарплата вчасно І графік наперед розписаний І відпустка є І офіційне працевлаштування.... Але як тільки пожежа - то хоч бери й звільняйся.
Тобто, толку з вас обох - ніякого. Але хрін ви з ЗСУ звільнетесь, бо тридцяточка, або соточка на "волі" сам по собі не впаде на карточку )
по виділеному - то так тільки ухилянти можуть думати про фронтовиків!
Так що про вас думати, ви самі так пишите ) і самі так робите
Успіх написав:А по НЕ виділеному - а що, нам хтось давав/дає вибір? От як приймуть закон про демобілізацію і там буде вибір: залишитись, чи звільнитись за власним бажанням - от тоді і поговоримо/побачимо!
А для інтриги - я б ще в законі прописав +200К "разова заохочувальна грошова виплата" для тих, хто бажає залишитись ще на рік (чи 2р) Щоб ЧІТКО бачити, хто хоче справді звільнитись, чи тільки бла-бла-бла
Ти це вже повторював. Тебе цікавлять тільки гроші. На "волю" ти не хочешь )
Між іншим vitaliian (якого тут добряче обсирають)- був 100% правий.
Я теж перечитував нещодавно ту гілку Там за тиждень до цього повідомлення він писав , що точно не буде війни. Пора звикнути, він дає 10-ки протилежних прогнозів, і один точно справджується. А про інші він каже «це просто я подаю різні точки зору, не обовʼязково їх поділяю».
Пруфи в студію. Я вам не вірю. Треба бачити конкретну фразу і контекст. Його цитата попала в "мій цитатник" чисто випадково, спеціально я його не шукав.
budivelnik написав:А може нехай спробують плюшками? Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...
Де взяти кошти на плюшки? Українці не москалі, які працювали за 200$ і 2k$ для них велика зарплата. Україніці звилики до європеських 1k-1.5kЄ, а платити по 10-15kЄ нам ніякого бюджету не хватить.