Пруфи в студію. Я вам не вірю. Треба бачити конкретну фразу і контекст. Його цитата попала в "мій цитатник" чисто випадково, спеціально я його не шукав.
Не вірте. Я виписку не робив. І теж не під когось конкретно шукав крамолу. Було цікаво, як взагалі ВСІ бачили ситуацію тоді. Не памʼятаю вже хто, хтось сказав в перші дні війни «зараз за місяць розібʼємо орків і …» причому серйозно писав)) Вам цікаво - шукайте. Мені ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 січ, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А може нехай спробують плюшками? Перша плюшка - спростять документообіг чим зменшать потребу в збільшенні кількості Друга плюшка - запустять механізми які покажуть що репресії це не наш метод...
Де взяти кошти на плюшки? Українці не москалі, які працювали за 200$ і 2k$ для них велика зарплата. Україніці звилики до європеських 1k-1.5kЄ, а платити по 10-15kЄ нам ніякого бюджету не хватить.
Да много где можно брать: "бронь за кошти", заморозить выплаты иждивенецам -- уже где-то 5-7 лярдов бумаги на ровном месте... Но это же рейтинг
katso написав:Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил"
Прошу прощения что вмешиваюсь в ваш спор с Hotab'ом, но по вашей ссылке это колледж совсем не "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил":
Немного его истории:
Как учебное заведение он был создан в 1960 году под названием летного училища гражданского воздушного флота. ... В 2003 году колледж вошел в Единую учебно-методическую систему Национального авиационного университета и теперь являлся его учебно-научным подразделением.
С 1 июня 2019р колледж стал структурной составляющей Харьковского национального университета внутренних дел.
Вместо тысячи слов. Не поленился и нашёл. 9 и 10 апреля 2023 год. Помню какая вонь поднялась про расейские нарративы и консервы )) прошел почти год ничего не меняется. И на меня продолжают навешивать ярлыки.
Харькове тоже национальный университет - "Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба".
Да. Единственная на всю страну кузница военных пилотов. Единственное место, где можно гарантированно получить профессию пилота (но без лицензии!) бесплатно. Подвязавшись затем 10-летним контрактом в ЗСУ. Но из Харькова естественно переехал в западную область.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 січ, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
"Сенат США розгляне фіндопомогу Україні наступного тижня" - лідер республіканців М.Макконелл. Франція почне постачати Україні 50 авіабомб ААSM щомісяця протягом 2024 року. "Європарламент заклИкав позбавити Угорщину права голоса в блоці. 345 депутатів виступили "за" резолюцію, що засуджує зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основних цінностей ЄС".- Reuters. "Україна знаходиться у першій трійці світу за виробництвом БПЛА" - секретар РНБО Данілов. (Гадаю, що йдеться не про кількість, а про якість).
_hunter написав:Все же нет -- и пустые западэнские села тому подтверждение. Сейчас -- то понятно, что не выпускают. Но, повторюсь -- это краснокнижный вид. И, опять же: после двух лет на "голодном пайке" -- ибо где заробитчанин в пустом селе работу найдет -- и текущие "плюшки" становятся впосле конкурентноспособными.
Та я час від часу спілкуюсь із народом, і серед моїх знайомих за 3k$ тільки деякі готові б йти служити, і то за умов обмеженого терміну контракту. А от за 10k$ бажаючих значно більше. Та і за мадярським паспортом виїхали одиниці, на відміну від супроводу родича-інваліда.
За 30 к $ буде ще більше. Але де ж їх узяти ті "30 к $"? Або навіть 10?
розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть) не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію, а почав перекидати "як гарячу картоплю" -армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села) -шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025 -які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?