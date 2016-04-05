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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:32
budivelnik написав: ЛАД написав:
Простите но такой бюрократии даже в советской армии не было. Не надо всё списывать на Союз. Это уже благоприобретённое.
Ну-ну....
Списував я якось матраси в ГСВГ...топив патрони в Заале(річка)....перемальовував на ящиках маркування боєприпасів до КПВТ
приймав танкові мішені в Шалях....
І тут якийсь офіційно маскуючийся під харківського інженера буде мені розповідати про відсутність бюрократії в армії совка....
Прапорщик, научись читать и точно
цитировать.
Я писал: "такой
бюрократии ... не было".
А вообще бюрократия есть везде и во всех странах. Не бывает государств и любых организаций совсем без бюрократии.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:32
Hotab написав:fler
, там вроде прозвучало и про 70 САУ Цезарь. В добавок к ранее поставленным. Интересно , как быстро? Там вроде не быстрое производство,
Франція почне постачати Україні 50 авіабомб AASM на місяць протягом 2024 року, — міністр оборони країни.
Дальність ААSM від 70 до 200 км в залежності від модифікації, це аналог JDAM.
Також Франція виготовить для ЗСУ 78 САУ Caesar
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:37
Hotab написав:ЛАД
,
Харькове тоже национальный университет - "Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба".
Да. Единственная на всю страну кузница военных пилотов. Единственное место, где можно гарантированно получить профессию пилота (но без лицензии!) бесплатно. Подвязавшись затем 10-летним контрактом в ЗСУ.
Но из Харькова естественно переехал в западную область.
Сейчас, естественно, много чего переехало на запад.
И, возможно, там и останется.
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