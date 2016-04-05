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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6379638063816382>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Простите но такой бюрократии даже в советской армии не было. Не надо всё списывать на Союз. Это уже благоприобретённое.
Ну-ну....
Списував я якось матраси в ГСВГ...топив патрони в Заале(річка)....перемальовував на ящиках маркування боєприпасів до КПВТ
приймав танкові мішені в Шалях....

І тут якийсь офіційно маскуючийся під харківського інженера буде мені розповідати про відсутність бюрократії в армії совка.... :mrgreen:

Прапорщик, научись читать и точно цитировать.
Я писал: "такой бюрократии ... не было".
А вообще бюрократия есть везде и во всех странах. Не бывает государств и любых организаций совсем без бюрократии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:32

  Hotab написав:fler , там вроде прозвучало и про 70 САУ Цезарь. В добавок к ранее поставленным. Интересно , как быстро? Там вроде не быстрое производство,

Франція почне постачати Україні 50 авіабомб AASM на місяць протягом 2024 року, — міністр оборони країни.
Дальність ААSM від 70 до 200 км в залежності від модифікації, це аналог JDAM.
Також Франція виготовить для ЗСУ 78 САУ Caesar
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:37

  Hotab написав:ЛАД ,
Харькове тоже национальный университет - "Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба".


Да. Единственная на всю страну кузница военных пилотов. Единственное место, где можно гарантированно получить профессию пилота (но без лицензии!) бесплатно. Подвязавшись затем 10-летним контрактом в ЗСУ.
Но из Харькова естественно переехал в западную область.

Сейчас, естественно, много чего переехало на запад.
И, возможно, там и останется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:45

  Прохожий написав:Бетон
чё там с племянником то?

Кстати, с моим племянником в автобусе выезжал мужик +-45 лет с документами на сопровождение инвалида, просто проверили и пропустили. Румынская граница
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:51

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Простите но такой бюрократии даже в советской армии не было. Не надо всё списывать на Союз. Это уже благоприобретённое.
Ну-ну....
Списував я якось матраси в ГСВГ...топив патрони в Заале(річка)....перемальовував на ящиках маркування боєприпасів до КПВТ
приймав танкові мішені в Шалях....
І тут якийсь офіційно маскуючийся під харківського інженера буде мені розповідати про відсутність бюрократії в армії совка.... :mrgreen:
Прапорщик, научись читать и точно цитировать.
Я писал: "такой бюрократии ... не было".
А вообще бюрократия есть везде и во всех странах. Не бывает государств и любых организаций совсем без бюрократии.
Парторг(замполіт) - ти не на мітингу
Навчись читати більше ніж написано...
Якщо моя реакція про матраси по 8 рублів
чи патрони 5,45
чи патрони 14,5
Така сильна...
То уявляєш як би ти був здивований якби я описав весь процес ?

Тому ще раз любителю совка і ударів по власному житлу - педерація це зменшена копія совка-а Україна це зменшена копія педерації( бо бюрократії)

Зможеш логічно домислити де була найбільша бюрократія і чому совок впав?
Чи пояснювати

ПС
от чому ці 3,14дари які все розвалили - постійно вставляють своїх 5 копійок?
Переживають що ми без них викарабкаємся і тому шкодять як тільки можуть.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54

Минув рік від дня трагічної загибелі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, працівників відомства, екіпажу та цивільних осіб на місці катастрофи.

Ми втратили професійних людей, відданих Україні. Денис та Євген із перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів.

Вічна памʼять загиблим у авіакатастрофі 18 січня 2023 року
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:04

  budivelnik написав:ПС
от чому ці 3,14дари які все розвалили - постійно вставляють своїх 5 копійок?
Переживають що ми без них викарабкаємся і тому шкодять як тільки можуть.

Саме так ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:05

"Побачимо, сказав сліпий!"©

  pesikot написав:Тебе цікавлять тільки гроші. На "волю" ти не хочешь )
Коли приймуть закон і дадуть "право вибору" рабам... ой, тфу - що я таке мелю - "рабам")) - як можуть бути герої/цвіт нації рабами?))
- одним словом, - дадуть фронтовикам вибір, то тоді і побачимо, як ти глибоко помиляєшся! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:12

  Успіх написав:
  pesikot написав:Тебе цікавлять тільки гроші. На "волю" ти не хочешь )
Коли приймуть закон і дадуть "право вибору" рабам... ой, тфу - що я таке мелю - "рабам")) - як можуть бути герої/цвіт нації рабами?))
- одним словом, - дадуть фронтовикам вибір, то тоді і побачимо, як ти глибоко помиляєшся! ;)

Та ти шо ...
Ти ж тільки про гроші и пишешь

Як би ти просто хотів звільнитись, то про гроші не писав би.
Це ж очевидно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:12

  холява написав:А які у вас сумління ?

Сумніви думаю имелись ввиду, хотя мой моральный облик тоже может быть под сомнением. Не моете вы пол от крови, инструмент выкладка и мойка пола на медсестре. Под диктовку записываются формуляры, теми кто увозит. Хирург глянул потом бегло и поставил подпись. И да, на поток работы я не наезжала ни в одном посте. А если бы и утки мыли и инструмент в ультрафиолет каждый раз засовывали и под линеечку выкладывали новый - ни 5, ни 15-20 не дождались бы помощи.
Получить подсрачник это и описывает человек был не в том месте, не в то время.
На сим, хорошего вечера.
stm
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