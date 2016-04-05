Коли приймуть закон
+12м
дадуть "право вибору"
Щоб ти вибрав поїхати у Польщу «занзібарити» легкі гроші і став ухилянтом? Ні! Не можна. Тре служити!!! Ще 12м
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Додано: Чет 18 січ, 2024 21:13
Успіх ,
+12м
Щоб ти вибрав поїхати у Польщу «занзібарити» легкі гроші і став ухилянтом? Ні! Не можна. Тре служити!!! Ще 12м
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:22
І не треба вигадувати ровер!))
Не тільки про гроші!
А те, що пишу про гроші - то переважно це підвязую під заохочення/плюшки для новобранців, ну і тих, які захочуть залишитись.
Я вище написав, що є ДВІ ОСНОВНІ плюшки для людей, які мають вагоме(найбільше?) значення!
Це:
1. Чіткі терміни!(а також право обрати собі певний термін за певну плюшку)
2. Грошові плюшки!
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:26
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 січ, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:28
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:32
Успіх ,
Ніхто не трахне твою дружину поки ти «занзібариш», якщо її в тебе нема. А от вуйко Петро у Львові може допомогти зігріти вчительку і тебе комісувати з третьою дитиною , якщо ти сам такий тормознутий
Тільки дивись щоб не було як в анекдоті:
два друга бухают.
-слушай у меня к тебе очень большая просьба, пойми пожалуйста,я не состоятелен, как мужчина , короче трахни мою жену буду ребенка как своего воспитывать
-ну ты че гонишь? твою жену ? НЕТ!!! ты мой кент как я тебе в глаза смореть буду?
выпили еще по литру.
-ну пожалуйста ну трахни ну!!!
- ладно убазарил где она?
выходит через время
- ну что трахнул???
- ой да какой с меня е*арь после водки, так, в рот надавал
Все вірно. Тре гроші .
Але в Україні також нема зараз 2 куя. То про мирний час. Там же сказано «ліцензія». А ліцензія це завжди про цивільного, для якого небо в Україні закрите. . Воєнльоти зараз теж 2 куя не мають. Бо рідко літають.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 січ, 2024 21:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:45
Всё, что написал hume было исключительно в поддержку freeze"а, ни слова против.
Где Вы увидели "великодержавність" и "УРУСА" абсолютно непонятно. Разве что написано по-русски. Но Ваш украинский тоже далёк от совершенства.
Вы хорошо писали под Рождество, призывая не ругаться между собой.
Но сами не всегда выдерживаете свои рекомендации.
Понимаю Вас.
Но всё же, как Вы сами написали: "Я з повагою до вас ставлюсь , АЛЕ .......
Вам би відпочити .....
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 січ, 2024 21:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:51
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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 січ, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:54
Успіх , все вірно. А як там на Херсонщині? Ти хоч 1 гол дружині у відповідь забив з херсонянками? Чи вона веде з крупним рахунком?
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:00
Hotab не суди про інших дружин, як по своїй колишній, чи майбутній дружині
Якщо ти був і ще будеш рогатим, це не означає, що інші такі.
Я ж кажу, що навіть, тутешні старі діви і то не зацікавились твоєю піпеткою
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:03
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