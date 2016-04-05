Коли приймуть закон
+12м
дадуть "право вибору"
Щоб ти вибрав поїхати у Польщу «занзібарити» легкі гроші і став ухилянтом? Ні! Не можна. Тре служити!!! Ще 12м
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Додано: Чет 18 січ, 2024 21:13
Успіх ,
+12м
Щоб ти вибрав поїхати у Польщу «занзібарити» легкі гроші і став ухилянтом? Ні! Не можна. Тре служити!!! Ще 12м
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:22
І не треба вигадувати ровер!))
Не тільки про гроші!
А те, що пишу про гроші - то переважно це підвязую під заохочення/плюшки для новобранців, ну і тих, які захочуть залишитись.
Я вище написав, що є ДВІ ОСНОВНІ плюшки для людей, які мають вагоме(найбільше?) значення!
Це:
1. Чіткі терміни!(а також право обрати собі певний термін за певну плюшку)
2. Грошові плюшки!
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:26
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 січ, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:28
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:32
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 січ, 2024 22:12, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:45
Всё, что написал hume было исключительно в поддержку freeze"а, ни слова против.
Где Вы увидели "великодержавність" и "УРУСА" абсолютно непонятно. Разве что написано по-русски. Но Ваш украинский тоже далёк от совершенства.
Вы хорошо писали под Рождество, призывая не ругаться между собой.
Но сами не всегда выдерживаете свои рекомендации.
Понимаю Вас.
Но всё же, как Вы сами написали: "Я з повагою до вас ставлюсь , АЛЕ .......
Вам би відпочити .....
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 січ, 2024 21:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:51
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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 січ, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:54
Успіх , все вірно. А як там на Херсонщині? Ти хоч 1 гол дружині у відповідь забив з херсонянками? Чи вона веде з крупним рахунком?
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:00
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 січ, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:03
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