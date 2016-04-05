Додано: Чет 18 січ, 2024 22:31

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зареєстрував петицію №41/005936-24еп Павло Білоус (Кабул), член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції, учасник Самооборони Майдану, опісля пішов добровольцем захищати Україну, воював у складі 25-ого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь" у Дебальцевому. 24 лютого Кабул став на захист Києва, нещодавно демобілізувався із Десантно-штурмових військ, пройшовши Київську, Херсонську, Бахмутську, Запорізьку операції бойовим медиком."Поки ви скаржилися на переслідування журналістів, я зареєстрував петицію з вимогою переспрямувати державні кошти з телемарафону на Збройні сили. Побув вдома тиждень після демобілізації, трохи хворів і мав необережність подивитись телемарафон Єдині новини.Друзі, з цим лайном треба закінчувати. Я вже не кажу про лаптєногий Фрідом.Витрачати купу грошей на новини, які не несуть правди, заангажовані, однобокі та нецікаві, не можна. Це в час, коли не вистачає дронів, авто, коли допомога партнерів затримується, треба кинути всі гроші на забезпечення Збройних сил. А не спонсорувати олігархів коштом платників податків.Тому я і зареєстрував петицію. Спершу на сайті Президента. Там її двічі відхилили попри те, що я вказав і повноваження Верховного головнокомандувача, і можливість законодавчої ініціативи президента. Вирішив піти в обхід Банкової і зареєстрував на сайті Кабміну.Підтримайте. Вимагаю закрити ці канали і кошти, які витрачаються на пропаганду, спрямувати на потреби ЗСУ", - пояснив він на своїй сторінці у фейсбуку причину реєстрації петиції."Ми, громадяни України, звертаємося до вас з вимогою виступити як суб'єкт законодавчої ініціативи (відповідно до ст. 93 Конституції України) та зареєструвати законопроект щодо внесення змін до Закону № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" відповідні корективи, щоб переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України.Наші аргументи на користь цього кроку такі:- Телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є надзвичайно дорогими для державного бюджету. За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень.- Телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі. Ситуація на фронті часто подається в рожевих тонах, що розслаблює суспільство і в результаті шокує його коли починаються масштабні мобілізаційні заходи.- Телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є засобом політичної боротьби.Вони використовують пропагандистські прийоми, такі як вибіркове підбирання фактів, перекручення подій, непропорційне домінування партії Президента на ефірах прославлення особи президента та його команди. Така інформаційна політика підриває демократичні цінності, сприяє розколу суспільства.- Телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є інструментом збагачення власників телеканалів, які отримують гроші з бюджету на створення продуктів для телемарафонів. Серед них є такі відомі бізнесмени, як Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ та ексзаступник керівника Офісу Президента Кірілу Тимошенку та інші.Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є шкідливими для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів та перерозподілити виділені на них кошти на потреби оборони країни", - йдеться у тексті петиції.Петицію можна підтримати за посиланням. Джерело: