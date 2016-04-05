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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6380638163826383>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:13

Успіх ,
Коли приймуть закон


+12м
дадуть "право вибору"

Щоб ти вибрав поїхати у Польщу «занзібарити» легкі гроші і став ухилянтом? Ні! Не можна. Тре служити!!! Ще 12м
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:22

І не треба вигадувати ровер!))

  pesikot написав:Ти ж тільки про гроші и пишешь
Не тільки про гроші!
А те, що пишу про гроші - то переважно це підвязую під заохочення/плюшки для новобранців, ну і тих, які захочуть залишитись.
Я вище написав, що є ДВІ ОСНОВНІ плюшки для людей, які мають вагоме(найбільше?) значення!
Це:
1. Чіткі терміни!(а також право обрати собі певний термін за певну плюшку)
2. Грошові плюшки!
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:45

  холява написав:.........
Фрііз (КРАЩЕ ВАМ ЙОГО НЕ ЧАПАТИ ), виконує свій обов,язок !
Через труднощі , негаразди у сістемі , в яку попала недочасно частина командирів , які ще вчора працювали десь мерчендайзерами він виконує обов,язок .
Він описує цей непотріб , але ви до цього не маєте відношення .
Ваші "великодержавні "думки написані в вбиральні , на краюшку унітаза ніяк не спроможні чи підтвердити чи спростувати його вислови .
Ті хто бажають підтримати Фрііза пішуть коротенькі повідомлення .
А деякі УРУСИ пишуть і роблять висновки ні перебуваючи на війні , ні маючи уявлення про неї .

Всё, что написал hume было исключительно в поддержку freeze"а, ни слова против.
Где Вы увидели "великодержавність" и "УРУСА" абсолютно непонятно. Разве что написано по-русски. Но Ваш украинский тоже далёк от совершенства.
Вы хорошо писали под Рождество, призывая не ругаться между собой.
Но сами не всегда выдерживаете свои рекомендации.
Понимаю Вас.
Но всё же, как Вы сами написали: "Я з повагою до вас ставлюсь , АЛЕ .......
Вам би відпочити .....
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 січ, 2024 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:26

Hotab, Успіх
Я глибоко поважаю Вас обох як захисників України.
І сумно читати Ваші пересварення. Навіщо ображати один одного?
І не розумію закиди у бік Успіха. Він пише багато, можливо, для когось "занудливо", але пише про те, що його хвилює. І, судячи по дописам інших вояків, хвилює і їх. І пише він явно не про гроші. А про втому і бажання відпочити і потрапити врешті-решт додому, до жінки і дітей. На жаль, це сьогодні навряд чи можливо. Але хоча б ротацію треба забезпечити. В максимально прийнятних умовах, а не так, як писав колись freeze.

P.s. Радий, що Ви самі видалили останні повідомлення.
"Ребята, давайте жить дружно!"
Всім здоров'я і успіхів!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:29

  hume написав:
  Прохожий написав:Бетон
чё там с племянником то?

Кстати, с моим племянником в автобусе выезжал мужик +-45 лет с документами на сопровождение инвалида, просто проверили и пропустили. Румынская граница


Может у него был военный билет с отсрочкой?
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію із пропозицією переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зареєстрував петицію №41/005936-24еп Павло Білоус (Кабул), член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції, учасник Самооборони Майдану, опісля пішов добровольцем захищати Україну, воював у складі 25-ого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь" у Дебальцевому. 24 лютого Кабул став на захист Києва, нещодавно демобілізувався із Десантно-штурмових військ, пройшовши Київську, Херсонську, Бахмутську, Запорізьку операції бойовим медиком.

"Поки ви скаржилися на переслідування журналістів, я зареєстрував петицію з вимогою переспрямувати державні кошти з телемарафону на Збройні сили. Побув вдома тиждень після демобілізації, трохи хворів і мав необережність подивитись телемарафон Єдині новини.

Друзі, з цим лайном треба закінчувати. Я вже не кажу про лаптєногий Фрідом.

Витрачати купу грошей на новини, які не несуть правди, заангажовані, однобокі та нецікаві, не можна. Це в час, коли не вистачає дронів, авто, коли допомога партнерів затримується, треба кинути всі гроші на забезпечення Збройних сил. А не спонсорувати олігархів коштом платників податків.

Тому я і зареєстрував петицію. Спершу на сайті Президента. Там її двічі відхилили попри те, що я вказав і повноваження Верховного головнокомандувача, і можливість законодавчої ініціативи президента. Вирішив піти в обхід Банкової і зареєстрував на сайті Кабміну.

Підтримайте. Вимагаю закрити ці канали і кошти, які витрачаються на пропаганду, спрямувати на потреби ЗСУ", - пояснив він на своїй сторінці у фейсбуку причину реєстрації петиції.

"Ми, громадяни України, звертаємося до вас з вимогою виступити як суб'єкт законодавчої ініціативи (відповідно до ст. 93 Конституції України) та зареєструвати законопроект щодо внесення змін до Закону № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" відповідні корективи, щоб переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України.

Наші аргументи на користь цього кроку такі:

- Телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є надзвичайно дорогими для державного бюджету. За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень.

- Телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі. Ситуація на фронті часто подається в рожевих тонах, що розслаблює суспільство і в результаті шокує його коли починаються масштабні мобілізаційні заходи.

- Телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є засобом політичної боротьби.
Вони використовують пропагандистські прийоми, такі як вибіркове підбирання фактів, перекручення подій, непропорційне домінування партії Президента на ефірах прославлення особи президента та його команди. Така інформаційна політика підриває демократичні цінності, сприяє розколу суспільства.

- Телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є інструментом збагачення власників телеканалів, які отримують гроші з бюджету на створення продуктів для телемарафонів. Серед них є такі відомі бізнесмени, як Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ та ексзаступник керівника Офісу Президента Кірілу Тимошенку та інші.

Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є шкідливими для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів та перерозподілити виділені на них кошти на потреби оборони країни", - йдеться у тексті петиції.

Петицію можна підтримати за посиланням. Джерело: https://censor.net/ua/n3468563
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:різниці між ними і російськими ботами немає,


Наприклад!
Чи це по новій методиці ветеринара?
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:46

  V2 написав:
  unicdima написав:різниці між ними і російськими ботами немає,


Наприклад!
Чи це по новій методиці ветеринара?

А ти почитай що пишуть на цензорі, що пишуть на ютубі під бутусівськими відео.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як ви вважаєте, Бутусов є патріотом чи просто хайпожером?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бутусов це єдина в державі людина, представник еліти, яка сказала правду великому в очі.
Я бачив як він хворіє за країну, я бачив як він не витримавши лицемірства шуфріча, заїхав по морді.
Те, що він ще в Україні, на відгвід десятків політ емігрантів, дивує.
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 18 січ, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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