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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6380638163826383
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 23:25

  unicdima написав:
  V2 написав:
  unicdima написав:різниці між ними і російськими ботами немає,


Наприклад!
Чи це по новій методиці ветеринара?

А ти почитай що пишуть на цензорі, що пишуть на ютубі під бутусівськими відео.


В методичці не пояснили чи не достатньо інтелекту, щоб переказати?
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 23:39

  Бетон написав:Бутусов це єдина в державі людина, представник еліти, яка сказала правду великому в очі.
Я бачив як він хворіє за країну, я бачив як він не витримавши лицемірства шуфріча, заїхав по морді.
Те, що він ще в Україні, на відгвід десятків політ емігрантів, дивує.

Иліта :mrgreen:
Російська пропаганда це правда? Ти ж не в курсі про такі речі як поїздки неодноразові фінансиста Бутусова в Росію таємно через Білорусь перед так званим вагнергейтом. Чомусь Бутусов одразу здувся коли Зеленський на тій відомій зустрічі з журналістами запитав того про фінансиста.
Вести таку пропаганду проти керівництва держави і ЗСУ на своїх ресурсах може лише ворог.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 23:40

  V2 написав:В методичці не пояснили чи не достатньо інтелекту, щоб переказати?

а шнурки тобі не погладити?
Зовсім боти знахабніли.
unicdima
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