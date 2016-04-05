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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:25
unicdima написав: V2 написав: unicdima написав:
різниці між ними і російськими ботами немає,
Наприклад!
Чи це по новій методиці ветеринара?
А ти почитай що пишуть на цензорі, що пишуть на ютубі під бутусівськими відео.
В методичці не пояснили чи не достатньо інтелекту, щоб переказати?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:39
Бетон написав:
Бутусов це єдина в державі людина, представник еліти, яка сказала правду великому в очі.
Я бачив як він хворіє за країну, я бачив як він не витримавши лицемірства шуфріча, заїхав по морді.
Те, що він ще в Україні, на відгвід десятків політ емігрантів, дивує.
Иліта
Російська пропаганда це правда? Ти ж не в курсі про такі речі як поїздки неодноразові фінансиста Бутусова в Росію таємно через Білорусь перед так званим вагнергейтом. Чомусь Бутусов одразу здувся коли Зеленський на тій відомій зустрічі з журналістами запитав того про фінансиста.
Вести таку пропаганду проти керівництва держави і ЗСУ на своїх ресурсах може лише ворог.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:40
V2 написав:
В методичці не пояснили чи не достатньо інтелекту, щоб переказати?
а шнурки тобі не погладити?
Зовсім боти знахабніли.
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Bukka
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