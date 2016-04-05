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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:25
unicdima написав: V2 написав: unicdima написав:
різниці між ними і російськими ботами немає,
Наприклад!
Чи це по новій методиці ветеринара?
А ти почитай що пишуть на цензорі, що пишуть на ютубі під бутусівськими відео.
В методичці не пояснили чи не достатньо інтелекту, щоб переказати?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:39
Бетон написав:
Бутусов це єдина в державі людина, представник еліти, яка сказала правду великому в очі.
Я бачив як він хворіє за країну, я бачив як він не витримавши лицемірства шуфріча, заїхав по морді.
Те, що він ще в Україні, на відгвід десятків політ емігрантів, дивує.
Иліта
Російська пропаганда це правда? Ти ж не в курсі про такі речі як поїздки неодноразові фінансиста Бутусова в Росію таємно через Білорусь перед так званим вагнергейтом. Чомусь Бутусов одразу здувся коли Зеленський на тій відомій зустрічі з журналістами запитав того про фінансиста.
Вести таку пропаганду проти керівництва держави і ЗСУ на своїх ресурсах може лише ворог.
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unicdima
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:46
prodigy написав:
розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть)
не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію,
а почав перекидати "як гарячу картоплю"
-армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села)
-шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025
-які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?
Хорошее интервью, по крайней мере первая треть
Человек с понимаем ситуации к 5ой минуте рассказал всё по факту.
Сделать воина через бусик не получится, как бы может выйти с точностью до наоборот.
Война была народной 2 месяца. Здесь не соглашусь, наверное до контрнаступа война была народной.
Война стала приоритетом бедных.
Власть не хочет говорит всё как есть из-за рейтингов.
Мобилизация застопорилась когда началось полное свинство (очевидно имеется ввиду масштабные коррупционные скандалы в правящей верхушке).
Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:46
unicdima написав: Бетон написав:
Бутусов це єдина в державі людина, представник еліти, яка сказала правду великому в очі.
Я бачив як він хворіє за країну, я бачив як він не витримавши лицемірства шуфріча, заїхав по морді.
Те, що він ще в Україні, на відгвід десятків політ емігрантів, дивує.
Иліта
Російська пропаганда це правда? Ти ж не в курсі про такі речі як поїздки неодноразові фінансиста Бутусова в Росію таємно через Білорусь перед так званим вагнергейтом. Чомусь Бутусов одразу здувся коли Зеленський на тій відомій зустрічі з журналістами запитав того про фінансиста.
Вести таку пропаганду проти керівництва держави і ЗСУ на своїх ресурсах може лише ворог.
Чим більше пишеш - тим яскравіше підкреслюєш свій "інтелект".
Тому, єдина порада - не зупиняйся
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 00:08
unicdima написав:
Як ви вважаєте, Бутусов є патріотом чи просто хайпожером?
А хто щодня знімає відосики незламності заради хайпу?
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Schmit
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 00:30
Schmit написав: unicdima написав:
Як ви вважаєте, Бутусов є патріотом чи просто хайпожером?
А хто щодня знімає відосики незламності заради хайпу?
Просто видосики на нуле ради хайпа ) Это ж абсолютно безопасно безвылазно сидеть, Успих всем так и говорит: видосики и интернет 24/7 абсолютно безопасно, ещё и сотка в карман помимо монетезиции )))
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 00:44
Hotab написав:
Идут 16–17 летние парни, мечтающие о небе, ничего не знающие об армии (потому что ...
4. Начали летать. Не потянул программу, не смог летать. Профотбор 2 года назад не гарантирует , что ты 100% сможешь. Не смог. До свидания. Отсеялся.
5. Долгожданный выпуск. Первая стационарная медкомиссия в Виннице. Узнаешь о себе много нового. Ты не летчик, ты болен. Навсегда. Отсеялся.
.... Или все же я много лет отпахал для этого?»
Не мечите бисеры ...никогда этого не понять тем, кто не прошел - я ...отсеялся после 5го пункта. И читая, что могло бы быть дальше, благодарен Богу за то , что вовремя отсеялся. Время, правда, еще может показать, что рано радоваться.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:15
Брэдли 47 бригады разорвал "лучший танк в мире Т90". Видео вирусом разлетелось по миру
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