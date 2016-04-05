Бетон написав:Бутусов це єдина в державі людина, представник еліти, яка сказала правду великому в очі. Я бачив як він хворіє за країну, я бачив як він не витримавши лицемірства шуфріча, заїхав по морді. Те, що він ще в Україні, на відгвід десятків політ емігрантів, дивує.
Иліта Російська пропаганда це правда? Ти ж не в курсі про такі речі як поїздки неодноразові фінансиста Бутусова в Росію таємно через Білорусь перед так званим вагнергейтом. Чомусь Бутусов одразу здувся коли Зеленський на тій відомій зустрічі з журналістами запитав того про фінансиста. Вести таку пропаганду проти керівництва держави і ЗСУ на своїх ресурсах може лише ворог.
prodigy написав: розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть) не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію, а почав перекидати "як гарячу картоплю" -армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села) -шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025 -які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?
Хорошее интервью, по крайней мере первая треть Человек с понимаем ситуации к 5ой минуте рассказал всё по факту.
Сделать воина через бусик не получится, как бы может выйти с точностью до наоборот.
Война была народной 2 месяца. Здесь не соглашусь, наверное до контрнаступа война была народной.
Война стала приоритетом бедных.
Власть не хочет говорит всё как есть из-за рейтингов.
Мобилизация застопорилась когда началось полное свинство (очевидно имеется ввиду масштабные коррупционные скандалы в правящей верхушке). Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.
Бетон написав:Бутусов це єдина в державі людина, представник еліти, яка сказала правду великому в очі. Я бачив як він хворіє за країну, я бачив як він не витримавши лицемірства шуфріча, заїхав по морді. Те, що він ще в Україні, на відгвід десятків політ емігрантів, дивує.
Иліта Російська пропаганда це правда? Ти ж не в курсі про такі речі як поїздки неодноразові фінансиста Бутусова в Росію таємно через Білорусь перед так званим вагнергейтом. Чомусь Бутусов одразу здувся коли Зеленський на тій відомій зустрічі з журналістами запитав того про фінансиста. Вести таку пропаганду проти керівництва держави і ЗСУ на своїх ресурсах може лише ворог.
Чим більше пишеш - тим яскравіше підкреслюєш свій "інтелект". Тому, єдина порада - не зупиняйся
Hotab написав:Идут 16–17 летние парни, мечтающие о небе, ничего не знающие об армии (потому что ... 4. Начали летать. Не потянул программу, не смог летать. Профотбор 2 года назад не гарантирует , что ты 100% сможешь. Не смог. До свидания. Отсеялся. 5. Долгожданный выпуск. Первая стационарная медкомиссия в Виннице. Узнаешь о себе много нового. Ты не летчик, ты болен. Навсегда. Отсеялся.
.... Или все же я много лет отпахал для этого?»
Не мечите бисеры ...никогда этого не понять тем, кто не прошел - я ...отсеялся после 5го пункта. И читая, что могло бы быть дальше, благодарен Богу за то , что вовремя отсеялся. Время, правда, еще может показать, что рано радоваться.
Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил"
Ви собі отой лол до заднього проходу підсуньте, щоб полоскотав. Тоді нарешті навчитесь читати назву закладу . Льотний коледж в Кременчуці не має стосунку до університету ваздушних сіл.
Решта марева про «шоколадки» починаючи з роддому (без яких очевидно не можна і народитись після закінчення совка) взагалі нема чого коментувати.
Якийсь концентрат фантазії і маразму в вас. 1. Придумав, що я вчився при совку. - Маячня 2. Після совка вже нікого не вчать літати безкоштовно. - Маячня 3. Якщо навчили літати безкоштовно, то борг перед державою зникає в четвертому поколінні зі смертю правнуків, а не просто відпрацювавши на державу обовʼязковий контракт. - Маячня 4. Льотний коледж у Кременчуці - філіал університету повітряних сил імені Кожедуба - Маячня 5. Якщо ти працюєш за кордоном - значить ти хабарник. Чесна людина не змогла б - якась пенсіонерського-совкова маячня
доказать я хочу что прямой дороги от мальчика любящего вертолеты до летающего в Африке пилота с з\п 8-10т не существует,
Прямої дороги навіть зʼявитись на світ нема, вона важка і непряма. Або щоб стати шкільним психологом … Не усім бажаючим, як зʼясувалось, навіть це вдалось, до сих пір травма. Дійсно, найвищих заробітків у своїй професії досягають лише кращі. Так може тому що «кращі», вони і мають право повчати некращих , а гірших і безтолкових взагалі відправляти в окоп?
С моих примеров выше как в авиации подмазывают аккуратно соскочили, типа Вы не такой. Ну ОК, значит Вы идеален, что тут дальше спорить, "доклад закончил"